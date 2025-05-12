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 | Murat Makas

Muz için üzücü rapor! Uzmanlar tarih verdi: Üretim zora giriyor

Hem lezzeti hem de vitamin zenginliğiyle dünyanın en çok tüketilen meyvesi olan muz ile ilgili yeni araştırma yapıldı. İklim krizinin, muzun üretimini tehdit ettiği ve üretimi tamamen işlevsiz bırakacağı belirtildi. Uzmanlar üretimin tehlikeye gireceği tarihi verdi.

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Muz için üzücü rapor! Uzmanlar tarih verdi: Üretim zora giriyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 16:31

Tropikal iklimlerde yetişen ve potasyum, lif, B6 ve C vitamini açısından zengin olan muz dünyada en fazla tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Kalp sağlığını koruyup kas fonksiyonlarını dengeleyen muz için yeni bir araştırma yapıldı. Yeni bir araştırmaya göre, iklim krizinin etkileri nedeniyle muz üretimi işlevsiz hale gelebilir.

Muz için üzücü rapor! Uzmanlar tarih verdi: Üretim zora giriyor

İKLİM KRİZİ MUZ ÜRETİMİNİ ETKİLİYOR

Uluslararası yardım ve kalkınma kuruluşu Christian Aid tarafından yayımlanan raporda, artan sıcaklıklar, aşırı hava olayları ve iklim kaynaklı zararlıların Guatemala, Kosta Rika ve Kolombiya gibi ülkelerde muz üretimini olumsuz etkilediği belirtildi.

TARİH VERİLDİ

Dünyanın en çok tüketilen meyvesi olan muzun buğday, pirinç ve mısırdan sonra en önemli dördüncü gıda ürünü olduğu vurgulanan raporda, Latin Amerika ve Karayipler'de muz yetiştiriciliği yapılan alanların yaklaşık üçte ikisinin, 2080 yılına kadar muz üretimine elverişsiz hale gelebileceğine dikkat çekildi.

Muz için üzücü rapor! Uzmanlar tarih verdi: Üretim zora giriyor

Raporda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin, dünya muz ihracatının yüzde 80'ini karşıladığı aktarılarak, bu bölgelerin aynı zamanda iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarına karşı en hassas yerler arasında olduğu ifade edildi.
Dünya genelindeki muz üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin yerel tüketim için yapıldığına işaret edilen raporda, 400 milyondan fazla insanın günlük kalorilerinin yüzde 15 ila 27'sini muzdan sağladığı kaydedildi.

CAVENDİSH MUZ

Raporda, yüzlerce muz çeşidi olmasına rağmen, iyi aroması, dayanıklılığı ve yüksek verimi nedeniyle ihracatın büyük çoğunluğunu Cavendish çeşidi muzların oluşturduğu vurgulandı. Cavendish çeşidi muzların 15 ila 35 santigrat derece aralığında yetişebildiği ifade edilen raporda, bu muz çeşidinin az ya da fazla suya ve de fırtınalara karşı duyarlı olduğu aktarıldı.

Raporda, fırtınaların muz bitkisinin yapraklarını parçalayarak fotosentezi büyük ölçüde zorlaştırdığına işaret edildi.
İklim krizinin muzu yetiştirme koşullarını doğrudan olumsuz etkilediği ve mahsulleri yok eden mantar hastalıklarının yayılmasına katkıda bulunduğuna değinilen raporda, "kara yaprak mantarı" gibi hastalıkların muz bitkilerinin fotosentez yapma kabiliyetini yüzde 80 oranında düşürebildiği dile getirildi. Raporda, artan sıcaklıkların ve değişen yağmur düzeninin, toprak kökenli başka mantar türleri vasıtasıyla tarım alanlarını tahrip edebileceği bilgisi paylaşıldı.

Muz için üzücü rapor! Uzmanlar tarih verdi: Üretim zora giriyor

TEMEL GIDA KAYNAĞI

Christian Aid, ayrıca raporda, iklim krizine en fazla neden olan zengin ülkelere, fosil yakıt kullanımını azaltmaları ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalışan ülkelere mali destek sağlamaları çağrısında bulundu. Christian Aid'in politika ve kampanyalar direktörü Osai Ojigho, "Muz sadece dünyanın en sevilen meyvesi değil, aynı zamanda milyonlarca insan için temel gıda kaynağı. İklim değişikliğinin bu hayati ürün için yarattığı tehlikeye karşı uyanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Guatemala'da muz yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Aurelia Pop Xo ise Christian Aid araştırmacılarına yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği mahsullerimizi öldürüyor. Bu da hiçbir şey satamadığımız için gelirimiz olmayacağı anlamına geliyor." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Muzun en önemli faydaları nedir?
Muz, antioksidan ve potasyum içeren bir meyvedir. İshali durdurma, mide yanması ve mide bulantısını azaltma gibi sindirime yararlı etkilere sahiptir. Enerji sağlar, kan şekerini dengeler, tokluk hissi verir, kramplarını azaltır ve kalp sağlığını besler ve cilt için de faydalıdır.
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#Sağlık
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