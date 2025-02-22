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Sağlık
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 | Onur Kaya

Günde en az 400 gramı bile gribe karşı iyi geliyor

Kış mevsimi yurt genelinde etkisini artırdı, soğuklarla birlikte grip vakaları da tırmandı. Uzmanlar günde en az 400 gram meyve ve sebze tüketmenin gribe yakalanma riskine karşı iyi geldiğine dikkat çekti. Ayrıca besin çeşitliliğinin artırılarak her gün farklı besin gruplarından yeterli miktarda tüketilmesi gerektiği vurgulandı.

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Günde en az 400 gramı bile gribe karşı iyi geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 18:12

Soğuk havalarla beraber artışa geçen grip vakalarına karşı uzmanlardan uyarı geldi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Yağmur Gökçen Sezer Ak, mevsimsel grip ve beslenme konularında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

GRİBE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Diyetisyen Yağmur Gökçen Sezer Ak, grip virüsünün neden olduğu ve sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başında daha sık görülen bu bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Gripten korunmak için grip aşısının önemine vurgu yapan Sezer Ak, "Kişisel hijyenin sağlanması ve ellerin sık sık yıkanmasının, sosyal mesafenin korunmasının grip yayılmasını önlemede büyük rol oynuyor" dedi.

"GÜNDE EN AZ 400 GRAM MEYVE VE SEBZE TÜKETİLMELİ"

Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğuna vurgu yapan Ak, "Bağışıklık sisteminin A, C, D ve E vitaminlerinden zengin besinlerle desteklenmesi gerekmekte. Günde en az 400 gram sebze ve meyve tüketilmesini, bu besinlerin mevsimine uygun olarak seçilmeli. Düzenli fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirilmesi, tütün ve alkol kullanımından uzak durulması gerekir. Sağlıklı beslenme, virüslere karşı savaşmaya ve bağışıklık sistemini geliştirmeye katkıda bulunur. Besin çeşitliliği arttırılarak her gün çeşitli besin gruplarından yeterli miktarda tüketilmelidir. Hazır paketli ürün tüketimi sınırlandırılmalı ve evde yemek yeme alışkanlığı edinilmelidir" diye konuştu.

KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇININ

Grip dönemlerinde kalabalık ortamlardan kaçınılmasının hastalığın yayılmasını önlemek açısından önemli olduğunu belirten Sezer Ak, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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