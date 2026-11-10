Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılıyor! Bir kaşıkta gizli formül

Kış kapıya geldi, hastalıklarda kendini göstermeye başladı. Soğuk havaların etkili olmasıyla da en sık karşılaşılan hastalıkların başında öksürük yer aldı. Boğaz kuruluğu, hava yollarının tahriş olması ve enfeksiyonlar derken ortaya çıkan ve geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılan formül dikkatleri üzerine çekiyor. Adeta bir kaşıkta gizli olan bu şifa günümüzde de sıklıkla kullanılmaya başlandı.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞE KARŞI YILLARDIR KULLANILIYOR!

Kış havalarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan öksürükler ne kullanılırsa kullanılsın geçmek bilmiyor. Meydana gelen bu öksürükle birlikte de boğaz kuruluğu, tahriş ya da enfeksiyon gibi durumlar da gün yüzüne çıkıyor. Böyle bir durumda da ilaç kullanmak istemeyenler geleneksel yöntemleri kullanırken kendilerini daha iyi hissedebiliyorlar.

Geçmeyen öksürüğe karşı yıllardır kullanılan yöntem sayesinde de çoğu zaman meydana gelen sağlık sorunlarında yumuşamalar oluşuyor. Geçmişte öksürüğe karşı kullanılan susam yağı ya da tahinle servis edilen tahin yağı, doğal yağ içermeyen yağ asitleri, E vitamini ve çeşitli antioksidanlardan meydana gelebiliyor.

Boğazı yumuşatmayı hedefleyen bu tahin yağı, ağız ve boğaz bölgesinde yer alan kuruluk hissini azaltmaya yardımcı oluyor. Burada net bir şekilde öksürüğü kesiyor diyemeyiz. Sadece boğaza yaptığı yumuşamayla birlikte oluşan tahrişi almaya yardımcı olur. Tahrişin azalmasıyla birlikte daha rahat yutkunma olur. Bu da boğazdaki gıcıklığı alır.

BİR KAŞIKTA GİZLİ FORMÜL

Geçmiş dönemlerde boğazlarda meydana gelen tahrişi yumuşatmak için yağlı gıdalardan yararlandığı ifade ediliyor. Bu sebeple de tahin yağı boğazdaki o yumrunun yumuşamasına yardımcı olarak öksürüğün meydana getirdiği tahribi almaya destek olur. Tabi bununla birlikte boğazda oluşan tahriş için tahin yağı yemek kimi alerjisi olan kişiler için sıkıntılı olabilir.

Tahin yağını yiyerek boğazdaki o sıkıntıyı almaya çalışırken alerjinizin olup olmadığına da iyi bakmanız gerekiyor. Ayrıca tahin, susamın öğütülmesiyle hazırlandığı için yağının yanında protein, lif ve çeşitli besin ögeleri de içeriyor. Ama bir yandan da kalorili bir besin olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bir tatlı kaşığı yemeniz daha iyidir. Yağlı bir yağı da bulunan ve besin değerleriyle hastalıklara iyi gelen ürünler boğazda kısa süreli bir kayganlık hissinin oluşmasını sağlayabilir. Kuru öksürükte başarılı olan tahin yağı, uzun süren öksürükleri sadece boğaz yumuşatması olarak gündeme getiriyor.

Diğer bir yandan da nefes darlığı, göğüs ağrısı ve yüksek ateş gibi durumlarda sağlık kurumlarına başvurulması gerekiyor. Tahin yağını tüketmek istemeyen ya da öksürüğünün kesilmediğini düşüneneler balı da deneyebilirler.

Öksürük kesme ya da öksürüğü yumuşatarak azaltma konusunda oldukça etkili bir sonuç ortaya çıkaran bal, enfeksiyona bağlı öksürük ya da soğuk algınlığı gibi hastalıklar da ilk tercih edilen oluyor. Eğer ki sizin de susama alerjinin varsa bal da deneyebilirsiniz. Diğer bir seçenek olan balın kontrollü bir şekilde yenilmesi daha olağan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.