Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Yanlış sıralanan Instagram gönderilerini silmeye son: Beklenen özellik nihayet geldi!

Instagram, kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden birini hayata geçirdi. Artık paylaşılan fotoğrafların ve videoların sıralamasını sonradan düzenleyebileceksiniz.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.03.2026
13:29
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
13:32

Popüler platformu Instagram, uzun zamandır beklenen yepyeni bir özelliği kullanıcıların beğenisine sunuyor. Artık platformda paylaşılan çoklu fotoğraf ve videolardan oluşan gönderilerin sıralaması, yayınlandıktan sonra bile değiştirilebilecek.

0:00 64

Eskiden kaydırmalı bir gönderi paylaşıldığında aradaki bir görselin sırasının yanlış olduğu fark edilirse tek çare gönderiyi tamamen silip baştan yüklemekti. Artık buna gerek kalmayacak.

INSTAGRAM'DA ÇOKLU GÖNDERİLER ARTIK DÜZENLENEBİLİYOR

Peki kaydırmalı gönderilerdeki sıralama nasıl değiştirilecek? İşlem oldukça basit adımlardan oluşuyor:

  • Profilinize girip düzenlemek istediğiniz kaydırmalı gönderiyi açın.
  • Sağ üst köşede yer alan "..." menüsüne dokunun.
  • "Düzenle" seçeneğine tıklayın.
  • Yerini değiştirmek istediğiniz fotoğraf veya videonun üzerine basılı tutarak sağa veya sola sürükleyin.

Çoğu yeni özellikte olduğu gibi, bu güncellemenin de tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir. Eğer hesabınızda düzenleme seçeneğini henüz göremiyorsanız birkaç gün bekleyip tekrar kontrol etmeniz tavsiye ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ETİKETLER
#sosyal medya
#Yeni Özellik
#Instagram Çalışmıyor
#Çoklu Gönderi Düzenleme
#Fotoğraf Sıralaması
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.