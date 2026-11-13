NCR Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Giray, obezite cerrahisinin yalnızca mide hacmini küçültmekten ibaret olmadığını belirterek doğru hasta seçimi, ameliyat öncesi değerlendirme ve yaşam boyu takip sürecinin önemine dikkat çekti.

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Mide küçültme ameliyatı hakkında doğru bilinen 5 yanlış! Uzman isim tek tek açıkladı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 257

Obezite, günümüzde yalnızca estetik bir sorun olarak değil; diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve çeşitli metabolik hastalıklarla ilişkili kronik bir sağlık problemi olarak değerlendirildiğini söyleyen Dr. Giray, yaşam tarzı değişiklikleri ve diğer tedavi yöntemlerine rağmen yeterli sonuç alınamayan uygun hastalarda obezite cerrahisi, önemli tedavi seçenekleri arasında yer aldığını söyledi.

OBEZİTE CERRAHİSİ YALNIZCA KİLO VERMEK İÇİN YAPILMIYOR

Özellikle tüp mide ameliyatları hakkında toplumda yaygın olan yanlış bilgilere dikkat çekerek, cerrahi sürecin yalnızca mide hacminin küçültülmesinden ibaret olmadığını, ameliyat kararı verilirken hastanın genel sağlık durumunun, eşlik eden hastalıklarının ve ameliyat sonrasındaki sürece uyumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Obezite cerrahisine karar verme sürecinde yalnızca kilo miktarının dikkate alınmasının doğru olmadığını belirten Op. Dr. Serkan Dr. Giray, hasta seçiminin kapsamlı bir değerlendirmeyle yapılması gerektiğini söyledi.

Dr. Giray, "Her fazla kilosu olan kişi obezite cerrahisi adayı değildir. Hastanın vücut kitle indeksi, genel sağlık durumu, eşlik eden hastalıkları, daha önceki kilo verme girişimleri ve ameliyat sonrası sürece uyumu birlikte değerlendirilmelidir. Cerrahi karar, kişiye özel değerlendirme sonucunda verilmelidir" dedi.

TÜP MİDE AMELİYATINDA MİDEYE KELEPÇE TAKILMIYOR

Tüp mide ameliyatıyla ilgili toplumda karşılaşılan yanlış bilgilerden birinin, işlemin mideye dışarıdan kelepçe takılması şeklinde algılanması olduğunu belirten Dr. Giray, operasyonun farklı bir cerrahi yöntemle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sleeve gastrektomi olarak adlandırılan tüp mide ameliyatında midenin bir bölümü cerrahi olarak çıkarılıyor ve geriye kalan mideye tüp şeklinde bir yapı kazandırılıyor. Operasyon sırasında cerrahi stapler cihazları kullanılarak mide yeniden şekillendiriliyor.

Op. Dr. Giray, tüp mide ameliyatının teknik açıdan doğru anlaşılmasının önemine işaret ederek, işlem hakkında bilgi edinmek isteyen hastaların uzman hekim değerlendirmesine başvurması gerektiğini belirtti.

Tüp mide ameliyatının yalnızca daha az yemek yemeyi sağlayan mekanik bir işlem olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Giray, operasyonun iştah ve tokluk mekanizmaları üzerinde de etkili olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrasında hastaların daha küçük porsiyonlarla tokluk hissedebildiğini belirten Dr. Giray, obezite cerrahisinin metabolik etkilerinin de tedavi sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Obezite cerrahisinin tek başına kalıcı sonuçları garanti etmediğini vurgulayan Op. Dr. Serkan Giray, ameliyat sonrasında beslenme ve yaşam tarzı düzenlemelerinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Giray, "Cerrahi önemli bir tedavi aracıdır ancak bütün süreci tek başına yönetmez. Ameliyat sonrasında beslenme düzenine uyum, yeterli protein ve sıvı tüketimi, uygun fiziksel aktivite ve gerekli vitamin-mineral desteğinin kullanılması önemlidir. Hastaların önerilen takip programına düzenli olarak katılması, uzun dönem sonuçların korunması açısından büyük önem taşır." ifadelerini kullandı.

Obezite cerrahisinde tedavi sürecinin ameliyat günüyle sona ermediğini belirten Dr. Giray, ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası takibin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ameliyat sonrasında hastaların beslenme durumunun, kilo değişiminin, vitamin ve mineral düzeylerinin ve genel sağlık durumunun düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Giray, sürecin uzman ekip tarafından takip edilmesinin önemini vurguladı.

Op. Dr. Serkan Giray, obezite cerrahisinde her hastaya aynı yaklaşımın uygulanamayacağını belirterek, tedavi planının kişinin ihtiyaçları ve sağlık durumu doğrultusunda oluşturulması gerektiğini söyledi. Dr. Giray, doğru hasta seçimi, kişiye özel tedavi planlaması ve düzenli takip programının obezite cerrahisinin temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti.