Yanlış sıralanan Instagram gönderilerini silmeye son: Beklenen özellik nihayet geldi!

Popüler sosyal medya platformu Instagram, uzun zamandır beklenen yepyeni bir özelliği kullanıcıların beğenisine sunuyor. Artık platformda paylaşılan çoklu fotoğraf ve videolardan oluşan gönderilerin sıralaması, yayınlandıktan sonra bile değiştirilebilecek.
Eskiden kaydırmalı bir gönderi paylaşıldığında aradaki bir görselin sırasının yanlış olduğu fark edilirse tek çare gönderiyi tamamen silip baştan yüklemekti. Artık buna gerek kalmayacak.
Peki kaydırmalı gönderilerdeki sıralama nasıl değiştirilecek? İşlem oldukça basit adımlardan oluşuyor:
Çoğu yeni özellikte olduğu gibi, bu güncellemenin de tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir. Eğer hesabınızda düzenleme seçeneğini henüz göremiyorsanız birkaç gün bekleyip tekrar kontrol etmeniz tavsiye ediliyor.