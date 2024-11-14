Migren hastaları bu gıdalardan uzak durmalı! İşte migren ve baş ağrısını tetikleyen yiyecekler
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 11:23 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:33
Modern yaşamda birçok insanın hayatını zorlaştıran migren, şiddetli baş ağrılarına yol açarak günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebiliyor. Bazı gıdalar migreni tetikleyerek ağrıların şiddetlenmesine neden olabiliyor. İşte migren ağrılarına neden olan gıdalar...
Migren, çoğunlukla stres, sinir ve yorgunluk gibi etkenlerle ortaya çıkıyor ve baş ağrılarını artırarak günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Gün içinde tüketilen bazı besinlerin de migren ağrılarını tetiklediği biliniyor. Migreni olan kişiler bu gıdaları mümkün olduğunca az tüketmeli; özellikle ağrı dönemlerinde bu besinlerden kaçınmak fayda sağlayacaktır.
MİGREN HASTALARI BU GIDALARDAN KAÇINMALI!
- Tuzlu yiyecekler: Aşırı tuz tüketimi, kan basıncını yükselterek migren ağrılarına sebep olabiliyor. Bu nedenle tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmesi migreni tetikleyebilir.
- Kafein içeren içecek ve yiyecekler: Günlük olarak yüksek miktarda kafein alıp aniden azaltmak, migren ağrılarını artırabiliyor. Migren hastalarının kafein tüketimini sınırlamaları önerilir.
- Çikolata: Araştırmalara göre çikolata, içeriğindeki kafein ve beta-feniletilamin ile migren ağrılarını tetikleyebiliyor.
- Soğuk ve dondurulmuş gıdalar: Özellikle dondurma gibi soğuk yiyeceklerin hızlı tüketimi, baş ağrısını tetikleyebiliyor.
- Sakatat türleri: Beyin, karaciğer, böbrek gibi sakatatlar da migren ağrılarını artırabilir. Migreni olanların bu tür gıdalardan kaçınması önerilmektedir.
Kaynak: tgrthaber.com