Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde sıklıkla kullanılan ilaçlar arasında yer alıyor. Özellikle de grip, nezle ya da viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Gereksiz antibiyotik kullanımı ilaç yan etkilerine neden olarak bağırsak dengesinin bozulmasına yol açabilir.

Antibiyotikler çoğunlukla virüslere karşı etkili değildir.

Gereksiz kullanılan antibiyotikler dirençli bakterilerin gelişmesine katkı da bulunabilirler.

Doktor önerisi olmadan kullanılmaması daha iyidir.

Her grip ya da soğuk algınlığı olduğunda da antibiyotik içilmez.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANILIRSA NE OLUR?

Antibiyotiğin ihtiyaç olmadığı halde kullanılması aslında gereksiz bir kullanımı gösterir. Bilindiği gibi her ilaçta olduğu gibi antibiyotikte de belirli bir dozun kullanılması gerekiyor. Çünkü her ilaçta olduğu gibi antibiyotiklerde de yan etkiler mevcuttur.

Bunlar genellikle kusma, ishal, karın ağrısı ve cilt üzerinde döküntüler meydana gelebilir. Hatta gereksiz bir antibiyotik kullanımı bazı kişilerde kimi zamanda alerjik reaksiyon göstermektedir.

Antibiyotikler sadece hastalığa neden olan bakterileri değil bağırsaklarda bulunan pek çok yararlı bakterileri de etkileyebilir. Bu sebeple de antibiyotik içerken aslında doktor kontrolüyle birlikte içilmesi gerekmektedir.

Ayrıca antibiyotik içe içe vücut üzerinde bulunan dirençlerde de sorunlar oluşabilir. Şöyle ki antibiyotiğin sürekli olarak dozunu değiştirmek ya da her gün kullanmak aslında yararlı bakterileri de zarara sokacağından içilen her türlü antibiyotik vücut üzerinde olumsuz dirençlere neden olabilir.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ NEDİR?

Antibiyotik direnci, bakterilerin kendilerini öldürmek ya da çoğalmasına engel olmak için kullanılan antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi anlamına gelir. Hal böyle olunca da kişilerin vücutlarında birtakım sorunların oluşmasına neden olabilir.

Buna rağmen antibiyotik kullanmak ve bunu doktor kontrolü olmadan kendi kafanıza göre yapılması kişinin sağlığını hem de toplumdaki antibiyotik direncini olumsuz etkileyebilir.

Burada önemli olan konu kesinlikle insanların antibiyotiğe dirençli bir hale gelmesi değil, bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanmasıdır. Hatta yanlış antibiyotik kullanımı, duyarlı bakterilerin de hayatta kalmasına neden olarak vücut üzerinde belli başlı sağlık sorunlarını da meydana çıkarabilir.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ VÜCUDU NASIL ETKİLER?

Dirençli bir antibiyotik bakterisiyle birlikte enfeksiyon gelişmesi de doktorlarında etkili bir antibiyotik bulması da çok zor oluyor. Tedavi süresi bu nedenle de uzama yaşayabilir. Hatta doktorlar çok fazla kullanılan antibiyotik tedavi süreçlerinin de değiştirir. Şöyle ki kimi zaman vücut antibiyotik kullanımı yapılmasını istemez.

Bu nedenle de antibiyotik direnci sadece kişinin o anki hastalığını ilgilendiren bir konu olmaktan çıkıyor. Hatta dirençli bakteriler toplum içinde de yayılabildiğinden halk sağlığına da neden olabilir. Yani antibiyotik kullanırken kesinlikle sürekli değil de doktorların önerdiği süreyle kullanılması daha önemlidir.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI HAKKINDA UZMANLAR NE DİYOR?

Antibiyotik kullanımı hakkında uzman isimlerden Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, her enfeksiyon sonrası antibiyotik kullanılmasını doğru olmadığını vurguluyor. Öyle ki antibiyotik kullanımının doktor kontrolüyle yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “antibiyotik kullanımının gerekliliği çok iyi belirlenmeli. Kullanım kararı verildikten sonra da ilacın yeterli dozda ve uygun sürede alınması gerekiyor. Buna mutlaka hekim karar vermeli. Gereksiz antibiyotik kullanımı, önümüzdeki 30-40 yıllık süreçte sonuçlarını çok daha ağır görebileceğimiz antibiyotik direnci sorununa yol açacak. Toplum kaynaklı enfeksiyonlarda bile dirençli mikroorganizmalarla karşılaşabilir, bu enfeksiyonları tedavi edebilecek antibiyotik bulmakta zorlanabiliriz” dedi.