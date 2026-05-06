Okul şiddeti artışında Türkiye ikinci sırada! Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Kaliforniya sendromuna dikkat çekti

Önce Şanlıurfa’da hemen ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları, çocuklardaki şiddet eğilimini bir kez daha gözler önüne serdi. Konuyla ilgili Tgrt Haber’e konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, alınması gereken önlemlere değinirken, karakter eğitiminin ailede başlaması gerektiğinin altını çizdi. İşte uzman ismin değerlendirmeleri….

"OKUL ŞİDDETİNDE DÜNYA İKİNCİSİYİZ"

Türkiye’nin okul şiddeti artışında Amerika’dan sonra dünya genelinde ikinci sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, okullarda artırılan güvenlik önlemlerinin ötesine geçilerek sorunun kök nedenlerine odaklanılması gerektiğini vurguladı. Tarhan, şiddetin bir patlama şeklinde değil, belirtiler vererek bu noktaya ulaştığını ifade etti.

DİJİTALLEŞMENİN GİZLİ TEHLİKESİ: "DUYGUSAL KÜNTLÜK"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dijitalleşmenin çocuklarda "Emotional Blunting" yani duygusal küntlük oluşturduğuna dikkat çekti.

Kültür aktarımının artık aileler tarafından değil, evin açık kapısı olan ekranlar ve dijital medya aracılığıyla yapıldığına dikkat çeken Tarhan, “Dijital dünya, çocuklarda henüz zihinsel olgunluk oluşmadan gerçeklikle olan bağın zayıflamasına neden oluyor. Sanal dünyada yetişen çocuklar; iyi-kötü, doğru-yanlış ve özgürlük-sorumluluk sınırlarını öğrenemeden kimlik karmaşası yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

ZEKANIN UCUZLADIĞI ANCAK KARAKTER İNŞASININ ZORLAŞTIĞI BİR ÇAĞ

Zekanın ucuzladığı ancak karakter inşasının zorlaştığı bu çağda, karakter eğitiminin ailede başlaması gerektiğinin altını çizen uzman isim, toplumdaki yaşam felsefesinin materyalizme kaydığını belirtti. Tarhan, bu durumu "Kaliforniya Sendromu" olarak tanımladığı üç aşamayla açıkladı:

Hedonizm: Yaşamın amacını sadece haz almak ve kendi zevkleri peşinde koşmak olarak görmek.

Egoizm: Kişinin sadece kendi çıkarına odaklanması ve bireysel faydayı toplumsal faydanın önüne koyması.

Yalnızlaşma: Bu süreçlerin sonunda bireyin sosyal bağlarının kopması ve yalnızlaşması.

"MERHAMET EKSİKLİĞİ EMPATİ YOKSUNLUĞUDUR"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, empati yoksunluğunun halk tabiriyle bir merhamet eksikliği olduğunu ifade etti. Sosyal medyanın "beğeni" odaklı yapısının kısa vadeli dopamin tuzakları kurduğunu, ancak asıl mutluluğun anlam odaklı bir yaşam ve serotoninle mümkün olduğunu belirtti. Dijitalleşmenin getirdiği acelecilik ve sabırsızlığın ise çocuklarda dürtü kontrol bozukluklarını tetiklediğini ekledi.

ÇÖZÜM: GÜVENLİ AİLE VE DOĞRU OKUL İKLİMİ

Şiddetin panzehirinin "gerçeklik teması" olduğunu vurgulayan Tarhan, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Ev Güvenli Alan Olmalı: Eğer aile ortamı güvenliyse, çocuklar dijitalleşmenin getirdiği duygusal küntleşmeden korunur; merhametsiz ve utanma duygusu olmayan bireyler ortaya çıkmaz.

Okul İklimi: Okul liderleri ve öğretmenler dışlayıcı değil, toparlayıcı olmalıdır. Okul içindeki kutuplaşmalar şiddet olaylarını artırır.

Sosyal Medya Yasası: 16 yaş sınırı gibi yasal düzenlemeler ebeveynlerin elini güçlendirir. Özellikle 15 yaş, doğru ve yanlışı ayırt etmede hukuki ve psikolojik bir sınır olarak kabul edilmelidir.

Tarhan, ebeveynlerin çocuklarına birer "yol arkadaşı" olması gerektiğini, ancak evin liderinin çocuk değil, anne ve baba olması gerektiğini hatırlatarak sözlerini tamamladı.