Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

13 yıllık tamirci, telefonları mahveden hatayı açıkladı: Cihazların ömrünü yarıya düşürüyor

Diyarbakır'da telefon tamirciliği yapan Ahmet Gök, yanlış ve yüksek voltajlı şarj aletlerinin akıllı telefonların ana kartına büyük zarar verdiğini açıkladı. Ayrıca yoğun oyun oynayan çocukların cihaz ömrünü yarı yarıya düşürdüğü belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 15:00

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 13 yıldır telefon onarımı gerçekleştiren Ahmet Gök, akıllı telefonlarda meydana gelen arızaların büyük çoğunluğunun hatalı şarj cihazı kullanımından kaynaklandığını dile getirdi.

Cep telefonlarında en sık karşılaşılan arızaların sebebinin yüksek voltajlı ve kalitesiz şarj aletleri olduğunu dile getiren Gök, yanlış şarj cihazlarının telefon bataryasına ve ana kartına ciddi zararlar verdiğini ve bu durumun cihaz ömrünü önemli ölçüde kısalttığını söyledi.

YÜKSEK VOLTAJ ANA KARTA ZARAR VERİYOR

Telefonların normal kullanımda 10 yıla kadar dayanabildiğini anlatan Gök, özellikle çocukların yoğun şekilde oyun oynaması ve uygulama yüklemesi nedeniyle bu sürenin yarıya kadar düştüğünü vurguladı.

Gök, "Bir telefonun alabileceği güç 22 amper ise siz ona 45 amper veya 67 amper takarsanız o telefonun şarj entegresinde ya da ana kartına zarar verebilirsiniz. Genellikle son model telefonlarda bu durum daha sık görünüyor. 100'de 100 şarj olduktan sonra telefonunuz eğer eski model ise şarjdan çekin" şeklinde konuştu.

Yeni model telefonların gücü kendiliğinden durdurduğunun fakat eski cihazlarda böyle olmadığının altını çizen tamirci sözlerini şöyle sürdürdü:

OYUN OYNAYAN ÇOCUKLARIN TELEFON ÖMRÜ YARIYA İNİYOR

"Bu da telefona ciddi zarar veriyor. Ama tüm telefonlarda yeni veya eski fark etmez uzun süre şarj yaparsanız bataryanız şişer. Telefonu normal bir şekilde kullanırsak eğer 10 yıla yakın kullanabilir ama çocuklar kullanırsa özellikle oyun ve başka diğer uygulamalar indirilirse telefonun ömrü yarı yarıya iniyor. Çünkü işlemci ve işletim sistemi ona göre tasarlanmış. Herkes bildiği, güvendiği yerde telefonunu tamir ettirsin. Zaten herkes tavsiye üzerine tamircilere gidiyor."

Son dönemde artan telefon fiyatlarının da vatandaşları tamire yönlendirdiğini belirten Gök, "Telefon fiyatları 100 bin lira gibi rakamlara satılıyor. Vatandaşlar yeni telefon almak yerine insanlar mevcut cihazlarını onarmayı tercih ediyor. Bu da tamir sektörüne olan talebi artırdı" diye konuştu.

ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.