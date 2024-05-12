Tgrt Haber
Haberler>Sağlık>Kiloluların yüzde 40'ı yakalanıyor! Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya koydu

Kiloluların yüzde 40'ı yakalanıyor! Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya koydu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 May 2024 03:40 - Güncelleme : 12 May 2024 03:41
Kiloluların yüzde 40&#039;ı yakalanıyor! Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya koydu

Aşırı kilo alımının götürdüğü obezite hastalığının kansere götürdüğü İsveç'te yapılan araştırmayla ortaya konuldu. Obezite sebebiyle en çok görülen kanser türleri de açıklandı.

Obezite hastalığının kansere götürdüğü İsveç'te yapılan araştırmayla tespit edildi. 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının fazla kiloyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.

4 KANSER TÜRÜ EN FAZLA GÖRÜLÜYOR

Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi.

Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Kiloluların yüzde 40'ı yakalanıyor! Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya koydu - 1. Resim

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...