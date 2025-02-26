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 | Baran Aksoy

Gençlerde kemik erimesine dikkat! Uzman isim uyardı: Sigara ve alkolden uzak durun

Sigara ve alkol kullanan gençlere uyarılardan bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kovalak, kemik erimesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kovalak; sırt, bel ve kalça bölgesinde hissedilen ağrıların, küçük darbeler sonrası oluşan kırıkların ve kamburluk gibi postür bozukluklarının gençlerde kemik yoğunluğunun azaldığına işaret edebileceğini söyledi.

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Gençlerde kemik erimesine dikkat! Uzman isim uyardı: Sigara ve alkolden uzak durun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 13:13

Sigara ve alkol tüketen gençlere uzman isimden çok kritik uyarılar geldi. Gençlerde kemik erimesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kovalak, "Kaslardaki zayıflık kemiklerin güç kaybetmesine yol açabilir. Ayrıca tırnakların kırılganlaşması ve enerji seviyelerindeki düşüş de osteoporoz belirtileri arasında yer alır" dedi.

KEMİK ERİMESİNİN NEDENLERİ

Kemik erimesinin nedenlerine de değinen Doç. Dr. Emrah Kovalak, "Genetik faktörler, yetersiz kalsiyum ve D vitamini alımı, hormonal dengesizlikler ve hareketsiz bir yaşam tarzı, kemik erimesi riskini artıran unsurlar arasındadır. Özellikle sigara ve alkol tüketimi, kemik yoğunluğunun azalmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra romatizmal hastalıklar, diyabet ve bağırsak emilim bozuklukları da kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL AKTİVİTELER DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kemik erimesinin tedavisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emrah Kovalak, "Yeterli kalsiyum ve D vitamini alımının yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin büyük önem taşımaktadır" dedi. Ağırlık taşıyıcı egzersizlerin kemik yoğunluğunu artırdığını belirten Kovalak, hormonal dengesizliklere bağlı kemik kaybında doktor kontrolünde hormon tedavilerinin uygulanabileceğini belirtti.

"SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURULMALI"

Kemik sağlığını korumak için sigara ve alkolden uzak durulmasını gerektiğinin altını çizen Kovalak, düzenli uyku ve stres yönetimine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

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