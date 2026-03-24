Popüler sosyal medya platformu Instagram, uzun zamandır beklenen yepyeni bir özelliği kullanıcıların beğenisine sunuyor. Artık platformda paylaşılan çoklu fotoğraf ve videolardan oluşan gönderilerin sıralaması, yayınlandıktan sonra bile değiştirilebilecek.

Yanlış sıralanan Instagram gönderilerini silmeye son: Beklenen özellik nihayet geldi!

Eskiden kaydırmalı bir gönderi paylaşıldığında aradaki bir görselin sırasının yanlış olduğu fark edilirse tek çare gönderiyi tamamen silip baştan yüklemekti. Artık buna gerek kalmayacak.

INSTAGRAM'DA ÇOKLU GÖNDERİLER ARTIK DÜZENLENEBİLİYOR

Peki kaydırmalı gönderilerdeki sıralama nasıl değiştirilecek? İşlem oldukça basit adımlardan oluşuyor:

Profilinize girip düzenlemek istediğiniz kaydırmalı gönderiyi açın.

Sağ üst köşede yer alan "..." menüsüne dokunun.

"Düzenle" seçeneğine tıklayın.

Yerini değiştirmek istediğiniz fotoğraf veya videonun üzerine basılı tutarak sağa veya sola sürükleyin.

Çoğu yeni özellikte olduğu gibi, bu güncellemenin de tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir. Eğer hesabınızda düzenleme seçeneğini henüz göremiyorsanız birkaç gün bekleyip tekrar kontrol etmeniz tavsiye ediliyor.