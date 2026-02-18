Medipol’den Parkinson tedavisinde uluslararası akademik zirve!

Medipol Sağlık Grubu, bilim, eknoloji ve deneyiminbir arada buluştuğu, NeuroLab İstanbul 2026’ya ev sahipliği yaptı. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) tarafından düzenlenen NeuroLab İstanbul 2026’da birçok önemli başlık ele alındı. Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) cerrahisi ve ileri düzey programlama tekniklerinden yürüme, denge ve tremor değerlendirmelerine; MRgFUS (Akıllı Ses Ötesi Tedavisi) uygulamalarından yeni teknolojiler ve yapay zekâ destekli yaklaşımlara kadar geniş bir yelpazede kapsamlı paylaşımlar yapıldı. “How I Do” (Nasıl Uyguluyorum?) temasıyla katılımcılara hareket bozukluklarının tanı ve tedavisinde yalnızca ne yapıldığını değil, nasıl yapıldığını,uygulandığını ve klinik kararların hangi deneyimle şekillendiğini aktarmayı amaçladı.

TANI VE TEDAVİDE BAŞDÖNDÜREN HIZ

NeuroLab İstanbul Organizasyon Komitesi adına Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh değerlendirmelerde bulundu. Hareket bozukluklarının tanı ve tedavisinin dünyada ve ülkemizde baş döndürücü bir hızla ilerlediğine değinen Doç. Dr. Zırh, “Bugün tanıda kullanılan yeni yöntemler, bilinirliğin artması, teknolojinin ve tedavi seçeneklerinin gelişmesi sayesinde başta Parkinson hastalığı olmak üzere birçok hareket bozukluğunun iyileştirilmesinde önemli adımlar atıyoruz. NeuroLab İstanbul 2026, hareket bozuklukları alanına gönül veren dünyadaki en önemli isimlerin eğitim amacıyla bir araya geldiği; aynı zamanda ülkemizdeki hocalarımızın katılımıyla yalnızca bir eğitim platformu değil, bilgi alışverişinin yapıldığı, donanımın geliştirildiği ve geleceğe yönelik tedavilerin planlandığı önemli bir bilimsel organizasyon özelliği taşımaktadır” dedi.

HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEKNOLOJİ DESTEKLİ YENİ YAKLAŞIMLAR

Doç. Dr. Zırh, “Beyin pili tedavisi, akıllı ses ötesi tedavi olarak adlandırdığımız fokus ultrason yöntemi ve robotik cerrahinin güncel tedavilere girmesi; bunlara paralel gelişen cihaz destekli uygulamaların sahaya inmesiyle birlikte alan artık multidisipliner olarak tartışılması gereken, her hastaya özgü farklı ve yenilikçi tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir yapıya kavuşmuştur. NeuroLab 2026’da da konunun uzmanları bir yandan kendi bilgi ve birikimlerini paylaşmakta, diğer yandan da geçmiş deneyimlerden çıkarılan derslerin ve edinilen tecrübelerin genç hekimlere ışık tutması amacıyla sağlam ve nitelikli bir bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir” şeklinde konuştu.

HAREKET BOZUKLUKLARI FARKLI YÖNLERİYLE ELE ALINDI

NeuroLab Istanbul Organizasyon Komitesi üyesi, PARMER danışman hekimi ve Toronto Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Alfonso Fasano da zirveye katkı sunan isimler arasında yer aldı. Hareket bozukluklarının farklı yönlerini pratik bir bakış açısıyla ele almayı amaçlayan bilimsel bir etkinlik olduğunu dile getiren Dr. Fasano, “Katılımcılarımıza mümkün olan en iyi programı sunabilmek için alanlarında son derece saygın uzman meslektaşlarımızı davet ettik. Tüm konuşmacılar, hareket bozuklukları alanının farklı yönlerini ele alıyor. Çeşitli hastalıkların tanısından ileri evre Parkinson hastalığının tedavisine kadar uzanan geniş bir yelpazede sunumlar gerçekleştiriliyor. Ayrıca fonksiyonel bozukluklar gibi daha spesifik konulara da derinlemesine değiniliyor. Hareket bozuklukları alanı hızlı ve adeta katlanarak büyüyor; bu gelişimde teknolojinin payı oldukça büyük. Özellikle derin beyin stimülasyonunda kullanılan yeni teknikler ve kafatası açılmadan, yani kesi yapılmadan, MR rehberliğinde odaklanmış ultrason ile beyinde lezyon oluşturulabilmesi önemli yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca ilaç uygulamalarında pompa sistemlerinden de yararlanıyoruz” diye konuştu.

HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

“Hareket bozuklukları tedavisinde mükemmellik kursu” özelliğini taşıyan söz konusu toplantıda, alanında son derece saygın, uluslararası bir konuşmacı kadrosunun olduğunu ve katılımcıların üst düzey bilimsel içerik sunduklarını ifade eden Toronto Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Andres Lozano, “Hareket bozukluklarının tedavisinde oldukça dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Derin beyin stimülasyonunda yeni uygulama teknikleri mevcut. Ayrıca odaklanmış ultrason sayesinde cerrahiye gerek kalmadan beyinde lezyon oluşturulmasına imkân tanıyan yeni yöntemler geliştiriliyor. Önümüzdeki dönemde dopamin hücrelerinin Parkinson hastalarının beynine naklini içeren çalışmalar, gen tedavileri ve beyin makine arayüzleri gibi birçok yenilik gündemde. Kısacası Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluklarının tedavisi alanında heyecan verici bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDİLDİ

Söz konusu toplantıda yapılan sunumların bilimsel düzeyinden oldukça etkilendiğini ifade eden Cincinnati Üniversitesi James J. ve Joan A. Gardner Parkinson Hastalığı Merkezi’nin Profesörlüğünü ve Onursal Kürsü Başkanlığını yürütmekte olan nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Alberto Espay, “Toplantı gerçekten çok başarılı. Programdaki konu çeşitliliğini özellikle takdir ediyorum. Bunun, günlük nöroloji pratiği açısından katılımcılar için son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Parkinson hastalığında son yıllarda pek çok yeni tedavi seçeneği gündeme geldi. Hastalığın seyrini değiştirmeye yönelik tedaviler alanında hâlen yapılması gerekenler olsa da, semptomatik tedaviler açısından önemli ilerlemeler kaydedildi. Özellikle cerrahi tedaviler, sağladıkları faydanın büyüklüğü açısından dikkat çekici bir gelişim gösterdi” diye belirtti.

BİR YANDA DEĞERLENDİRME, DİĞER YANDA EĞİTİM

NeuroLab İstanbul 2026’nın heyecan verci olduğunun altını çizen Londra City St. George’s Üniversitesi Nöroloji Uzmanı, Eleonor Peel Yaşlanma Araştırmaları Kürsü Başkanı ve Nöromodülasyon ve Motor Kontrol Bölüm Başkanı Prof. Dr. Francesca Morgante, “Hareket bozukluklarının fenomenolojisini ele aldık; titreme ve ani sıçrayıcı hareketler gibi tabloları da kapsayacak şekilde bu hastalıkların nasıl değerlendirileceği ve muayene edileceğine dair eğitim oturumları gerçekleştirdik. Ayrıca Parkinson hastalığında görülen ortostatik hipotansiyon gibi karmaşık belirtilerin tedavisine ve motor komplikasyonların yönetimine ilişkin pratik öneriler paylaştık” dedi.

KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ İMKANI

Hareket bozuklukları alanında son yıllarda önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini vurgulayan İran Rasoul Akram Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Mohammad Rohani, “Yeni teknolojiler ve yeni tedavi yöntemleri geliştirildi. Derin beyin stimülasyonu bazı hareket bozukluğu hastaları için adeta mucizevi sonuçlar sağlayabiliyor. Hem distoni hem de Parkinson hastalarında etkili olabiliyor. Türkiye bu alanda Orta Doğu’da ve bölgede öncü ülkelerden biri. Gelecekte karşılıklı iş birliği imkânlarının daha da gelişeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANDI

Zirve hakkında değerlendirmelerde bulunan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Emre, “Teknolojik gelişmelerin hem tanı hem de tedavi süreçlerinde nörolojik hastalıklar üzerinde önemli ve kalıcı etkiler oluşturacağı açıktır. Toplantı hareket bozukluklarını tüm yönleriyle ele aldığımız, uluslararası düzeyde öğretim üyelerinin sunumlar gerçekleştirdiği oldukça verimli bir bilimsel organizasyon olmuştur. Asistanlar, öğrenciler ve uzmanlar açısından önemli kazanımlar sağlayan bu tür toplantıların devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

GENÇ ARAŞTIRMACILARA DESTEK

NeuroLab İstanbul 2026 kapsamında genç araştırmacılar da unutulmadı. Program çerçevesinde “En İyi Vaka Sunumu”, “En İyi Araştırma Projesi” ve “Dr. Alfonso Fasano Fellowship” ödülleri sahiplerini buldu.