Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için

Prof. İbrahim Saraçoğlu ağız kokusunun, birçok farklı nedenle ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Diş eti hastalıkları, diş çürükleri, farenjit, sinüs enfeksiyonları, böbrek yetmezliği veya mide problemleri bunlardan sadece bazılarıdır. Ayrıca alkol kullanımı, burunda yabancı cisim bulunması, bağırsak tıkanıklığı ve diyabet de ağız kokusuna yol açabilir. Peki çözümü nedir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 12:14

Prof. İbrahim Saraçoğlu, ağız kokusunun birçok farklı sebepten kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Diş eti hastalıkları, diş çürükleri, farenjit, sinüs enfeksiyonları, böbrek yetmezliği ve mide sorunları bunların başında geliyor. Bunun yanı sıra alkol kullanımı, burunda yabancı cisim bulunması, bağırsak tıkanıklığı ve diyabet de ağız kokusuna yol açabiliyor. Peki, bu sorunun doğal bir çözümü var mı?

HABERİN ÖZETİ

İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Prof. İbrahim Saraçoğlu, ağız kokusunun çeşitli nedenlerini açıklayarak, bu yaygın soruna karşı doğal ve etkili bir çözüm olarak adaçayı kürünü önermektedir.
Ağız kokusu, diş eti hastalıkları, çürükler, farenjit, mide ve böbrek sorunları gibi birçok farklı sağlık probleminden kaynaklanabilir.
Prof. İbrahim Saraçoğlu, ağız kokusunu gidermek için adaçayı ve maydanozdan oluşan, hem içilen hem de gargara yapılan doğal bir kür önermektedir.
Adaçayı, ağız sağlığını desteklemenin yanı sıra bademcik iltihabı, farenjit, sindirim sorunları ve aşırı terleme gibi pek çok fayda sağlar.
Anlık ağız kokusu durumlarında diş ve dil temizliği, antibakteriyel gargara, bol su içme, taze nane/maydanoz çiğneme ve şekersiz sakız gibi hızlı çözümler uygulanabilir.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

İBRAHİM SARAÇOĞLU ÖNERDİ

Prof. İbrahim Saraçoğlu, ağız kokusundan doğal yollarla kurtulmak isteyenler için adaçayı kürünü öneriyor.
Not: Adaçayını aktarlardan temin edebilirsiniz alırken bu yılın ürünü olmasına dikkat edin.

İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için

BİTKİSEL TEDAVİSİ: ADAÇAYI KÜRÜ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı adaçayı

Birkaç dal taze maydanoz

1 su bardağı su

İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için

Hazırlanışı:

Kaynamakta olan 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı adaçayını ekleyin.

Kısık ateşte 10 dakika kaynatın.

Süzdükten sonra suyu için ve günde 2-3 defa bu suyla gargara yapın. (Hazırlanan gargara 2 gün bozulmadan saklanabilir.)

Ardından ağzınıza 3-4 yaprak taze maydanoz alıp çiğneyin.

Ek olarak, 1 ay boyunca her gün 1 çay bardağı adaçayı içmeye devam edin.

İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için

ADAÇAYININ FAYDALARI

Adaçayı, ağız sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda destek sağlar:

Bademcik iltihabı ve farenjite iyi gelir

Diş eti iltihaplarını azaltır

Kronik farenjite karşı etkilidir

Ağız kokusunu giderir

İshal ve sindirim sorunlarını hafifletir

İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için

Sinirsel baş ağrılarına iyi gelir

Aşırı terlemeyi azaltır

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur

Ateş düşürücü özelliğe sahiptir

Hafızayı güçlendirir

Kan şekerini düzenlemeye destek olur

ANLIK AĞIZ KOKUSU ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Ağız kokusu aniden ortaya çıkabilir ve sosyal durumlarda rahatsızlık yapabilir. Neyse ki hızlıca uygulanabilecek bazı etkili yöntemler mevcut:

1. Diş ve dil temizliği yapın

Ağız kokusunun en yaygın nedenlerinden biri ağızda biriken bakterilerdir. Dişlerinizi fırçalamak, özellikle diş aralarını ve dilin arka kısmını temizlemek kokuyu anında azaltır. Diş ipi kullanmak, fırçanın ulaşamadığı bölgelerde kalan yiyecek artıklarını temizleyerek bakterilerin üremesini engeller.

İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için

2. Ağız gargarası kullanın

Antibakteriyel veya bitkisel içerikli gargaralar (adaçayı, nane, kekik gibi) kısa sürede nefesi ferahlatır ve ağızdaki bakterileri azaltır. Su ile hızlı bir gargara yapmak bile geçici olarak kötü kokuyu hafifletir.

3. Bol su için

Ağız kuruluğu, ağız kokusunu tetikleyen önemli bir faktördür. Yeterli su içmek tükürük üretimini artırır, ağızdaki bakterileri temizler ve nefesi doğal olarak ferahlatır.

4. Taze nane veya maydanoz çiğneyin

Taze nane yaprağı veya maydanoz çiğnemek, anında nefesi tazeleyerek geçici bir ferahlık sağlar. İçerdikleri doğal klorofil, kötü kokuyu maskeleyici etki yapar ve ağız içindeki bakteri miktarını azaltır.

İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için

5. Şekersiz sakız veya nane

Şekersiz sakız çiğnemek, tükürük salgısını artırır ve ağızdaki kokuyu azaltır. Aynı şekilde naneli sakız veya küçük nane şekerleri de hızlı bir ferahlık sağlar.

6. Hızlı pratik ipuçları

Kahve, soğan, sarımsak gibi güçlü kokulu yiyecekleri tükettikten sonra ağız temizliği yapın.

Alkolsüz ağız spreyleri kısa süreli ferahlık sağlar ve sosyal ortamlarda hızlı çözüm sunar.

Sakız çiğnemek veya taze bitkiler kullanmak, ani kokular için pratik ve kolay bir yöntemdir.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ağız kokusunu geçiriyor sanılıyordu meğer arttırıyormuş! Milyonlarca kişi bu hataya düşüyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ağız kokusuna iyi gelen doğal çözümler: Ağız kokusuna iyi gelen şeyler, bitkiler ve ürünler neler?
ETİKETLER
#ağız kokusu
#Bitkisel Çözüm
#Doğal Tedavi
#Adaçayı Kürü
#Ibrahim Saraçoğlu
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.