İnsanlığın aradığı 'doğal şeker' bulundu! Tadı aynı, kalorisi sıfıra yakın

Yapay tatlandırıcıların yerini alabilecek doğal bir alternatif geliştirildi. Cıvık mantar enzimleri kullanılarak üretilen Tagatoz isimli madde şekerle aynı tadı verirken kaloriyi üçte bire düşürüyor.

Science Alert'in haberine göre yapay tatlandırıcılar, şekerli yiyecek ve içecekleri daha sağlıklı hale getirmek amacıyla hayatımıza girmişti. Ancak günümüzde popüler sıfır kalorili alternatiflerin birçoğu sağlık açısından güvenli olmadığına dair eleştiriliyor. Bilim insanları da cıvık mantar enzimlerini kullanarak büyük ölçekte üretilebilecek doğal bir alternatif üzerinde çalışıyor.

ŞEKERLE AYNI TAT AMA KALORİ ÜÇTE BİR

"Tagatoz" adı verilen doğal şeker, sükrozun (sofra şekeri) sunduğu tatlılığın yüzde 92'sini karşılıyor. Üstelik madde, kalorinin yalnızca üçte birini barındırıyor. Süt ürünlerinde ve meyvelerde az miktarda bulunan nadir bir doğal tatlandırıcı olan Tagatoz, sükroza ve insülin artışına neden olan yapay tatlandırıcılara kıyasla daha sağlıklı bir seçenek sunuyor.

Haliyle diyabet hastaları veya kan şekeri sorunu yaşayan bireyler için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor. Maddenin vücutta aynı etkiyi oluşturmamasının temel nedeni ise büyük bir kısmının kalın bağırsakta fermente edilmesi olarak gösteriliyor.

Bağırsakta meyve şekeri fruktoza benzer şekilde metabolize edilen Tagatoz, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüketim için güvenli kabul ediliyor.

ÜRETİM SORUNU BAKTERİLERLE AŞILDI

Tufts Üniversitesi araştırmacıları, biyoteknoloji şirketleri Manus Bio ve Kcat Enzymatic ile iş birliği yaparak Tagatoz'un sürdürülebilir ve verimli bir şekilde üretilebileceğini kanıtladı. Daha önceki verimsiz ve pahalı olan üretim süreci aşılmış oldu.

Biyolojik mühendis Nik Nair ve ekibi, glikozu Tagatoz'a dönüştürmek için doğru enzimlerle yüklenmiş Escherichia coli bakterilerini adeta minik fabrikalar gibi çalışacak şekilde tasarladı.

YÜZDE 95 VERİMLİLİK SAĞLANDI

Araştırmacılar, bakterilere cıvık mantardan elde edilen ve "galaktoz-1-fosfat-seçici fosfataz" (Gal1P) adı verilen yeni keşfedilmiş bir enzim yerleştirdi ve üretim verimliliği yüzde 95'e kadar çıkarıldı. Mevcut yöntemlerde oran yüzde 40 ila 77 arasında değişiyordu.

DİŞ DOSTU VE FIRINLANABİLİR YAPIDA

Tagatoz ayrıca "diş dostu" olarak nitelendiriliyor ve ağız mikrobiyotası için prebiyotik faydalar sağlayabiliyor. Diş çürümesine neden olan bakterileri besleyen sofra şekerinin aksine yeni alternatifin zararlı mikropların çoğalmasını sınırladığı öne sürülüyor. Diğer birçok yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ikamesinin aksine gıdaların içinde fırınlanabilmesi de büyük bir avantaj sağlıyor.