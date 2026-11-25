Antibiyotik direnci, dünya genelinde halk sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri haline geldi. Özellikle doktor önerisi olmadan kullanılan antibiyotikler, bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesini hızlandırırken, daha önce kolaylıkla tedavi edilebilen enfeksiyonların bile kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), antimikrobiyal direnci küresel bir tehdit olarak değerlendirirken, uzmanlar gereksiz antibiyotik kullanımına karşı uyarıyor.

Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e değerlendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadriye Karahangil, antibiyotik direncinin nedenlerini ve bu tehditle mücadele için alınması gereken önlemleri anlattı.

"ANTİMİKROBİYAL DİRENCİ ARTIK KÜRESEL BİR TEHDİT"

Antimikrobiyal direncin yalnızca antibiyotiklerle sınırlı olmadığını belirten Dr. Karahangil, bu kavramın virüs, bakteri ve diğer mikroorganizmalarla mücadelede kullanılan ilaçlara karşı gelişen dayanıklılığı ifade ettiğini söyledi:

"İnsanlarda hastalıklara neden olan virüs, bakteri vb. mikroorganizmalarla mücadele etmek için geliştirilen ve bunların çeşitli mekanizmalarla üremelerini durduran ya da tamamen öldüren kimyasal maddelere 'antimikrobiyal' diyoruz. Hedef mikroorganizmaların bu kimyasallara karşı zamanla geliştirdikleri dayanıklılık ve etkilenmeme durumunu da antimikrobiyal direnç olarak tanımlayabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü, antimikrobiyal direnci artık küresel bir tehdit olarak tanımlamaktadır. Çünkü dirençli mikroorganizmalara bağlı ölümler dünya genelinde hızlı bir artış göstermekte ve yeni antimikrobiyaller geliştirme kapasitesi maalesef bu hızla baş edecek seviyede değildir. Yeni bir antimikrobiyal geliştirip toplumun kullanımına sunmak, çok uzun yıllar süren bir çalışma ve çok büyük yatırım gerektirmektedir. Mikroorganizmaların bir antimikrobiyale karşı direnç mekanizmaları geliştirmesi ise bazen bu süreden çok daha kısa olmaktadır."

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ NEDEN ARTIYOR?

Antimikrobiyal direncin yalnızca insanlardaki ilaç kullanımından kaynaklanmadığını belirten Karahangil, hayvancılık ve tarım alanlarında kullanılan antimikrobiyallerin de bu süreçte etkili olduğunu söyledi:

"Antimikrobiyaller, bilinenin aksine sadece insanlarda değil, hayvanlar ve bitkiler üzerinde de kullanılmaktadır. Bu sebeple gereksiz çevresel yayılım ve mikroorganizmaların bu ajanlarla gereksiz teması, mikroorganizmaların temel hayatta kalma moduna geçerek bu maddeleri bertaraf edecek çeşitli biyokimyasal direnç mekanizmaları geliştirmelerini tetiklemektedir."

"GEREKSİZ YERE ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN"

Antimikrobiyal direncin toplumsal bir sorun olduğunun altını çizen Karahangil, mücadelede en önemli adımlardan birinin bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek olduğunu söyledi. Vatandaşların doktor reçete etmedikçe antibiyotik kullanmaması gerektiğini vurgulayan Karahangil, gıda tüketiminde gereksiz antibiyotik maruziyetine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

"Antimikrobiyal direnç (AMR), toplumsal bir sorundur. Bu yüzden öncelikle toplumsal farkındalık oluşturmak çok önemlidir. Mücadelede yönetimler ve sağlık profesyonellerinin yanı sıra toplumun tüm bireyleri tek bir amaçta birleşmeli ve ortak bir plan doğrultusunda hareket etmelidir. Kişisel olarak yapılabilecek en önemli şey, gereksiz antibiyotik kullanmamaktır. Doktor reçete etmedikçe antibiyotik kullanmamalıyız. Gıda tüketiminde gereksiz antibiyotik maruziyetine dikkat etmeliyiz. Uzun süre antibiyotik kullanmak zorunda kalan hastalarla ve onların çevresiyle teması azaltmalıyız. Bu bağlamda, sık hastane ziyaretlerinin de dirençli bakterilerle temas açısından özellikle bizim toplumumuzda önemli bir risk faktörü olduğunu unutmamalıyız. Bu konuda en etkili önlemler el yıkama ve kişisel hijyen kurallarına uymaktır."