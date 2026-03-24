 | Serhat Yıldız

Kulak temizlerken sağlığınızdan olmayın! Uzmandan kritik uyarı: 'Faydadan çok zarar verir'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Tarık Yağcı, toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek kulak temizleme çubuklarının ve yüksek sesle müzik dinlemenin kalıcı işitme kayıplarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Kulak temizlerken sağlığınızdan olmayın! Uzmandan kritik uyarı: 'Faydadan çok zarar verir'
24.03.2026
24.03.2026
Günlük hayatta farkında olmadan yapılan basit hatalar, en hassas duyu organlarımızdan biri olan kulak sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Tarık Yağcı, kulakların kendi kendini temizleme özelliğine sahip olduğunu belirterek, dış müdahalelerin faydadan çok zarar getirdiğini vurguladı. Özellikle pamuklu çubuk kullanımının ve kontrolsüz alışkanlığının geri dönüşü olmayan hasarlara kapı araladığına dikkat çeken Yağcı, kulak sağlığını korumanın yollarını anlattı.

"PAMUKLU ÇUBUKLAR KİRİ DAHA DERİNE İTİYOR"

Kulak temizliği amacıyla kullanılan pamuklu çubukların ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Yağcı, "Pamuklu çubuklar kiri temizlemek yerine daha derine iter. Bu da tıkanıklığa, işitme azlığına, dolgunluk hissine ve bazen baş dönmesine neden olabilir. Daha da önemlisi kulak zarına zarar verme riski vardır. Bu nedenle kulak içine hiçbir yabancı cisim sokulmamalıdır" diye konuştu.

"YÜKSEK SES VE KULAKLIK KULLANIMI DA RİSKLİ"

Günlük hayatta kulak sağlığını tehdit eden bir diğer önemli alışkanlığın ise yüksek ses maruziyeti olduğunu belirten Yağcı, "İç kulakta işitmeyi sağlayan hücreler oldukça hassastır. Uzun süre yüksek sese maruz kalmak bu hücrelerde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir. Bu nedenle kulaklık kullanımında ses seviyesi düşük tutulmalı ve belirli aralıklarla mola verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARDA BELİRTİLER GÖZDEN KAÇMAMALI"

Çocukluk döneminde kulak sağlığının ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Yağcı, orta kulak enfeksiyonlarının sık görüldüğünü belirterek "Kulak ağrısı, ateş, huzursuzluk ve işitmede azalma gibi belirtiler görülebilir. Çocuklarda televizyonu yüksek sesle izleme veya isme tepki vermeme gibi durumlar fark edildiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Tedavi edilmeyen enfeksiyonlar işitme kaybına ve konuşma gelişiminde gecikmeye yol açabilir" dedi.

"BASİT ÖNLEMLERLE KULAK SAĞLIĞINIZI KORUYABİLİRSİNİZ"

Ani basınç değişimleri ve su teması gibi durumlara da dikkat çeken Yağcı, "Uçak yolculuğu veya dalış sırasında yutkunma ve sakız çiğneme basıncı dengelemeye yardımcı olabilir. Ayrıca yüzme sonrası kulakların nemli bırakılmaması enfeksiyon riskini azaltır" diye konuştu.

"ERKEN TANI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Kulak sağlığını korumak için temel kuralları sıralayan Yağcı, "Kulak içine yabancı cisim sokulmamalı, pamuklu çubuk kullanılmamalı, yüksek sesten kaçınılmalı ve kulak enfeksiyonları ihmal edilmemelidir. En küçük şikayette bile doktora başvurmak, işitme sağlığının korunmasında kritik rol oynar" dedi. Sağlıklı kulakların yaşam kalitesinin önemli bir parçası olduğunu belirten Yağcı, kulak sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

