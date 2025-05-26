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 | Suat Vilgen

Her sabah yiyen açlığı unutuyor! Diyetisyenlerin yeni gözdesi protein kaseleri

Kahvaltıların gizli kahramanı ortaya çıktı! Ne tost ne omlet... Tok tutuyor, kilo verdiriyor, üstelik sadece 5 dakikada hazır!

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Her sabah yiyen açlığı unutuyor! Diyetisyenlerin yeni gözdesi protein kaseleri
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 16:13

Son dönemde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan yüksek proteinli yoğurt kaseleri, hem besleyici yapısı hem de çeşitlendirme imkânıyla kahvaltı sofralarının yeni yıldızı haline geldi. Diyetisyenlerin ve içerik üreticilerinin övgüyle bahsettiği bu kase tarifleri, sağlıklı atıştırmalık ya da öğün alternatifi olarak da öne çıkıyor.

Her sabah yiyen açlığı unutuyor! Diyetisyenlerin yeni gözdesi protein kaseleri

BESLEYİCİ, HIZLI VE GÖZ ALICI

Yüksek proteinli yoğurt kaseleri, özellikle sabah saatlerinde pratik ama doyurucu bir alternatif arayanlar için ideal. Temelinde yoğun protein içeren yoğurt bulunan bu kaseler; yulaf, fıstık ezmesi, meyveler ve çeşitli tohumlarla zenginleştiriliyor. Görsel olarak da oldukça cezbedici hale getirilen bu tarifler, Instagram ve TikTok gibi platformlarda hızla yayılarak adeta yeni bir kahvaltı trendine dönüştü.

Her sabah yiyen açlığı unutuyor! Diyetisyenlerin yeni gözdesi protein kaseleri

TIKTOK DİYETİSYENLERİ BU TRENDİN PEŞİNDE

Uzman diyetisyen ve içerik üreticisi Jen Smiley, bu tarz tariflerin “gerçek gıdaya dönüş” açısından çok kıymetli olduğunu vurguluyor. Smiley’e göre, yoğurt bazlı bu kaseler kişilerin hem tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılamasını sağlıyor hem de işlenmiş şekerden uzak durmalarına yardımcı oluyor. Üstelik yüksek protein oranı sayesinde uzun süre tok tutuyor.

Her sabah yiyen açlığı unutuyor! Diyetisyenlerin yeni gözdesi protein kaseleri

KENDİ KASENİ KENDİN TASARLA

Bu kaselerin güzelliği, tamamen kişisel tercihlere göre şekillenebilmesi. İster meyve dilimleri, ister bitter çikolata parçaları, ister kuruyemiş ya da chia tohumu... Zevke ve diyete göre sayısız kombinasyon mümkün. Smiley, yoğurt seçerken sade ve şekersiz ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Her sabah yiyen açlığı unutuyor! Diyetisyenlerin yeni gözdesi protein kaseleri

SADECE KAHVALTIDA DEĞİL, GÜNÜN HER SAATİNDE

Yüksek proteinli yoğurt kaseleri sadece kahvaltı için değil, öğle sonrası bir atıştırmalık ya da spor sonrası bir toparlanma öğünü olarak da tercih ediliyor. Kolay hazırlanışı sayesinde yoğun tempoda bile sağlıklı beslenmek mümkün hale geliyor.

(Kaynak: Yahoo Life)

ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#protein
#sağlıklı yaşam
#diyet
#diyetisyen
#Sağlık
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