Geçmeyen inatçı öksürük için ne yapmalı? Kesilmeyen öksürük neyin belirtisidir?

Öksürük, vücudun solunum yollarını temizlemek için geliştirdiği doğal bir refleks olsa da haftalarca devam ettiğinde önemli sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Özellikle geceleri artan, uykuyu bölen ve günlük yaşamı zorlaştıran inatçı öksürüğün altında astım, alerji, reflü veya akciğer hastalıkları yatabilir. Peki, geçmeyen öksürük neden olur, kesilmeyen öksürük nasıl geçer ve hangi belirtiler tehlikeye işaret eder? İşte inatçı öksürüğün nedenleri, rahatlatan yöntemler ve dikkat edilmesi gereken uyarı işaretleri...

• Üç haftadan uzun süren öksürük mutlaka değerlendirilmelidir.

• Astım, alerji, bronşit ve reflü kesilmeyen öksürüğe neden olabilir.

• Gece terlemesi, kilo kaybı ve ateşle birlikte görülen öksürükte tüberküloz ihtimali araştırılmalıdır.

• Kanlı balgam, göğüs ağrısı ve nefes darlığı önemli uyarı işaretleridir.

• Bol sıvı tüketmek, sigara dumanından uzak durmak ve boğazı nemli tutmak rahatlama sağlayabilir.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Öksürük, solunum yollarını yabancı maddelerden ve biriken salgılardan temizlemek için vücudun geliştirdiği doğal bir savunma mekanizmasıdır. Ancak öksürüğün haftalar boyunca devam etmesi, solunum sisteminde veya başka organlarda gelişen bir sağlık sorununa işaret edebilir.

Grip ve soğuk algınlığı sonrasında görülen öksürük, enfeksiyon iyileştikten sonra da devam edebilir. Bunun nedeni, solunum yollarında oluşan hassasiyetin tamamen ortadan kalkmasının zaman almasıdır.

Astım hastalarında hava yollarının hassaslaşması, özellikle geceleri ve sabaha karşı öksürük nöbetlerine yol açabilir. Soğuk hava, egzersiz, toz ve yoğun kokular bu şikâyetleri artırabilir.

Alerjik öksürükte ise polen, ev tozu, küf ve hayvan tüyleri gibi etkenler ön plana çıkar. Bu tür öksürüğe sıklıkla hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve boğazda kaşıntı eşlik eder.

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan reflü de kesilmeyen öksürüğün nedenlerinden biridir. Özellikle yemeklerden sonra veya yatış pozisyonuna geçildiğinde artan öksürük, reflü ihtimalini düşündürebilir.

İNATÇI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürüğün hafiflemesi için öncelikle hangi nedenden kaynaklandığının belirlenmesi gerekir. Çünkü alerjiye bağlı öksürük ile enfeksiyon veya reflü kaynaklı öksürüğün tedavisi birbirinden farklıdır.

Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, boğazın nemli kalmasına ve salgıların daha kolay atılmasına yardımcı olabilir. Ilık bitki çayları ve bal ilave edilmiş ılık su, boğazdaki tahriş hissini azaltabilir.

Bir yaşından küçük çocuklara kesinlikle bal verilmemelidir. Bir yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde bal, öksürüğün kısa süreli hafiflemesine yardımcı olabilir.

Sigara dumanı, parfüm, oda kokusu ve temizlik ürünleri gibi solunum yollarını tahriş edebilecek maddelerden uzak durulmalıdır.

Özellikle sigara kullanan kişilerde öksürüğün devam etmesi, solunum yollarının zarar gördüğünün bir işareti olabilir.

Reflü şüphesi bulunan kişilerin yatmadan hemen önce yemek yememesi ve yemek sonrasında hemen uzanmaması önerilir.

Alerjiye bağlı şikâyetlerde ise öksürüğü tetikleyen maddelerin belirlenmesi ve bunlardan uzak durulması önemlidir.

Doktor önerisi olmadan antibiyotik veya öksürük kesici ilaç kullanılmamalıdır. Yanlış ilaç kullanımı hem beklenen faydanın görülmesini engelleyebilir hem de doğru teşhisin gecikmesine neden olabilir.

HANGİ ÖKSÜRÜK TEHLİKELİDİR?

Her öksürük ciddi bir hastalığın belirtisi değildir ancak bazı belirtiler mutlaka dikkate alınmalıdır. Özellikle öksürüğe kanlı balgam, göğüs ağrısı veya nefes darlığı eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Gece terlemesi, açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren ateş ve iştahsızlık da araştırılması gereken belirtilerdir. Bu şikâyetler tüberküloz gibi enfeksiyonların yanı sıra farklı akciğer hastalıklarında da görülebilir.

Şiddetli nefes darlığı, dudaklarda morarma veya geçmeyen şiddetli göğüs ağrısı durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır.

UZMANLARDAN İNATÇI ÖKSÜRÜK UYARISI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bahtiyar Cengiz de uzun süre devam eden öksürüğün ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Göğüs hastalıkları uzmanlarının klinik değerlendirmelerde üzerinde durduğu en önemli konulardan biri, öksürüğün süresi ve beraberinde görülen belirtilerdir.

Uzman görüşüne göre üç haftadan uzun süren öksürükte tıbbi değerlendirme yapılması, sekiz haftayı aşan öksürükte ise kronik öksürük nedenlerinin ayrıntılı araştırılması gerekir.

Tanı sürecinde hastanın öyküsü, kullandığı ilaçlar, sigara alışkanlığı ve eşlik eden şikâyetleri değerlendirilir. Gerekli durumlarda akciğer röntgeni, solunum fonksiyon testi, alerji testleri ve balgam incelemesi yapılabilir.

Önemli olan yalnızca öksürüğü durdurmak değil, bu şikâyete neden olan hastalığı doğru şekilde belirlemektir.

Uzun süre devam eden öksürüğün kendiliğinden geçmesini beklemek yerine uzman değerlendirmesine başvurmak, olası sağlık sorunlarının erken tespit edilmesine yardımcı olabilir.

