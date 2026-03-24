13 yıllık tamirci, telefonları mahveden hatayı açıkladı: Cihazların ömrünü yarıya düşürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 13 yıldır telefon onarımı gerçekleştiren Ahmet Gök, akıllı telefonlarda meydana gelen arızaların büyük çoğunluğunun hatalı şarj cihazı kullanımından kaynaklandığını dile getirdi.

Cep telefonlarında en sık karşılaşılan arızaların sebebinin yüksek voltajlı ve kalitesiz şarj aletleri olduğunu dile getiren Gök, yanlış şarj cihazlarının telefon bataryasına ve ana kartına ciddi zararlar verdiğini ve bu durumun cihaz ömrünü önemli ölçüde kısalttığını söyledi.

YÜKSEK VOLTAJ ANA KARTA ZARAR VERİYOR

Telefonların normal kullanımda 10 yıla kadar dayanabildiğini anlatan Gök, özellikle çocukların yoğun şekilde oyun oynaması ve uygulama yüklemesi nedeniyle bu sürenin yarıya kadar düştüğünü vurguladı.

Gök, "Bir telefonun alabileceği güç 22 amper ise siz ona 45 amper veya 67 amper takarsanız o telefonun şarj entegresinde ya da ana kartına zarar verebilirsiniz. Genellikle son model telefonlarda bu durum daha sık görünüyor. 100'de 100 şarj olduktan sonra telefonunuz eğer eski model ise şarjdan çekin" şeklinde konuştu.

Yeni model telefonların gücü kendiliğinden durdurduğunun fakat eski cihazlarda böyle olmadığının altını çizen tamirci sözlerini şöyle sürdürdü:

OYUN OYNAYAN ÇOCUKLARIN TELEFON ÖMRÜ YARIYA İNİYOR

"Bu da telefona ciddi zarar veriyor. Ama tüm telefonlarda yeni veya eski fark etmez uzun süre şarj yaparsanız bataryanız şişer. Telefonu normal bir şekilde kullanırsak eğer 10 yıla yakın kullanabilir ama çocuklar kullanırsa özellikle oyun ve başka diğer uygulamalar indirilirse telefonun ömrü yarı yarıya iniyor. Çünkü işlemci ve işletim sistemi ona göre tasarlanmış. Herkes bildiği, güvendiği yerde telefonunu tamir ettirsin. Zaten herkes tavsiye üzerine tamircilere gidiyor."

Son dönemde artan telefon fiyatlarının da vatandaşları tamire yönlendirdiğini belirten Gök, "Telefon fiyatları 100 bin lira gibi rakamlara satılıyor. Vatandaşlar yeni telefon almak yerine insanlar mevcut cihazlarını onarmayı tercih ediyor. Bu da tamir sektörüne olan talebi artırdı" diye konuştu.