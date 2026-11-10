TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 12:43

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül

Soğukların gelmesiyle birlikte geçmeyen öksürükler de peşin sıra gelmeye başladı. Özellikle de boğaz da meydana gelen tahrişin yol açtığı bu durum bazı kişilerde günlerce süren bir duruma bile dönüşebiliyor. Bu sebeple de bir kaşıkta gizli kalmış formül sayesinde geçmek bilmeyen öksürüklere elveda deniliyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 12:43

Kış kapıya geldi, hastalıklarda kendini göstermeye başladı. Soğuk havaların etkili olmasıyla da en sık karşılaşılan hastalıkların başında yer aldı. Boğaz kuruluğu, hava yollarının tahriş olması ve enfeksiyonlar derken ortaya çıkan ve geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılan formül dikkatleri üzerine çekiyor. Adeta bir kaşıkta gizli olan bu şifa günümüzde de sıklıkla kullanılmaya başlandı.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞE KARŞI YILLARDIR KULLANILIYOR!

Kış havalarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan öksürükler ne kullanılırsa kullanılsın geçmek bilmiyor. Meydana gelen bu öksürükle birlikte de boğaz kuruluğu, tahriş ya da gibi durumlar da gün yüzüne çıkıyor. Böyle bir durumda da ilaç kullanmak istemeyenler geleneksel yöntemleri kullanırken kendilerini daha iyi hissedebiliyorlar.

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılan yöntem sayesinde de çoğu zaman meydana gelen sağlık sorunlarında yumuşamalar oluşuyor. Geçmişte öksürüğe karşı kullanılan susam yağı ya da tahinle servis edilen tahin yağı, doğal yağ içermeyen yağ asitleri, E vitamini ve çeşitli antioksidanlardan meydana gelebiliyor.

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül

Boğazı yumuşatmayı hedefleyen bu tahin yağı, ağız ve boğaz bölgesinde yer alan kuruluk hissini azaltmaya yardımcı oluyor. Burada net bir şekilde öksürüğü kesiyor diyemeyiz. Sadece boğaza yaptığı yumuşamayla birlikte oluşan tahrişi almaya yardımcı olur. Tahrişin azalmasıyla birlikte daha rahat yutkunma olur. Bu da boğazdaki gıcıklığı alır.

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül

BİR KAŞIKTA GİZLİ FORMÜL

Geçmiş dönemlerde boğazlarda meydana gelen tahrişi yumuşatmak için yağlı gıdalardan yararlandığı ifade ediliyor. Bu sebeple de tahin yağı boğazdaki o yumrunun yumuşamasına yardımcı olarak öksürüğün meydana getirdiği tahribi almaya destek olur. Tabi bununla birlikte boğazda oluşan tahriş için tahin yağı yemek kimi alerjisi olan kişiler için sıkıntılı olabilir.

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül

Tahin yağını yiyerek boğazdaki o sıkıntıyı almaya çalışırken alerjinizin olup olmadığına da iyi bakmanız gerekiyor. Ayrıca tahin, susamın öğütülmesiyle hazırlandığı için yağının yanında protein, lif ve çeşitli besin ögeleri de içeriyor. Ama bir yandan da kalorili bir besin olduğunu unutmamak gerekiyor.

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül

Bir tatlı kaşığı yemeniz daha iyidir. Yağlı bir yağı da bulunan ve besin değerleriyle hastalıklara iyi gelen ürünler boğazda kısa süreli bir kayganlık hissinin oluşmasını sağlayabilir. Kuru öksürükte başarılı olan tahin yağı, uzun süren öksürükleri sadece boğaz yumuşatması olarak gündeme getiriyor. 

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül

Diğer bir yandan da nefes darlığı, göğüs ağrısı ve yüksek ateş gibi durumlarda sağlık kurumlarına başvurulması gerekiyor. Tahin yağını tüketmek istemeyen ya da öksürüğünün kesilmediğini düşüneneler balı da deneyebilirler.

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül

Öksürük kesme ya da öksürüğü yumuşatarak azaltma konusunda oldukça etkili bir sonuç ortaya çıkaran , enfeksiyona bağlı öksürük ya da soğuk algınlığı gibi hastalıklar da ilk tercih edilen oluyor. Eğer ki sizin de susama alerjinin varsa bal da deneyebilirsiniz. Diğer bir seçenek olan balın kontrollü bir şekilde yenilmesi daha olağan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbn-i Sina'dan çocuklardaki kuru öksürüğü bitiren karışım! Yüzyıllık şifa ilacı
Çocuklarda öksürüğe hemen şurup vermeyin! Evde uygulanabilecek 5 güvenli yöntem
ETİKETLER
#öksürük
#enfeksiyon
#susam yağı
#bal
#Tahin Yağı
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.