Kiloluların yüzde 40'ı yakalanıyor! Yapılan araştırma korkunç gerçeği ortaya koydu

12 May 2024 03:40 - Güncelleme : 12 May 2024 03:41

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Obezite hastalığının kansere götürdüğü İsveç'te yapılan araştırmayla tespit edildi. 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının fazla kiloyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.

4 KANSER TÜRÜ EN FAZLA GÖRÜLÜYOR

Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi.

Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.