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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:49

Hünnabı böyle tüketenler kışa hazırlanıyor! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte hünnap meyvesi de kendisini göstermeye başladı. Hastalıkların kol gezdiği son dönemlerde hünnabın faydalı etkisi de dikkat çekti. Hünnabı böyle tüketenler ise kışa doğru bir şekilde hazırlanacak! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de mevsim geçişlerinde kışa sağlıklı bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız, hünnabı bir de bu şekilde tüketmelisiniz. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Hünnabı böyle tüketenler kışa hazırlanıyor! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:49

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hünnap meyvesi tezgahlardaki yerini aldı. Yalnızca taze olarak tüketilmeyen hünnap, hastalıkların bir hayli artış gösterdiği şu dönemde birbirinden faydalı etkileriyle dikkatleri üzerine çekti. Siz de benim gibi çok sık hasta oluyor ve bağışıklığınızın düşük olmasından şikayetçiyseniz, ve tarçınlı hünnap çayı tarifini mutlaka denemelisiniz. Sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim hünnap çayı sayesinde kışa çok daha sağlıklı hazırlanacaksınız! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı tarifini sizlere adım adım anlatıyorum. Hünnabı böyle tüketirseniz kışa doğru bir şekilde hazırlanacaksınız! Siz de mevsim geçişlerinde kışa sağlıklı bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız, hünnabı bir de bu şekilde tüketmelisiniz. Peki, sizi kışa hazırlayacak zencefil ve tarçınlı hünnap çayı nasıl yapılır? İşte kışı sağlıklı bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacak zencefil ve tarçınlı hünnap çayı tarifi...

HÜNNABI BÖYLE TÜKETENLER KIŞA HAZIRLANIYOR!

Siz de mevsim geçişlerinin yaşandığı, sonbaharın kendisini gösterdiği ve havaların soğumasıyla birlikte kışa hazırlanmak istiyorsanız, hünnabı çay olarak tüketmelisiniz. Sonbaharın gözde meyveleri arasında yer alan hünnap, sadece taze değil, aynı zamanda çay olarak da tüketiliyor. 

Hünnabı böyle tüketenler kışa hazırlanıyor! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı

Bağışıklığımın düştüğü ve çok sık hastalandığım mevsim geçişleri döneminde sıklıkla uyguladığım hünnap çayı tarifimi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Siz de kışa sağlıklı ve bağışıklığınızı güçlendirmiş bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim hünnap çayı tarifime kesinlikle bir şans vermelisiniz.

Hünnabı böyle tüketenler kışa hazırlanıyor! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı

Sirke, pekmez, reçel ve komposto gibi farklı yöntemlerle tüketilen hünnap, çay olarak tüketildiğinde vücudu adeta kışa hazırlıyor. Özellikle birçok kişinin hasta olduğu şu dönemde bağışıklığını güçlendirmek isteyenler hünnap çayına yöneliyor. Sonbaharın vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan hünnap, sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor. Besin değeri nedeniyle sağlık açısından sıklıkla tüketilen hünnap meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor.

Hünnabı böyle tüketenler kışa hazırlanıyor! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı

HÜNNAP MEYVESİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?

Özellikle besin içeriği nedeniyle sonbaharda öne çıkan meyveler arasında yer alan hünnap, sağlığa faydalarıyla da adından söz ettiriyor. Hünnabın başlıca sağlığa faydaları ise şu şekilde:

C vitamini: Hünnap, içeriğindeki yüksek oranda C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin normal çalışmasına katkı sağlıyor.

Lif: Hünnap, içeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde normal bağırsak fonksiyonlarının korunmasına ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor.

Hünnabı böyle tüketenler kışa hazırlanıyor! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı

Potasyum: Normal kas fonksiyonuna ve sinir sisteminin normal çalışmasına katkı sağlayan hünnap, yüksek oranda potasyum içeriyor.

Antioksidan: Hünnap, fenolik bileşikler ve diğer antioksidanlar açısından zengin bir meyve olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar ise hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olan bileşikler oluyor.

Hünnabı böyle tüketenler kışa hazırlanıyor! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı

ZENCEFİLLİ VE TARÇINLI HÜNNAP ÇAYI TARİFİ!

Kışa bağışıklığınızı güçlendirmiş bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız, benim de İdil Yazar'dan öğrendiğim hünnap çayı tarifini kesinlikle denemelisiniz. Özellikle Kore'de 'ölümsüzlük meyvesi' olarak adlandırılan bu meyve çay olarak da tüketiliyor. Benim son günlerde sıklıkla tükettiğim bu çay hastalıklardan korunmama ve güçlü bir bağışıklık oluşturmama yardımcı oluyor.

Hünnabı böyle tüketenler kışa hazırlanıyor! Zencefil ve tarçınlı hünnap çayı

Hünnap çayı için; biraz taze zencefil ve bir kabuk yeterli oluyor. Hünnaplar güzelce yıkandıktan sonra taze zencefil ve tarçınla birlikte tencereye alınıyor. Üzerine yeterli miktarda su eklenerek, orta ateşte yaklaşık 20 dakika kadar kaynatılıyor. Kaynadıktan sonra karışım süzülerek sıcak bir şekilde tüketiliyor.

Hünnabın kendine özgü hafif tatlı aroması, zencefilin keskinliği ve tarçının hoş kokusuyla birleştiğinde ortaya potasyum deposu, sakinleştirici ve bağışıklığı destekleyen bir çay çıkıyor. Çeşitli besin öğelerine sahip olan hünnap, çay olarak tüketildiğinde vücudu kışa hazırlayarak, hastalıklardan korumaya yardımcı oluyor. 

 

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#tarçın
#zencefil
#Hünnap
#İdil Yazar
#Hünnap Çayı
#Sağlık
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