Karanfil suyu içmenin faydaları nelerdir? 3-4 karanfille pratik tarif

Karanfil, içeriğindeki öjenol ve doğal antioksidan bileşenlerle geleneksel kullanımda oldukça kıymetli bir baharattır. Karanfil suyu ise evde kolayca hazırlanabilen bitkisel içecekler arasında yer alır.

Karanfil suyu içmek sindirimi destekleyebilir

Karanfil suyu, antioksidan bileşikler içerir

Karanfil suyu, ağız ve boğaz bakımında sıkça kullanılır

Karanfil suyu, cilt sağlığını içeriden destekler

Karanfil suyu, bağışıklığı güçlendirir

Karanfil suyu, kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur

Karanfil suyu, kilo yönetimini destekler

Bir bardak sıcak su ve 3-4 adet karanfille karanfil suyu elde edilir

KARANFİL SUYU NE İŞE YARAR?

Kendine has aromasıyla ön plana çıkan karanfil suyu, öjenol adı verilen bileşik ve antioksidan özellikler gösteren maddeler içermektedir. Geleneksel olarak hem sindirim rahatlığı hem de ağız bakımı amacıyla kullanılan karanfil suyu, son zamanlarda doğal sağlıklı içecekler arasında çokça ilgi görmektedir. Karanfil, daha çok yemeklerde ve geleneksel bitkisel uygulamalarında kullanılan aromatik bir baharat olarak ön plana çıksa da farklı tariflerle sağlığa olumlu etkileri de bulunmaktadır.

İçeriğinde bulunan antioksidan, antimikrobiyal ve öjenol etkiler sayesinde bilimsel araştırmalara bile konu olan karanfil, suyla birlikte tüketildiğinde de olumlu etkileri beraberinde getiriyor. Sağlığınızı güçlendirmenin doğal bir yolu olarak da gözüken karanfil suyunun bağışıklığı ve sindirimi doğal olarak iyileştirdiği biliniyor.

Kilo yönetimini destekleyen, kan şekerinin kontrolüne yardımcı olan, ağız sağlığını destekleyen, bağışıklığı artıran, sindirimi destekleyen ve cilt üzerinde oldukça faydalı bir yapıya sahip karanfil suyu, aynı zamanda aç karnına içildiğinde vücudun güne zinde başlamasını sağlar.

KARANFİL SUYU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Karanfil suyu içmenin sağlımız üzerine birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Hem kadınlar hem de erkekler üzerine farklı farklı etkilere sahip olan karanfil suyu, öksürük ve soğuk algınlığı şikayetlerinde de sıkça kullanılır. Balgamı yumuşatmaya ve boğaz tahrişini yatıştırmaya yardımcı olan karanfil suyu; boğaz ağrısını azaltmak, burun tıkanıklığını gidermek ve akciğer sağlığını desteklemek için de sıkça tüketilir.

Sabahları aç karnına içildiğinde güne zinde başlamanıza yardımcı olacak olan karanfil suyu, sindirim enzimlerini uyararak, şişkinliği, gazı ve mide ekşimesini azaltmaya yardımcı olur.

Baharat olarak başlı başına güçlü bir etkiye sahip olan karanfil, suyu tüketildiğinde vücudunuzun yaygın enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Geçmişten günümüze diş ağrısı olarak kullanılan karanfil, suyu içildiğinde ağızdaki bakterileri azaltmaya ve diş etlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Karanfil suyunun cilt üzerinde de oldukça büyük etkileri bulunmaktadır. Karanfil suyu, ciltteki iltihabı azaltır ve sivilceye neden olan bakterilerle savaşır. Karanfil suyunun cilt sağlığı üzerindeki etkileri şu şekildedir:

Sivilceleri azaltmak

Cilt parlaklığını artırma

Yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak

Cilt sağlığını desteklemek

Karanfil suyu, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Özellikle sabahları karanfil suyu içmek, glikoz kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Karanfil suyu, metabolizmayı iyileştirmeye yardımcı olur. Karanfil suyu tek başına kilo kaybına neden olmasa da, sağlıklı bir beslenme ve egzersiz rutinine destek olabilir.

DÜZENLİ KARANFİL SUYU İÇİLDİĞİNDE NE OLUR?

Sabahları aç karnına düzenli olarak tüketildiğinde başlıca şu etkileri beraberinde getirir:

Sindirimi destekler, şişkinlik ve hazımsızlıkta tercih edilir.

Antioksidan içeriğiyle vücudun doğal savunma sistemini destekler.

Antimikrobiyal özellikleriyle ağız ve boğaz bakımında geleneksel olarak kullanılır.

Kadınlarda adet döneminde rahatlama amacıyla kullanılan geleneksel bitkilerden biridir.

Cilt sağlığını içeriden destekleyen dengeli beslenmeye eşlik edebilir.

KARANFİL SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Karanfil suyu hazırlamak için birkaç adet karanfil ve sıcak su yeterli olacaktır. Demleme yöntemiyle hazırlanan bu sağlıklı içecek, kısa sürede tüketilmeye hazır hale getirilmektedir. Peki, karanfil suyu nasıl hazırlanır? İşte adım adım karanfil suyu hazırlama...

Malzemeler;

1 su bardağı sıcak su

3-4 adet kuru karanfil

Hazırlanışı;

Önce bir su bardağı suyu kaynatın ve birkaç dakika bekletin.

Sonrasında karanfilleri sıcak suyun içine ekleyin.

Bardağın üzerini kapatarak 7-10 dakika demlenmesini bekleyin.

Son olarak suyu süzerek karanfilleri ayırın.

Hazırladığınız karanfil suyunu, çok sıcak olmayacak şekilde ılıdıktan sonra tüketin.

Karanfil suyunun demleme süresi uzadıkça aroması da belirginleşecektir. Bu yüzden karanfil suyunu damak zevkinize göre demleyebilirsiniz. Günde bir fincan sağlığınız için yeterli olacaktır. Ancak karanfil sıcak-kuru tabiatlı kabul edilir. Fazlasının bedende hararet ve kuruluğu artırabileceği düşünüldüğünden özellikle safravi mizaca sahip kişilerin ölçülü tüketmesi tavsiye edilmektedir.

KARANFİL SUYU HAKKINDA UZMANLAR NELER SÖYLÜYOR?

Türk tıbbi onkoloji profesörü ve yazar Prof. Dr. Erkan Topuz, karanfil suyunun küçük ama etkisinin oldukça büyük olduğunu dile getiriyor. Düzenli olarak 7 gün boyunca karanfil suyu içildiğinde vücutta fark edilir değişimler başladığını belirten Topuz, şu ifadeleri kullanıyor:

" 1. Bağırsakları temizler.

İçerdiği doğal bileşikler, bağırsaklarda gizlenen parazitleri ve toksinleri yok eder.

2. Şişkinlik ve gazı giderir.

Mideyi rahatlatır, sindirimi destekler. Artık balon gibi hissetmezsin.

3. Doğal bir anti-enflamatuvardır. Kas ve eklem ağrılarını hafifletir, vücuttaki iltihaplanmayı azaltır.

4. Ağız ve diş sağlığını korur.

Karanfilin antibakteriyel etkisi nefesi tazeler, diş etlerini güçlendirir.

Bu doğal karışımı sabah aç karnına bir bardak içmek yeterli.

Vücudunu arındırır, enerjini tazeler."