Evde C vitamini serumu yapabilirsiniz! Tarif İbn-i Sina’nın şifa kitabında

Uzmanlara göre, C vitamini (askorbik asit) cilt bakımında en çok tercih edilen antioksidanların başında geliyor. Serbest radikallerle savaşması, kolajen üretimini desteklemesi ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olması nedeniyle kozmetik sektöründe sıkça kullanılıyor. Ancak son günlerde gündeme gelen konu, hazır ürünler yerine evde doğal yöntemlerle C vitamini serumu hazırlanıp hazırlanamayacağı.

EVDE C VİTAMİNİ SERUMU YAPABİLİRSİNİZ! ANCAK DİKKAT



İbn-i Sina’nın eserlerinde limon, sirke ve çeşitli bitkisel özlerin cilt sağlığı için önerildiği biliniyor. Günümüzde sosyal medyada paylaşılan tariflerde ise genellikle taze sıkılmış limon suyu, saf su ve doğal gliserin gibi malzemeler yer alıyor. Bazı tariflerde E vitamini kapsülü eklenerek karışımın antioksidan etkisinin artırılabileceği belirtiliyor.

Ancak dermatologlar, tarihi kaynaklardan ilham alınmasının değerli olduğunu kabul etmekle birlikte, modern formülasyon bilgisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. C vitamini oldukça hassas bir bileşen ışık, hava ve ısıyla temas ettiğinde hızla oksitlenebiliyor. Bu nedenle laboratuvar ortamında belirli pH seviyelerinde ve stabilizasyon teknikleriyle hazırlanması gerekiyor.

UZMANLARDAN UYARI

Dermatoloji uzmanları, doğrudan limon suyunun cilde uygulanmasının tahrişe, kızarıklığa ve güneş lekelerine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Limon suyu doğal bir C vitamini kaynağı olsa da asidik yapısı nedeniyle cilt bariyerine zarar verebiliyor. Özellikle hassas ve akneye yatkın cilt tiplerinde kontrollü kullanım öneriliyor.

Ayrıca C vitamini serumlarının etkili olabilmesi için genellikle %10-20 arasında belirli bir konsantrasyonda ve pH 3.0-3.5 aralığında formüle edilmesi gerekiyor. Ev ortamında bu dengeyi sağlamak ise oldukça zor.

DOĞAL BAKIM TRENDİ NEDEN YÜKSELİŞTE?

Pandemi sonrası dönemde tüketicilerin daha sade, içerik listesi kısa ve doğal ürünlere yönelmesi dikkat çekiyor. Kimyasal içeriklere karşı artan hassasiyet, geleneksel tıp kaynaklarına ilgiyi artırmış durumda. İbn-i Sina gibi tarihsel figürlerin eserleri bu noktada ilham kaynağı oluyor.

Ancak uzmanlar, “doğal” kavramının her zaman “zararsız” anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Bitkisel ya da ev yapımı ürünlerin de alerjik reaksiyonlara ve cilt problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle evde hazırlanacak karışımların öncelikle küçük bir cilt bölgesinde test edilmesi öneriliyor.

BİLİM VE GELENEK BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ

Evde C vitamini serumu hazırlama fikri, hem ekonomik hem de doğal bir alternatif arayanlar için cazip görünüyor. Tarihsel kaynaklardan ilham almak kültürel açıdan değerli olsa da, modern dermatoloji bilgisiyle desteklenmeyen uygulamalar risk taşıyabiliyor.

Uzmanlar, cilt sağlığının uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, özellikle aktif içerik barındıran ürünlerde dermatolog görüşü alınmasını tavsiye ediyor. İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce ortaya koyduğu şifa anlayışı bugün hâlâ ilham veriyor; ancak çağdaş bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalı.

