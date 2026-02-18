İbrahim Saraçoğlu önerdi! Ağız kokusunu yok eden karışım, gece yatmadan için

Prof. İbrahim Saraçoğlu, ağız kokusunun birçok farklı sebepten kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Diş eti hastalıkları, diş çürükleri, farenjit, sinüs enfeksiyonları, böbrek yetmezliği ve mide sorunları bunların başında geliyor. Bunun yanı sıra alkol kullanımı, burunda yabancı cisim bulunması, bağırsak tıkanıklığı ve diyabet de ağız kokusuna yol açabiliyor. Peki, bu sorunun doğal bir çözümü var mı?

Özetle

Prof. İbrahim Saraçoğlu, ağız kokusundan doğal yollarla kurtulmak isteyenler için adaçayı kürünü öneriyor.

Not: Adaçayını aktarlardan temin edebilirsiniz alırken bu yılın ürünü olmasına dikkat edin.

AĞIZ KOKUSU BİTKİSEL TEDAVİSİ: ADAÇAYI KÜRÜ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı adaçayı

Birkaç dal taze maydanoz

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Kaynamakta olan 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı adaçayını ekleyin.

Kısık ateşte 10 dakika kaynatın.

Süzdükten sonra suyu için ve günde 2-3 defa bu suyla gargara yapın. (Hazırlanan gargara 2 gün bozulmadan saklanabilir.)

Ardından ağzınıza 3-4 yaprak taze maydanoz alıp çiğneyin.

Ek olarak, 1 ay boyunca her gün 1 çay bardağı adaçayı içmeye devam edin.

ADAÇAYININ FAYDALARI

Adaçayı, ağız sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda destek sağlar:

Bademcik iltihabı ve farenjite iyi gelir

Diş eti iltihaplarını azaltır

Kronik farenjite karşı etkilidir

Ağız kokusunu giderir

İshal ve sindirim sorunlarını hafifletir

Sinirsel baş ağrılarına iyi gelir

Aşırı terlemeyi azaltır

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur

Ateş düşürücü özelliğe sahiptir

Hafızayı güçlendirir

Kan şekerini düzenlemeye destek olur

ANLIK AĞIZ KOKUSU ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Ağız kokusu aniden ortaya çıkabilir ve sosyal durumlarda rahatsızlık yapabilir. Neyse ki hızlıca uygulanabilecek bazı etkili yöntemler mevcut:

1. Diş ve dil temizliği yapın

Ağız kokusunun en yaygın nedenlerinden biri ağızda biriken bakterilerdir. Dişlerinizi fırçalamak, özellikle diş aralarını ve dilin arka kısmını temizlemek kokuyu anında azaltır. Diş ipi kullanmak, fırçanın ulaşamadığı bölgelerde kalan yiyecek artıklarını temizleyerek bakterilerin üremesini engeller.

2. Ağız gargarası kullanın

Antibakteriyel veya bitkisel içerikli gargaralar (adaçayı, nane, kekik gibi) kısa sürede nefesi ferahlatır ve ağızdaki bakterileri azaltır. Su ile hızlı bir gargara yapmak bile geçici olarak kötü kokuyu hafifletir.

3. Bol su için

Ağız kuruluğu, ağız kokusunu tetikleyen önemli bir faktördür. Yeterli su içmek tükürük üretimini artırır, ağızdaki bakterileri temizler ve nefesi doğal olarak ferahlatır.

4. Taze nane veya maydanoz çiğneyin

Taze nane yaprağı veya maydanoz çiğnemek, anında nefesi tazeleyerek geçici bir ferahlık sağlar. İçerdikleri doğal klorofil, kötü kokuyu maskeleyici etki yapar ve ağız içindeki bakteri miktarını azaltır.

5. Şekersiz sakız veya nane

Şekersiz sakız çiğnemek, tükürük salgısını artırır ve ağızdaki kokuyu azaltır. Aynı şekilde naneli sakız veya küçük nane şekerleri de hızlı bir ferahlık sağlar.

6. Hızlı pratik ipuçları

Kahve, soğan, sarımsak gibi güçlü kokulu yiyecekleri tükettikten sonra ağız temizliği yapın.

Alkolsüz ağız spreyleri kısa süreli ferahlık sağlar ve sosyal ortamlarda hızlı çözüm sunar.

Sakız çiğnemek veya taze bitkiler kullanmak, ani kokular için pratik ve kolay bir yöntemdir.



