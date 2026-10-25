Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:52

İnsan vücudunda ilk kez DNA düzenlemesi yapıldı: Ömür boyu ilaç kullanmaya son verebilir

Bilim insanları, prime editing tekniğini kullanarak Wilson hastalığına neden olan genetik mutasyonu doğrudan insan vücudunda düzeltmek için klinik araştırma gerçekleştirdi. Yöntem, laboratuvarda hücre düzenleme işlemlerine duyulan ihtiyacı azaltarak gen tedavilerini daha ucuz ve erişilebilir hale getirebilir.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İnsan vücudunda ilk kez DNA düzenlemesi yapıldı: Ömür boyu ilaç kullanmaya son verebilir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 15:52

Bilim insanları, gen düzenleme teknolojisini ilk kez doğrudan insan vücudunda kullanarak DNA üzerinde değişiklik yapmayı başardı. Wilson hastalığına neden olan genetik mutasyonu karaciğer hücrelerinde düzeltmeyi amaçlayan yöntem, genetik hastalıkların tedavisinin hızlı, ucuz ve daha az müdahaleyle yapılmasını sağlayabilir.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, "prime editing" adı verilen yüksek hassasiyetli gen düzenleme tekniği kullanıldı. Klinik araştırma kapsamında uygulanan yöntem, vücudun fazla bakırı atmasını engelleyen nadir bir hastalık olan Wilson hastalığına yol açan genetik hatayı düzeltmeyi hedefliyor.

İnsan vücudunda ilk kez DNA düzenlemesi yapıldı: Ömür boyu ilaç kullanmaya son verebilir

WİLSON HASTALIĞI NEDİR?

Wilson hastalığı, karaciğerden fazla bakırın uzaklaştırılmasını sağlayan proteini üreten ATP7B genindeki mutasyonlardan kaynaklanıyor. Tedavi edilmediğinde vücutta biriken bakır zehirli seviyelere ulaşarak ciddi karaciğer hasarına, sinir sistemi bozukluklarına ve nörolojik sorunlara neden olabiliyor.

Mevcut tedaviler, hastaların yaşamları boyunca vücuttaki bakırı uzaklaştıran ilaçları kullanmasını gerektiriyor. Gen düzenleme yöntemi ise hatalı DNA dizisini doğrudan onararak hastalığa yönelik tek seferlik ve kalıcı bir tedavi seçeneği sunma potansiyeli taşıyor.

Standart gen düzenleme yöntemlerinden CRISPR-Cas9 genellikle genleri devre dışı bırakmak için kullanılırken, prime editing DNA'nın belirli bölümlerini ekleme, silme ve değiştirme olanağı sağlıyor. Mikroskobik bir kelime işlemciye benzetilen bu teknik genetik materyal üzerinde daha hassas değişiklikler yapılmasına imkan tanıyor.

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Prime Medicine tarafından geliştirilen tedavide, gen düzenleme araçları küçük lipid nanoparçacıklar aracılığıyla karaciğer hücrelerine taşınıyor. Benzer bir yöntem mRNA aşılarında da kullanılıyor.

İnsan vücudunda ilk kez DNA düzenlemesi yapıldı: Ömür boyu ilaç kullanmaya son verebilir

DNA DÜZENLENMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

DNA'nın doğrudan vücut içinde düzenlenmesi, hastadan hücrelerin alınması, laboratuvarda değiştirilmesi ve yeniden vücuda verilmesi gibi maliyetli ve riskli aşamaları ortadan kaldırabilir. Geleneksel hücre düzenleme tedavilerinde değiştirilen hücrelerin vücutta tutunması için hastaların sağlıklı hücrelere yer açmak amacıyla ağır kemoterapi tedavileri görmesi de gerekiyor.

TD Cowen biyoteknoloji analisti Joseph Thome, genetik tıp alanında faaliyet gösteren şirketlerin finansman maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek doğrudan uygulanan tedavilerin üretim giderlerini önemli ölçüde azaltacağını ve tedavilere erişimi yaygınlaştıracağını belirtti.

İnsan vücudunda ilk kez DNA düzenlemesi yapıldı: Ömür boyu ilaç kullanmaya son verebilir

Bununla birlikte uzmanlara göre gen düzenlemenin riskleri de yok değil. Hücreler çoğalmaya başlamadan önce yapılan genetik değişikliklerin tamamen doğru olup olmadığını doğrulamak zor olabiliyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde biyomedikal mühendis olarak görev yapan Krishanu Saha, yöntemin kabul edilebilir risk düzeyine bağlı olduğunu belirterek gen düzenleme araçlarının doğru organlara hassas biçimde ulaştırılmasının hâlâ "temel zorluk" olduğunu ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
13-17 yaş grubunda sigara tablosu: Bakan Memişoğlu çarpıcı verileri paylaştı
Şalgam suyu neye iyi gelir? Şalgam suyu probiyotik içerir mi?
ETİKETLER
#Nature
#Gen Düzenleme
#Wilson Hastalığı
#Prime Medicine
#Krishanu Saha
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.