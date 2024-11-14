Migren hastaları bu gıdalardan uzak durmalı! İşte migren ve baş ağrısını tetikleyen yiyecekler

14 Kasım 2024 11:23 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:33

Modern yaşamda birçok insanın hayatını zorlaştıran migren, şiddetli baş ağrılarına yol açarak günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebiliyor. Bazı gıdalar migreni tetikleyerek ağrıların şiddetlenmesine neden olabiliyor. İşte migren ağrılarına neden olan gıdalar...