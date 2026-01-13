İki yaşındaki çocuklarda endişelendiren tablo: Dünya Sağlık Örgütü "1 saat" demişti! Ebeveynlere uyarı

İngiltere'de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, 2020'li yıllarda dünyaya gelen çocukların günlük tavsiye edilen sürenin iki katı kadar ekrana maruz kaldığını ortaya koydu. University College London (UCL) tarafından yürütülen çalışma, televizyon, video veya diğer dijital içerikleri tüketerek geçirilen vaktin, çocuklarda daha zayıf dil gelişimine yol açtığını gözler önüne serdi.

Bu durumun duygusal ve davranışsal zorlukların görülme oranını da artırdığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2-4 yaş aralığındaki çocuklar için günlük ekran süresinin bir saati aşmamasını tavsiye ediyor. Ancak araştırmalar, iki yaşındaki çocukların günde ortalama iki saatini ekran karşısında geçirdiğini gösteriyor.

Ülke genelinde iki yaşındaki çocuğa sahip 4 bin 700'den fazla ebeveynin verilerini inceleyen araştırmacılar, evdeki öğrenme ortamı, ekran alışkanlıkları ve çocukların duygusal durumlarına dair sorular yöneltti.

KELİME DAĞARCIĞI ZAYIFLIYOR, DAVRANIŞSAL SORUNLAR ARTIYOR

Elde edilen sonuçlara göre, günde ortalama beş saat ile ekran başında en fazla vakit geçiren çocuklar, günde ortalama 44 dakika harcayan akranlarına kıyasla kelime dağarcığı testlerinde daha düşük puanlar aldı. Ekran karşısında uzun süre kalan iki yaşındaki çocukların duygusal ve davranışsal sorunlar geliştirme ihtimalinin, diğerlerine göre iki kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca ebeveynlerin ruh halinin de çocukların alışkanlıkları üzerinde etkili olduğunu belirledi. Depresyon belirtileri gösteren ebeveynlerin çocuklarının, televizyon ve videolara daha fazla maruz kaldığı görüldü. Hikaye okuma, birlikte oyun oynama, resim yapma veya boyama gibi faaliyetlerinin ise erken dönem dil becerileriyle güçlü bir ilişkisi bulunuyor.

Mevcut çalışma ekran süresinin erken çocukluk gelişimindeki farklılıkların kesin nedeni olduğunu kanıtlamasa da uzmanlar ailelere doğru tavsiyeler verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.