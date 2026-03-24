Mevsim geçişlerinde çocuklara dikkat! Uzmanlardan kritik enfeksiyon uyarısı

Hava sıcaklıklarının istikrarsız seyrettiği bahar aylarında, çocuk sağlığını tehdit eden hastalıklar yeniden gündemde. Özellikle ani sıcaklık değişimleri ve polen yoğunluğu, çocukların bağışıklık sistemini zorlayarak üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor.

UZMAN İSİNDEN KRİTİK UYARILAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Erbil Sak, bu dönemde en sık karşılaşılan şikayetlerin soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, öksürük ve ateş olduğunu belirtti. Bağışıklık sisteminin bu geçiş sürecinde daha hassas hale geldiğini vurgulayan Sak, şu ifadeleri kullandı: "Uzun süren öksürük, yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi durumlarda mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmalıdır. Erken dönemde yapılan muayene, sürecin sağlıklı ilerlemesine büyük katkı sağlar."

KORUNMANIN YOLU GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARDAN GEÇİYOR

Hastalıklarla mücadelede sadece tıbbi müdahalenin değil, günlük yaşam rutinlerinin de belirleyici olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sak, ebeveynlerin alabileceği önlemleri şöyle sıraladı:

Öneri Açıklama Düzenli Uyku Vücut direncinin toparlanması için en temel ihtiyaç. Dengeli Beslenme Vitamin ve mineral açısından zengin öğünler bağışıklığı destekler. Yeterli Sıvı Tüketimi Vücudun nem dengesini korumak enfeksiyonla savaşta kritiktir. Hijyen Kuralları El yıkama alışkanlığı virüslerin yayılımını engeller.

"HER ÇOCUK ÖZELDİR"

Belirtilerin çocuktan çocuğa farklılık gösterebileceğini hatırlatan Sak, "Bazı çocuklar bu süreci hafif geçirirken, bazıları daha sık enfeksiyon yaşayabilir. Bu nedenle belirtiler bireysel olarak değerlendirilmelidir," diyerek her vakanın kendine has bir seyri olduğuna dikkat çekti.