İstanbul'da özel bir hastanenin faaliyeti durduruldu! Anestezi doktoru olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir özel hastanenin faaliyetleri, yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle geçici olarak durduruldu. Hastanede, anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin bulunmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Bakırköy'de bulunan özel bir hastanenin ameliyathanesi ve yoğun bakımında usulsüzlükler tespit etti. Olay sonrası hastanenin tüm faaliyetleri valilik kararıyla geçici olarak durduruldu.

ANESTEZİ DOKTORU VE ANESTEZİ TEKNİKERİ YOK

NTV'de yer alan habere göre; Hastaneye rutin denetime giden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde özellikle ameliyathane ve yoğun bakımda çalışan personelin uygun nitelikte olmadığını tespit etti. Hastanede, ameliyatlar için olmazsa olmaz anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu bir anestezi doktorunun çalıştığı ancak onun da Türkiye'de çalışma belgesi olmadığı belirlendi.

6 AY SÜRE İLE KAPATILDI

Tüm faaliyetleri valilik kararıyla geçici olarak durdurulan hastane 6 ay süreyle kapatıldı. Eğer bu sürede eksikler giderilmezse hastanenin ruhsatı askıya alınacak.

İNTERNET YORUMLARINDA ANESTEZİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER VAR

Öte yandan hastaneyle ilgili internet üzerinden yapılan yorumlarda da anestezi uygulamasıyla ilgili şikayet dikkat çekti. Faaliyeti durdurulan hastanenin yakın zamanda el değiştirdiği öğrenildi. 30 Ocak'ta özel hastanelerle ilgili yeni bir yönetmelik yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda özel hastanelere yapılacak denetimlerin sıklaştırılacağı belirtilmişti. Yönetmelikte; Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği komisyonun denetimi sırasında, özel hastanenin bir kısmında veya tamamında hastaların tedavisini olumsuz etkileyen, hizmetin devamı halinde hasta sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan bir durumla karşılaşılması halinde faaliyetlerin valilikçe durdurulacağı ifadesi yer alıyor.