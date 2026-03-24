Bir ChatGPT kullanıcısı, sohbet robotuyla yapmış olduğu terapi odaklı konuşmaların Facebook ile paylaşıldığını iddia etti. ChatGPT'yi "sınırlarını koruyabilen bir dert ortağı" olarak gördüğünü belirten kullanıcı, yapay zekaya özel bir komut vererek kendisine terapist gibi yaklaşmasını, sahte pozitiflikten uzak durmasını ve tamamen entelektüel bir diyalog yürütmesini istedi.

Dinle Özetle

ChatGPT ile dertleştikten sonra Facebook'a giren kullanıcı, gördüğü bildirimle donakaldı

HABERİN ÖZETİ ChatGPT ile dertleştikten sonra Facebook'a giren kullanıcı, gördüğü bildirimle donakaldı Bir kullanıcı, ChatGPT ile yaptığı terapi odaklı özel konuşmaların Facebook ile paylaşıldığını ve bunun sonucunda Facebook'tan "iyi misin?" şeklinde bir sağlık kontrolü bildirimi aldığını iddia etti. Bir kullanıcı, ChatGPT ile yaptığı özel terapi odaklı konuşmaların Facebook'a sızdığını öne sürdü. ChatGPT ile nihilizm ve kişisel zayıflıklar üzerine derin konuşmalar yapan kullanıcı, Facebook'tan kendine zarar verme niyeti taşıdığı gerekçesiyle bir bildirim aldı. Kullanıcı, bu tür kişisel bilgileri sadece ChatGPT ile paylaştığını, Facebook veya başka bir açık platformda asla paylaşmadığını belirtti. Olay, ChatGPT'nin kullanıcı komutlarını veya sohbetlerini diğer platformlarla paylaşıp paylaşmadığı sorusunu gündeme getirdi. OpenAI veya Meta'dan iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle nihilizm ve kişisel zayıflıklar gibi konular üzerine derin konuşmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Reddit üyesinin anlattığına göre ChatGPT, kullanıcının ruh halini algılayıp otomatik olarak "uzman yardımına ihtiyacınız varsa destek hatlarını arayın" uyarısı vermeye başladı. Bu tavsiyeleri vermemesini istemesine rağmen ChatGPT özür dileyip aynı uyarıları tekrarlamaya devam ediyordu.

CHATGPT İLE KONUŞTUKTAN SONRA FACEBOOK'TAN GELEN GARİP BİLDİRİM

Olayın asıl düşündürücü boyutu ise sosyal medya ağlarına giriş yapıldığında ortaya çıktı. Sohbetten kısa süre sonra Facebook hesabına giren kişi, platformdan "İyi misin?" sorusunu barındıran bir sağlık kontrolü mesajı aldığını öne sürdü. Bildirimde, kullanıcının kendine zarar verme niyeti taşıdığı gerekçesiyle "bir arkadaş" tarafından şikayet edildiği yazıyordu.

Ancak ChatGPT abonesi, Facebook profilinde kesinlikle böyle bir paylaşım yapmadığının altını çizdi. Ve platformdaki etkileşimlerinin sadece kapalı gruplarda, anonim kimliklerle paylaşılan mizahi içeriklerden ibaret olduğunu ifade etti. Zayıflıklarını internette hiçbir açık mecrada paylaşmadığını ve her şeyi sadece ChatGPT ile konuştuğunu da vurguladı.

Yaşanan gelişme üzerine kullanıcının aklında tek bir soru belirdi: "ChatGPT, komutları veya sohbetleri başka platformlarla paylaşıyor mu?" Kişi, internet tarayıcısı olarak izleyicileri engelleyen Brave'i kullandığını, dolayısıyla çerezler üzerinden bir takip ihtimalinin düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

OpenAI veya Meta cephesinden iddialara yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.