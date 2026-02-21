Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Evde C vitamini serumu yapabilirsiniz! Tarif İbn-i Sina’nın şifa kitabında

Son dönemde doğal cilt bakımı trendleri yeniden yükselişe geçerken, “Evde C vitamini serumu yapılabilir” iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle tarifin kökeninin İbn-i Sina’nın eserlerine dayandırılması dikkat çekti. Tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce kaleme aldığı El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı eserinde doğal içeriklerle hazırlanan çeşitli şifa reçetelerine yer verdiği biliniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evde C vitamini serumu yapabilirsiniz! Tarif İbn-i Sina’nın şifa kitabında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 11:12

Uzmanlara göre, C vitamini (askorbik asit) cilt bakımında en çok tercih edilen antioksidanların başında geliyor. Serbest radikallerle savaşması, kolajen üretimini desteklemesi ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olması nedeniyle kozmetik sektöründe sıkça kullanılıyor. Ancak son günlerde gündeme gelen konu, hazır ürünler yerine evde doğal yöntemlerle C vitamini serumu hazırlanıp hazırlanamayacağı.

EVDE C VİTAMİNİ SERUMU YAPABİLİRSİNİZ! ANCAK DİKKAT

İbn-i Sina’nın eserlerinde limon, sirke ve çeşitli bitkisel özlerin cilt sağlığı için önerildiği biliniyor. Günümüzde sosyal medyada paylaşılan tariflerde ise genellikle taze sıkılmış limon suyu, saf su ve doğal gliserin gibi malzemeler yer alıyor. Bazı tariflerde E vitamini kapsülü eklenerek karışımın antioksidan etkisinin artırılabileceği belirtiliyor.

Evde C vitamini serumu yapabilirsiniz! Tarif İbn-i Sina’nın şifa kitabında

Ancak dermatologlar, tarihi kaynaklardan ilham alınmasının değerli olduğunu kabul etmekle birlikte, modern formülasyon bilgisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. C vitamini oldukça hassas bir bileşen ışık, hava ve ısıyla temas ettiğinde hızla oksitlenebiliyor. Bu nedenle laboratuvar ortamında belirli pH seviyelerinde ve stabilizasyon teknikleriyle hazırlanması gerekiyor.

Evde C vitamini serumu yapabilirsiniz! Tarif İbn-i Sina’nın şifa kitabında

UZMANLARDAN UYARI

Dermatoloji uzmanları, doğrudan limon suyunun cilde uygulanmasının tahrişe, kızarıklığa ve güneş lekelerine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Limon suyu doğal bir C vitamini kaynağı olsa da asidik yapısı nedeniyle cilt bariyerine zarar verebiliyor. Özellikle hassas ve akneye yatkın cilt tiplerinde kontrollü kullanım öneriliyor.

Evde C vitamini serumu yapabilirsiniz! Tarif İbn-i Sina’nın şifa kitabında

Ayrıca C vitamini serumlarının etkili olabilmesi için genellikle %10-20 arasında belirli bir konsantrasyonda ve pH 3.0-3.5 aralığında formüle edilmesi gerekiyor. Ev ortamında bu dengeyi sağlamak ise oldukça zor.

DOĞAL BAKIM TRENDİ NEDEN YÜKSELİŞTE?

Pandemi sonrası dönemde tüketicilerin daha sade, içerik listesi kısa ve doğal ürünlere yönelmesi dikkat çekiyor. Kimyasal içeriklere karşı artan hassasiyet, geleneksel tıp kaynaklarına ilgiyi artırmış durumda. İbn-i Sina gibi tarihsel figürlerin eserleri bu noktada ilham kaynağı oluyor.

Evde C vitamini serumu yapabilirsiniz! Tarif İbn-i Sina’nın şifa kitabında

Ancak uzmanlar, “doğal” kavramının her zaman “zararsız” anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Bitkisel ya da ev yapımı ürünlerin de alerjik reaksiyonlara ve cilt problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle evde hazırlanacak karışımların öncelikle küçük bir cilt bölgesinde test edilmesi öneriliyor.

Evde C vitamini serumu yapabilirsiniz! Tarif İbn-i Sina’nın şifa kitabında

BİLİM VE GELENEK BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ

Evde C vitamini serumu hazırlama fikri, hem ekonomik hem de doğal bir alternatif arayanlar için cazip görünüyor. Tarihsel kaynaklardan ilham almak kültürel açıdan değerli olsa da, modern dermatoloji bilgisiyle desteklenmeyen uygulamalar risk taşıyabiliyor.

Evde C vitamini serumu yapabilirsiniz! Tarif İbn-i Sina’nın şifa kitabında

Uzmanlar, cilt sağlığının uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, özellikle aktif içerik barındıran ürünlerde dermatolog görüşü alınmasını tavsiye ediyor. İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce ortaya koyduğu şifa anlayışı bugün hâlâ ilham veriyor; ancak çağdaş bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de sadece Rizeliler biliyor! K, C vitamini deposu: Kemikleri çelik gibi yapıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu belirtiler varsa dikkat! Uzmanlar uyardı: C vitamininiz eksik olabilir
ETİKETLER
#Doğal Cilt Bakımı
#C Vitamini Serumu
#Evde Serum Yapımı
#Dermatoloji Uyarıları
#Bilim Ve Gelenek
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.