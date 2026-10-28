Fenerbahçe taraftarına uzman uyarısı: 'Şampiyonluk hasreti kronik strese dönüştü'

Süper Lig'de yıllardır özlemi çekilen şampiyonluk ve her sezon sonunda yaşanan travmatik kayıplar, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin taraftarlarını psikolojik açıdan çıkmaza sokuyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı bu kronik süreci tüm detaylarıyla masaya yatırdı. Uzman isim, kulübün başarısızlığını kişisel bir yetersizlik olarak görme eğiliminin ruh sağlığını doğrudan olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

HER SEZON YENİDEN KURULAN HAYALLER, "BİTMEYEN YAS" DÖNGÜSÜNE DÖNÜŞÜYOR

Sezon başında yapılan flaş transferler ve teknik direktör değişikliklerinin taraftarlar için taze bir umut anlamına geldiğini belirten Dr. Akif Taşdemir, bu durumun aslında ciddi bir psikolojik yatırım olduğunu vurguladı. Ancak lig ilerledikçe beklentilerin yine boşa çıkmasının taraftarlarda derin bir tükenmişlik oluşturduğunu ifade eden Taşdemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kayıpla birlikte başlayan kabullenme ve iyileşme süreci, maalesef yeni sezonun başlamasıyla yeniden kesintiye uğruyor. Bu durumu adeta 'bitmeyen yas' döngüsüne benzetebiliriz."

Sezon sonuna kadar yarışın içinde kalmanın aslında ümidi sürdürmek demek olduğunu belirten Taşdemir, rekor puanlarla dahi gelen son dakika kayıplarının taraftarda tatlı bir heyecan bırakmadığını, aksine durumu sürekli bir kaybetme endişesine sürüklediğini söyledi. Bu psikolojinin "bekleme yorgunluğuna" yol açtığını belirten uzman, "Öğrenilmiş çaresizlik mekanizmasına benzer şekilde, 'Acaba yine mi sonunda kaybedeceğiz?' beklentisi insanların zihninde sürekli aktif kalıyor" dedi.

İŞ HAYATINDAN AİLE İLİŞKİLERİNE KADAR HER ALANI ETKİLİYOR

Kronikleşen bu stres halinin sadece maç günleriyle sınırlı kalmadığını, taraftarların sosyal ve profesyonel yaşamını da sarstığını belirten Taşdemir, yaşanan olumsuzlukları şu başlıklarla özetledi:

İş Yaşamında Motivasyon Düşüklüğü: Sürekli hayal kırıklığı yaşamak, profesyonel hayatta odaklanma sorunlarını ve motivasyon kaybını tetikliyor.

Öfke Kontrolü ve İçe Kapanma: Özellikle derbi mağlubiyetlerinin ardından alay edilme veya sosyal baskıya maruz kalma korkusu, taraftarların içe kapanmasına ve sosyal bağlarını sınırlandırmasına neden oluyor.

Ev İçi Gerginlikler: Maç sonrasında yaşanan stres ve hayal kırıklığı, ne yazık ki eş ve çocuklara karşı tahammülsüzlük ve gerginlik olarak yansıyabiliyor.

"KULÜBÜN BAŞARISIZLIĞINI KENDİNİZLE ÖZDEŞLEŞTİRMEYİN"

Aidiyet duygusunun çok güçlü olması nedeniyle taraftarların kendi başarılarını kulübün başarılarıyla eş değer tutabildiğine işaret eden Taşdemir, şu kritik uyarıda bulundu:

"Eğer kulüp başarılıysa kişi kendini güçlü, değerli ve başarılı hissediyor. Ancak kronik başarısızlık, insanın bilinç dışında kendi yetersizlik algısını körükleyerek öz saygısının düşmesine yol açabiliyor. Kendisiyle barışık olmayan bir bireyin psikolojik olarak bundan olumsuz etkilenmesi ise ne yazık ki kaçınılmazdır."