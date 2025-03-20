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 | Onur Kaya

Grip deyip geçmeyin! Hayati risk oluşturabilir

Havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları arttı. Bu durum bağışık sistemi zayıf kişiler tehlike oluşturuyor. Özellikle grip gibi viral enfeksiyonların tedavisinde zamanlama ve doğru tedavi yönteminin önemine dikkat çeken uzmanlar, aksi durumlarda gribin zatürreye dönüşerek hayati risk oluşturabileceği uyarısını yaptı.

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Grip deyip geçmeyin! Hayati risk oluşturabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 12:47

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, grip ve zatürre arasındaki ilişkiyi değerlendirerek risk grupları, korunma yöntemleri ve tedavi süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR DİKKAT

Gribin üst solunum yollarında başlayan bir viral enfeksiyon olmasına rağmen bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde zatürreye yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Kutlu, "Virüs kaynaklı başlayan enfeksiyon, bakteriyel süper enfeksiyonlarla birleştiğinde akciğer dokusunda iltihaplanmaya neden olarak solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Özellikle 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalıkları bulunanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar ve küçük çocuklar, zatürre açısından en yüksek risk grubunda yer alır" diye konuştu.

ZATÜRRENİN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

Zatürrede görülen belirtilere değinen Prof. Dr. Kutlu, "Zatürrenin en belirgin belirtileri arasında uzun süren yüksek ateş, şiddetli öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve genel durumda belirgin bozulma bulunur. Özellikle ek hastalıkları olan yaşlı bireylerde grip semptomlarının ağırlaştığı durumlarda zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir" şeklinde konuştu.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Grip ve zatürreden korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ali Kutlu, "Özellikle risk grubundaki bireylerin yıllık grip aşısı ve zatürre aşısı yaptırması, hastalıkların ağır seyretmesini önleyerek ölümcül komplikasyon riskini azaltır. Bunun yanı sıra, el hijyenine dikkat edilmesi, kalabalık ortamlardan kaçınılması, dengeli beslenme ve düzenli uyku gibi bağışıklık sistemini destekleyen önlemler de büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Kutlu, erken tanı ve uygun tedavinin zatürrenin ölümcül sonuçlarını önlemede kritik bir rol oynadığını belirterek, özellikle yüksek risk grubundaki bireylerin grip belirtilerini hafife almamaları gerektiğini hatırlatarak sözlerini sonlandırdı.

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#Sağlık
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