Mevsimsel geçiş sürecinde bu hastalıklara dikkat! Uzmanlardan 5 önemli tavsiye

19 Eylül 2024 12:47 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:47

Yaz mevsiminden çıkıp Eylül ayına girdiğimiz dönemde mevsimsel geçiş süreci resmen başladı. Uzmanlar bu dönemde ani hava değişimlerine dikkat çekerek depresyon, halsizlik ve aşırı duygu gibi psikolojik durumlara karşı uyardı. Mevsimsel geçiş döneminde soğuk algınlığı, stres, mide rahatsızlıkları yanı sıra daha farklı hastalıklar da ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklara karşı alınması gereken önlemler merak edildi. İşte detaylar...

Kronik ve mevsimsel hastalığı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Suyu lıkır lıkır değil yudum yudum için

Kronik ve mevsimsel hastalığı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: Suyu lıkır lıkır değil yudum yudum için

Uzmanlar ısrarla korunma yöntemi uyarısı yapıyor: Yılda 6 milyon insanın öldüğü bu hastalık halsizlik, güçsüzlük ve uyuşmayla başlıyor!

Uzmanlar ısrarla korunma yöntemi uyarısı yapıyor: Yılda 6 milyon insanın öldüğü bu hastalık halsizlik, güçsüzlük ve uyuşmayla başlıyor!

Yaz aylarına veda ettiğimiz sürece girilirken sonbahar ayları geldi ve mevsimsel geçiş dönemi başladı. Meteoroloji verilerine göre bu dönemlerde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken soğuk algınlığı başta olmak üzere birçok hastalığa kapı açılıyor. Salgın hastalıkların sıkça yaşandığı mevsim değişikliği döneminde vücudumuz için ciddi bir değişim söz konusu. Vücutta yorgunluk, halsizlik, anksiyete, uykusuzluk, sinirlilik, uyuşukluk, mide rahatsızlıkları gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

MEVSİMSEL GEÇİŞ DUYGU YÜKLEYİP DEPRESYONA YOL AÇIYOR

Hamurcuyaz mevsiminden kış mevsimine geçişlerde bilindiği gibi psikolojik etkiler çok fazla. Fiziksel ve ruhsal değişiklikleri yorumlayan uzmanlar bu sürecin depresyon sebebi olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar genelde melatonin ve serotonin hormonunun daha az salgılanmasına dikkat çekerek, 2-3 hafta boyunca depresyon sorununun devam edeceğini ve fiziksel aktivitelerde değişiklik olabileceğini belirtti.

DEPRESYONU AZALTMA SÜRECİ

Spor, fiziksel hareketlilik, düzenli beslenme, bol su tüketimi, uyku saatinin düzenli olması bizi mutlu edebilir ancak uzmanlar en çok gün içerisinde duygu yüklü olduğumuz anda duyguyu tetikleyen konuyla ilgili not almamızı öneriyor. Bu şekilde mevsimsel geçiş sürecinde depresyon süresinin azalabileceği söyleniyor.

MİGREN HASTALIĞI

Sıcaklığın sürekli değişmesi, yüksek nem oranı, rüzgarlı hava migrene de sebebiyet veriyor. Uzmanlar günün aralıklı bölümlerinde meydana gelen migrenle ilgili yine not alınması gerektiğini belirtiyor. Stres, uykusuzluk, açlık, yorgunluk gibi sebeplerle oluşan migren atakları yine bu dönemde düzenli saatlerde uyuma ve beslenmeyi gerektiriyor.

MEVSİMSEL GEÇİŞTE 5 ANA HASTALIĞA KARŞI ÖNLEM

Mevsimsel geçiş döneminde kronik hastalar, çocuklar ve yaşlılar daha savunmasız. Kronik rahatsızlığı olanlar için hekime başvurarak kan kontrolleri, keratin ve üre testlerini yaptırmaları öneriliyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri bireyler ile çocukların bağışıklık sistemi zayıf olduğundan mevsimsel ısı değişimlerine karşı daha korunmasızlar. Bu nedenle bakteri ve virüslerin yol açtığı hastalıklara yakalanma oranları daha yüksek.

Mevsim geçişlerinde hormonal değişimlerin sıklıkla yaşanmasından dolayı tiroit hastalarının da olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Vatandaşlar mevsimsel geçişlerde bağışıklığı güçlendirmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırıyor. Bağışıklığı güçlendirmede temel adımlar merak edildi. Mevsimsel geçişte, yüksek tansiyon, hormonal değişim, stres-halsizlik, cilt hastalıkları, depresyon ve uykusuzluk gibi hastalıklara karşı öneriler araştırıldı.

VİTAMİN VE MEYVE

Vitamin ve mineral takviyesi için de mevsim sebze ve meyvelerin sık tüketiminden, bol sıvı tüketimi, alkol ve sigaranın azaltılması öneriliyor. Ayrıca bir ortamın iyi havalandırılmasından emin olmak gerekiyor.

DÜZENLİ UYKU

Stres ve kaygı birçok hastalığı tetikleyen faktör… Bu yüzden strese sebep olan durumlardan da kaçınılmalıdır. Tabi düzenli uyku ve fiziksel aktivitede düzenleme yapılması uyarısı yapılıyor.

MAVİ IŞIKLI EKRANLARA DİKKAT!

Havaların çok kapalı olduğu dönemlerde uykuda bölünme, karabasan, kabus gibi ürkütücü durumlar yaşanabiliyor. Psikolojik etkileri araştıran uzmanlar uyumadan önce mavi ışıklı ekranlardan, elektronik cihazlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

SABAHLARI UYANDIĞINIZDA MUTLAKA YAPIN!

Sabahları mutlaka duş alınması gerektiğini belirten uzmanlar, hafif bir şeyler atıştırmanın yanında bulunduğumuz çevreyi temizleyip havalandırmak ve akşamları egzersiz yapmanın önemine dikkat çekiyor. Uykuda nefes durması yani uyku apnesinin kalp hastalıklarını tetiklediği belirtiliyor. Uyku apnesi rahatsızlığı insanları mağdur edecek maddi sorunlar, trafik kazaları, iş kazaları gibi durumları ortaya çıkarabiliyor.

KEPEKLENME VE KIZARIKLIK

Mevsimsel geçişte deride kaşıntı, saçlarda kepeklenme, kızarıklık gibi hastalıklar yaşanabiliyor. Uzmanlar bu nokta özellikle Çinko pirition, selenyum sülfit, ketokonazol, katran, salisilik asit içeren şampuanları kullanmayı öneriyor. Yüz ve kafa derisinin yumuşak bir sabun ile düzenli olarak yıkanması da önemli! Yüzde kaş, burun kenarlarında ve sakal, bıyık bölgelerinde şikayetleri olan kişilerin uygun temizleyicilerle yüzlerini yağdan arındırması ve sonrasında uygun nemlendiricileri kullanmaları gerekiyor.