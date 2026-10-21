Kanlıca mantarı, çam mantarı ve çintar gibi isimlerle de bilinen, özellikle sonbaharda doğada yetişen yenilebilir mantar türleri arasında bulunuyor. Kendine özgü aromasıyla kavurma, ızgara ve yumurtalı yemeklerde kullanılan bu besin, besin değerleriyle de merak ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kanlıca mantarı neye iyi gelir? Kanlıca mantarı hangi vitaminleri içerir? Kanlıca mantarı (çam mantarı, çintar olarak da bilinir), sonbaharda yetişen, besin değeri yüksek ve çeşitli pişirme yöntemleriyle tüketilebilen yenilebilir bir mantardır. Kanlıca mantarı B1, B2, B3 ve C vitaminleri ile potasyum, fosfor, demir, magnezyum ve çinko gibi mineraller içerir. 100 gramında yaklaşık 23 kalori bulunur ve diyet lifi sayesinde sindirim sistemini destekler. Protein de içerir, ancak miktarı türe ve örneğe göre değişir; tek başına protein ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir. Doğadan toplanan mantarlarda zehirli türlerle karıştırılma riski bulunur, bu nedenle güvenilir kaynaklardan temin edilmeli ve iyi pişirilmelidir. Tavada kavurma, yumurtalı tarifler ve ızgara gibi basit yöntemlerle hazırlanabilir.

Kanlıca mantarı B1 (tiamin) ve B2 (riboflavin) vitaminlerinin yanı sıra B3 (niasin) içerir. C vitamini de mantarın besin bileşenleri arasında sayılır.

Potasyum, fosfor, demir, magnezyum ve çinko gibi mineraller sağlar.

Tarım ve Orman Bakanlığının TürKomp Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı'nda yer alan çintar mantarı verilerine göre 100 gramında yaklaşık 23 kalori bulunur.

Sindirim sisteminin normal işleyişini destekleyen diyet lifi içerir.

Taze olarak kavrulabilir, ızgarada pişirilebilir veya yumurtayla birlikte hazırlanabilir.

KANLICA MANTARI NEYE İYİ GELİR?

Kanlıca mantarı, içerdiği vitaminler, mineraller ve lif sayesinde dengeli beslenme düzeninin bir parçası olabilir.

Özellikle potasyum, kasların ve sinir sisteminin normal işleyişinde rol oynarken demir, vücutta oksijen taşınması için gerekli olan hemoglobinin yapımına katkıda bulunur.

B grubu vitaminleri ise enerji metabolizmasında görev alır.

Mantarın lif içeriği bağırsakların normal çalışmasını desteklemeye yardımcı olabilir. Düşük kalorili olması da kilo kontrolüne yönelik beslenme programlarında tercih edilmesini sağlayabilir.

Bununla birlikte kanlıca mantarının tek başına herhangi bir hastalığı tedavi ettiği veya bağışıklığı kesin olarak güçlendirdiği söylenemez.

Kanlıca mantarının besin değerinden yararlanmak için onu sebze, baklagil, tam tahıl ve diğer protein kaynaklarıyla birlikte dengeli bir beslenme düzeninde tüketmek önemlidir.

KANLICA MANTARI HANGİ VİTAMİNLERİ İÇERİR?

Kanlıca mantarının öne çıkan besin bileşenleri arasında B grubu vitaminleri bulunur. TürKomp verilerinde çintar mantarının 100 gramında yaklaşık 0,219 mg B1 vitamini, 0,325 mg B2 vitamini ve 1,226 mg B3 vitamini yer alır.

Bu değerler, kayıtlardaki ilgili mantar örneğine aittir; yetiştiği ortam ve mantarın özelliklerine göre besin içeriği değişebilir.

B1 vitamini (tiamin): Karbonhidratlardan enerji elde edilmesi ve sinir sisteminin normal işleyişi için önemlidir.

B2 vitamini (riboflavin): Enerji metabolizmasında görev alır ve hücrelerin normal işlevlerini sürdürmesine katkı sağlar.

B3 vitamini (niasin): Enerji üretimi süreçlerinde rol oynar; sinir sisteminin ve cildin normal işleyişini destekler.

C vitamini: Kanlıca mantarının besin bileşenleri arasında anılsa da miktarı yetişme ve saklama koşullarına göre değişebilir.

Bu nedenle mantarı tek başına önemli bir C vitamini kaynağı olarak değerlendirmemek gerekir.

Kanlıca mantarında bulunan demir, potasyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller de beslenme açısından önem taşır.

Ancak mantarın içerdiği vitamin ve minerallerin günlük gereksinimin ne kadarını karşıladığı, tüketilen miktara ve ürünün gerçek besin değerlerine bağlıdır.

KANLICA MANTARI PROTEİN İÇERİR Mİ?

Evet, kanlıca mantarı protein içerir. Ancak protein miktarı, mantarın türüne ve analiz edilen örneğe göre değişebilir.

TürKomp veri tabanındaki çintar mantarı kaydında 100 gram için 0,17 gram protein bildirilmiştir. Bu değer, mantarın her örneğinde aynı miktarda protein bulunacağı anlamına gelmez.

Mantarlar bitkisel beslenmede farklı besin öğeleri sağlamaları bakımından değerlidir. Bununla birlikte protein ihtiyacını karşılamak amacıyla yalnızca mantara güvenmek doğru değildir.

Yumurta, yoğurt, süt ürünleri, kuru baklagiller, balık ve et gibi protein kaynakları kişinin beslenme tercihleri doğrultusunda öğünlere eklenebilir.

KANLICA MANTARI KAÇ KALORİ?

Kanlıca mantarı, yüksek su içeriği ve düşük yağ miktarı nedeniyle düşük kalorili besinler arasında yer alır.

TürKomp verilerine göre çintar mantarının 100 gramı yaklaşık 23 kalori içerir.

Bu miktar, mantarın sade ve çiğ olarak değerlendirilen yenilebilir kısmına ilişkin veri olarak ele alınmalıdır.

Pişirme yöntemi kalori miktarını önemli ölçüde değiştirebilir. Örneğin mantarın bol yağda kızartılması veya tereyağıyla hazırlanması, yemeğin toplam enerji değerini artırır.

KANLICA MANTARI ZARARLI MI?

Doğru türün seçilmesi ve uygun şekilde pişirilmesi koşuluyla kanlıca mantarı yenilebilir bir besin olarak tüketilebilir.

Ancak doğadan toplanan mantarlarda en önemli risk, yenilebilir türlerle zehirli türlerin birbirine karıştırılmasıdır. Renk, koku veya görünüşe bakarak bir mantarın güvenli olduğuna karar vermek mümkün değildir.

Bu nedenle mantar türlerini yeterince tanımayan kişilerin doğadan topladıkları mantarları tüketmemesi, güvenilir ve denetimli satış noktalarından temin edilen ürünleri tercih etmesi gerekir.

Pişirmek, zehirli mantarlardaki toksinleri her zaman etkisiz hâle getirmez.

Kanlıca mantarı tüketirken şu noktalara dikkat edilmelidir:

Çürümüş, küflenmiş veya uzun süre uygun olmayan koşullarda bekletilmiş mantarlar tüketilmemelidir.

Mantarlar pişirilmeden önce dikkatlice temizlenmeli ve yeterince pişirilmelidir.

Daha önce mantar tükettiğinde alerjik reaksiyon yaşayan kişiler dikkatli olmalıdır.

KANLICA MANTARI NASIL PİŞİRİLİR?

Kanlıca mantarı, kendine özgü aromasını koruyacak basit yöntemlerle hazırlanabilir. Kavurma, ızgara ve yumurtalı tarifler en sık tercih edilen seçenekler arasındadır.

Tavada kanlıca mantarı: Temizlenen mantarlar uygun büyüklükte doğranır. Tavaya az miktarda zeytinyağı eklenir ve mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirilir. İsteğe bağlı olarak soğan, sarımsak ve karabiber eklenebilir. Tuzun ölçülü kullanılması, yemeğin lezzetini dengeler.

Yumurtalı kanlıca mantarı: Mantarlar önce tavada tamamen pişirilir. Ardından çırpılmış yumurta eklenerek karışım yumurta pişene kadar ocakta tutulur. Böylece protein içeriği yumurtayla birlikte artırılabilir.

Izgarada kanlıca mantarı: Uygun büyüklükteki mantarlar az miktarda yağ ve baharatla hazırlanarak ızgarada pişirilebilir. Bu yöntem, fazla yağ kullanımını azaltmaya yardımcı olur.

UZMANLARIN UYARISI: MANTAR TEK BAŞINA TEDAVİ DEĞİLDİR

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı mantar beslenmesi ve gıda güvenliği bilgileri, mantarın besin değeriyle güvenli tür seçiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Türk Tarım Orman Dergisi'nde yer verilen Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Uçar'ın değerlendirmesinde de mantarın protein ve çeşitli mikro besin öğeleri sağladığı, ancak etin yerini tek başına tutan bir besin olarak görülmemesi gerektiği vurgulanıyor.