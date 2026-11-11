Kanda dolaşan tümör hücrelerini yakalayarak kanserin metastaz yapmasını engelleyen bir kan arıtma cihazı geliştirildi. Sistemin meme kanseri olan farelerde hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırdığı bildirildi.

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Kanser tedavi yöntemleri arasına yenisi eklendi: Geliştirilen cihaz kanda dolaşan tümörleri avlıyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 167

Şanghay Jiao Tong Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi, kanda dolaşan kopmuş tümör hücrelerini temizleyerek kanserin nüksetmesini ve yayılmasını önleme potansiyeline sahip türünün ilk örneği arıtma cihazı geliştirdi. Platformun dünya çapında kansere bağlı ölümlerin nedenlerinden olan metastaz riskini düşürebileceği değerlendiriliyor.

FARELERDE TEST EDİLDİ, BAŞARILI OLDU

Araştırmacılar, meme kanseri olan fare modellerinde test edilen aygıtın, kopan hücreleri etkili bir şekilde temizleyerek tümörün tekrarlamasını geciktirdiğini ve hayatta kalma süresini uzattığını belirtti. Tümör çıkarma ameliyatından sonra kemoterapi ile arıtma tedavisi alan farelerin yarısı 4 haftalık izleme süresi boyunca hayatta kaldı ve tümör nüksetme oranında yüzde 16,7 düşüş kaydedildi.

Yalnızca tek bir tedavi uygulanan farelerde 28. gün itibarıyla hayatta kalma oranı yüzde 20'de kalırken, hiçbir ek tedavi almayan farelerin tamamı öldü.

METASTAZ, KANSERE BAĞLI ÖLÜMLERİN EN BÜYÜK SORUMLUSU

Kansere bağlı ölümlerin yüzde 90'ından fazlasından sorumlu olan metastaz sürecinde, birincil bölgeden veya yayılan kanser hücrelerinin oluşturduğu ikincil lezyondan koparak dolaşıma katılan tümör hücreleri kritik bir rol oynuyor. Ekip, geliştirilen yöntemin ameliyat sonrası kanserle mücadelede güvenli ve etkili bir ek tedavi haline gelmesini bekliyor.

Kan arıtma yöntemlerinden ilham alan araştırmacılar, şahdamarından kan çekerek dolaşımdaki tümör hücrelerini seçici olarak hapsetmek üzere tasarlanmış harici bir mikroakışkan rezervuara aktaran pompalı bir "kara delik" sistemi tasarladı. Kan, rezervuardan geçtikten sonra boyun toplardamarı yoluyla vücuda geri dönüyor.

Tümör hücreleri, kanser hücrelerinde yaygın olarak bulunan ancak normal kan bileşenlerinde bulunmayan bir yüzey proteini olan EpCAM'i hedefleyen antikorlar kullanılarak yakalanıyor.

İnsan meme kanseri hücreleri rezervuara verildiğinde, düşük akış hızında yüzde 99'un üzerinde yakalama verimliliği elde edildi. Hız saatte 1,2 mililitreye çıkarıldığında aynı oran yüzde 95 civarında seyretti. Çalışmada insan akciğer ve prostat kanseri dahil hedef yüzey proteinini eksprese eden çoklu kanser hücre hatları için de yakalama verimliliği test edildi. Farelerin organlarında daha sonra yapılan analizlerde belirgin bir toksisite bulunmadığı anlaşıldı.

Araştırma ekibi, çalışmanın henüz kavram kanıtlama aşamasında olduğunu belirterek klinik uygulamaya geçmeden önce cihazın insan hastalar için daha büyük kan hacimlerini işleyecek şekilde büyütülmesi gerektiğini vurguladı.