Karanfil suyu içmenin faydaları nelerdir? 3-4 karanfille pratik tarif

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Karanfil, içeriğindeki öjenol ve doğal antioksidan bileşenlerle geleneksel kullanımda oldukça kıymetli bir baharattır. Karanfil suyu ise evde kolayca hazırlanabilen bitkisel içecekler arasında yer alır.
Kendine has aromasıyla ön plana çıkan karanfil suyu, öjenol adı verilen bileşik ve antioksidan özellikler gösteren maddeler içermektedir. Geleneksel olarak hem sindirim rahatlığı hem de ağız bakımı amacıyla kullanılan karanfil suyu, son zamanlarda doğal sağlıklı içecekler arasında çokça ilgi görmektedir. Karanfil, daha çok yemeklerde ve geleneksel bitkisel uygulamalarında kullanılan aromatik bir baharat olarak ön plana çıksa da farklı tariflerle sağlığa olumlu etkileri de bulunmaktadır.
İçeriğinde bulunan antioksidan, antimikrobiyal ve öjenol etkiler sayesinde bilimsel araştırmalara bile konu olan karanfil, suyla birlikte tüketildiğinde de olumlu etkileri beraberinde getiriyor. Sağlığınızı güçlendirmenin doğal bir yolu olarak da gözüken karanfil suyunun bağışıklığı ve sindirimi doğal olarak iyileştirdiği biliniyor.
Kilo yönetimini destekleyen, kan şekerinin kontrolüne yardımcı olan, ağız sağlığını destekleyen, bağışıklığı artıran, sindirimi destekleyen ve cilt üzerinde oldukça faydalı bir yapıya sahip karanfil suyu, aynı zamanda aç karnına içildiğinde vücudun güne zinde başlamasını sağlar.
Karanfil suyu içmenin sağlımız üzerine birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Hem kadınlar hem de erkekler üzerine farklı farklı etkilere sahip olan karanfil suyu, öksürük ve soğuk algınlığı şikayetlerinde de sıkça kullanılır. Balgamı yumuşatmaya ve boğaz tahrişini yatıştırmaya yardımcı olan karanfil suyu; boğaz ağrısını azaltmak, burun tıkanıklığını gidermek ve akciğer sağlığını desteklemek için de sıkça tüketilir.
Sabahları aç karnına içildiğinde güne zinde başlamanıza yardımcı olacak olan karanfil suyu, sindirim enzimlerini uyararak, şişkinliği, gazı ve mide ekşimesini azaltmaya yardımcı olur.
Baharat olarak başlı başına güçlü bir etkiye sahip olan karanfil, suyu tüketildiğinde vücudunuzun yaygın enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
Geçmişten günümüze diş ağrısı olarak kullanılan karanfil, suyu içildiğinde ağızdaki bakterileri azaltmaya ve diş etlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olur.
Karanfil suyunun cilt üzerinde de oldukça büyük etkileri bulunmaktadır. Karanfil suyu, ciltteki iltihabı azaltır ve sivilceye neden olan bakterilerle savaşır. Karanfil suyunun cilt sağlığı üzerindeki etkileri şu şekildedir:
Karanfil suyu, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Özellikle sabahları karanfil suyu içmek, glikoz kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olacaktır.
Karanfil suyu, metabolizmayı iyileştirmeye yardımcı olur. Karanfil suyu tek başına kilo kaybına neden olmasa da, sağlıklı bir beslenme ve egzersiz rutinine destek olabilir.
Sabahları aç karnına düzenli olarak tüketildiğinde başlıca şu etkileri beraberinde getirir:
Karanfil suyu hazırlamak için birkaç adet karanfil ve sıcak su yeterli olacaktır. Demleme yöntemiyle hazırlanan bu sağlıklı içecek, kısa sürede tüketilmeye hazır hale getirilmektedir. Peki, karanfil suyu nasıl hazırlanır? İşte adım adım karanfil suyu hazırlama...
Malzemeler;
Hazırlanışı;
Karanfil suyunun demleme süresi uzadıkça aroması da belirginleşecektir. Bu yüzden karanfil suyunu damak zevkinize göre demleyebilirsiniz. Günde bir fincan sağlığınız için yeterli olacaktır. Ancak karanfil sıcak-kuru tabiatlı kabul edilir. Fazlasının bedende hararet ve kuruluğu artırabileceği düşünüldüğünden özellikle safravi mizaca sahip kişilerin ölçülü tüketmesi tavsiye edilmektedir.
Türk tıbbi onkoloji profesörü ve yazar Prof. Dr. Erkan Topuz, karanfil suyunun küçük ama etkisinin oldukça büyük olduğunu dile getiriyor. Düzenli olarak 7 gün boyunca karanfil suyu içildiğinde vücutta fark edilir değişimler başladığını belirten Topuz, şu ifadeleri kullanıyor:
" 1. Bağırsakları temizler.
İçerdiği doğal bileşikler, bağırsaklarda gizlenen parazitleri ve toksinleri yok eder.
2. Şişkinlik ve gazı giderir.
Mideyi rahatlatır, sindirimi destekler. Artık balon gibi hissetmezsin.
3. Doğal bir anti-enflamatuvardır. Kas ve eklem ağrılarını hafifletir, vücuttaki iltihaplanmayı azaltır.
4. Ağız ve diş sağlığını korur.
Karanfilin antibakteriyel etkisi nefesi tazeler, diş etlerini güçlendirir.
Bu doğal karışımı sabah aç karnına bir bardak içmek yeterli.
Vücudunu arındırır, enerjini tazeler."