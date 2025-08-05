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 | Bengül Arıca

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Karpuz büyüklüğündeki kitle şaşkına çevirdi

Yozgat'ta yaşayan 70 yaşındaki kadın hasta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayeneler sonucu hastanın karın bölgesinde 30 cm çapında, 4 kilogram ağırlığında bir kitle olduğu belirlendi. Acil ameliyata alınan hasta başarılı bir operasyonla ölümden döndü.

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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Karpuz büyüklüğündeki kitle şaşkına çevirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 14:55

Yozgat'ta karın ağrısı şikayeti olan 70 yaşındaki hasta karın bölgesinde karpuz büyüklüğünde bir kitle olduğu öğrenince şaşkına döndü. Acil servise başvuran hasta, yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Karpuz büyüklüğündeki kitle şaşkına çevirdi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faik Orkun Özbebit tarafından yapılan tetkiklerde, hastanın karın bölgesinde yaklaşık 30 santimetre çapında bir kitle tespit edildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Karpuz büyüklüğündeki kitle şaşkına çevirdi

KAPRUZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KİTLE ÇIKARILDI

Ameliyata uygun olduğu belirlenen hasta, hemen operasyona alındı. Bir saat süren başarılı sonucunda, morfolojik olarak sarkom (yumuşak doku tümörü) ile uyumlu olduğu düşünülen 4 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.
Ameliyat sonrası serviste tedavisi tamamlanan hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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ETİKETLER
#yozgat
#ameliyat
#Karın Kitleleri
#Sarkom
#Genel Cerrahi
#Sağlık
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