Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

İstanbul'da özel bir hastanenin faaliyeti durduruldu! Anestezi doktoru olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir özel hastanenin faaliyetleri, yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle geçici olarak durduruldu. Hastanede, anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin bulunmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da özel bir hastanenin faaliyeti durduruldu! Anestezi doktoru olmadığı ortaya çıktı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 14:30

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Bakırköy'de bulunan özel bir hastanenin ameliyathanesi ve yoğun bakımında usulsüzlükler tespit etti. Olay sonrası hastanenin tüm faaliyetleri valilik kararıyla geçici olarak durduruldu.

ANESTEZİ DOKTORU VE ANESTEZİ TEKNİKERİ YOK

NTV'de yer alan habere göre; Hastaneye rutin denetime giden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde özellikle ameliyathane ve yoğun bakımda çalışan personelin uygun nitelikte olmadığını tespit etti. Hastanede, ameliyatlar için olmazsa olmaz anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu bir anestezi doktorunun çalıştığı ancak onun da Türkiye'de çalışma belgesi olmadığı belirlendi.

6 AY SÜRE İLE KAPATILDI

Tüm faaliyetleri valilik kararıyla geçici olarak durdurulan hastane 6 ay süreyle kapatıldı. Eğer bu sürede eksikler giderilmezse hastanenin ruhsatı askıya alınacak.

İNTERNET YORUMLARINDA ANESTEZİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER VAR

Öte yandan hastaneyle ilgili internet üzerinden yapılan yorumlarda da anestezi uygulamasıyla ilgili şikayet dikkat çekti. Faaliyeti durdurulan hastanenin yakın zamanda el değiştirdiği öğrenildi. 30 Ocak'ta özel hastanelerle ilgili yeni bir yönetmelik yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda özel hastanelere yapılacak denetimlerin sıklaştırılacağı belirtilmişti. Yönetmelikte; Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği komisyonun denetimi sırasında, özel hastanenin bir kısmında veya tamamında hastaların tedavisini olumsuz etkileyen, hizmetin devamı halinde hasta sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan bir durumla karşılaşılması halinde faaliyetlerin valilikçe durdurulacağı ifadesi yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan duyurdu: 5 kanser ilacı geri ödeme listesinde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu belirtilere dikkat! Kolon kanseri riskini azaltıyor!
ETİKETLER
#Askeri Hastaneler
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.