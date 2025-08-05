Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Karpuz büyüklüğündeki kitle şaşkına çevirdi

Yozgat'ta karın ağrısı şikayeti olan 70 yaşındaki hasta karın bölgesinde karpuz büyüklüğünde bir kitle olduğu öğrenince şaşkına döndü. Acil servise başvuran hasta, yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Polikliniği’ne sevk edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Faik Orkun Özbebit tarafından yapılan tetkiklerde, hastanın karın bölgesinde yaklaşık 30 santimetre çapında bir kitle tespit edildi.

KAPRUZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KİTLE ÇIKARILDI

Ameliyata uygun olduğu belirlenen hasta, hemen operasyona alındı. Bir saat süren başarılı ameliyat sonucunda, morfolojik olarak sarkom (yumuşak doku tümörü) ile uyumlu olduğu düşünülen 4 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası serviste tedavisi tamamlanan hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.