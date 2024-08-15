Maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı! İsveç ilk vakayı açıkladı 

15 Ağustos 2024 19:37 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 19:42

Semptomları benzeyen su çiçeği ile maymun çiçeği arasındaki farklar ve benzerlikler

Semptomları benzeyen su çiçeği ile maymun çiçeği arasındaki farklar ve benzerlikler

DSÖ'nün ikinci defa acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı. Afrika kıtası ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde patlak veren ve sürüngenlerden bulaşan virüs İsveç'e sıçradı.

VİRÜS ARTIK AVRUPA'DA

BBC'den aktarılan bilgiye göre, basın toplantısı düzenleyen İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed, "Öğleden sonra İsveç’te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik" diyerek Avrupa'daki ilk virüsün kaydedildiğini duyurdu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ AVRUPA'NIN KALBİNDE!

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, kaydedilen vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I’in Afrika dışında ilk kez tespit edildiğini belirtti. Virüs buluşan hastanın ülkenin başkenti Stockholm’de olduğu belirtildi.

DSÖ, dün maymun çiçeği virüsünün yayılması nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

VİRÜS NASIL YAYILIYOR?

Maymun çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

BELİRTİLER BELLİ OLDU

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.