Editor
 | Serhat Yıldız

Mevsim geçişlerinde çocuklara dikkat! Uzmanlardan kritik enfeksiyon uyarısı

Mevsim geçişleriyle birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve ateşli hastalıklarda artış yaşanıyor. Uzm. Dr. Erbil Sak, ebeveynleri uyararak "Belirtileri yakından takip edin" dedi.

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 16:00

Hava sıcaklıklarının istikrarsız seyrettiği bahar aylarında, çocuk sağlığını tehdit eden hastalıklar yeniden gündemde. Özellikle ani sıcaklık değişimleri ve polen yoğunluğu, çocukların bağışıklık sistemini zorlayarak üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor.

UZMAN İSİNDEN KRİTİK UYARILAR

ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Erbil Sak, bu dönemde en sık karşılaşılan şikayetlerin soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, öksürük ve ateş olduğunu belirtti. Bağışıklık sisteminin bu geçiş sürecinde daha hassas hale geldiğini vurgulayan Sak, şu ifadeleri kullandı: "Uzun süren öksürük, yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi durumlarda mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmalıdır. Erken dönemde yapılan muayene, sürecin sağlıklı ilerlemesine büyük katkı sağlar."

KORUNMANIN YOLU GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARDAN GEÇİYOR

Hastalıklarla mücadelede sadece tıbbi müdahalenin değil, günlük yaşam rutinlerinin de belirleyici olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sak, ebeveynlerin alabileceği önlemleri şöyle sıraladı:

ÖneriAçıklama
Düzenli UykuVücut direncinin toparlanması için en temel ihtiyaç.
Dengeli BeslenmeVitamin ve mineral açısından zengin öğünler bağışıklığı destekler.
Yeterli Sıvı TüketimiVücudun nem dengesini korumak enfeksiyonla savaşta kritiktir.
Hijyen KurallarıEl yıkama alışkanlığı virüslerin yayılımını engeller.

"HER ÇOCUK ÖZELDİR"

Belirtilerin çocuktan çocuğa farklılık gösterebileceğini hatırlatan Sak, "Bazı çocuklar bu süreci hafif geçirirken, bazıları daha sık enfeksiyon yaşayabilir. Bu nedenle belirtiler bireysel olarak değerlendirilmelidir," diyerek her vakanın kendine has bir seyri olduğuna dikkat çekti.

