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 | Suat Vilgen

Ömrü uzatmak mümkün mü? Bir ilaç ile hayvanlarda başardılar

Uzun süredir yaşamı uzatmanın yollarını arayan bilim dünyası için yeni bir umut ışığı yandı. Rapamisin adlı ilaç, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde başarı sağladı. İnsan deneylerinden de ilk veriler geliyor. İşte detaylar...

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Ömrü uzatmak mümkün mü? Bir ilaç ile hayvanlarda başardılar
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 09:47

Bugüne değin yapılan birçok araştırma, daha az yemek yemenin en azından bazı hayvan türlerinde yaşam süresini uzattığını ortaya koydu. Ancak bu yöntemi uzun süre uygulamak hem zorlayıcı hem de bazı sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Bu nedenle bilim insanları, kalori kısıtlamasının faydalarını taklit edebilecek ilaçlara yoğunlaşmış durumda.

Ömrü uzatmak mümkün mü? Bir ilaç ile hayvanlarda başardılar

RAPAMİSİN İŞE YARADI

İngiltere'de University College London bünyesinde yürütülen kapsamlı araştırmada, farklı ülkelerde yapılan 167 deneysel araştırma sonucu masaya yatırıldı. Araştırmalar, balıktan maymuna kadar sekiz farklı omurgalı hayvan türünü kapsarken sonuçlar, rapamisin adlı ilacın yaşam süresini belirgin şekilde uzattığını ortaya koydu. Araştırmada analiz edilen bir diğer umut vadedici ilaç metformin ise etki göstermedi.

Ömrü uzatmak mümkün mü? Bir ilaç ile hayvanlarda başardılar
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KÖKENİNİ DOĞADAN ALIYOR

Büyük heyecan uyandıran Rapamisin , ilk kez 1970’lerde Paskalya Adası toprağında bulunan bir bakteriden elde edilmişti. Günümüzde, organ nakli yapılan hastalarda bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılan ilaç hücrelere gönderilen “besin bol” sinyalini engelliyor.
Bir bitkiden türetilen Metformin ise özellikle tip 2 diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Her iki ilaç da vücudun enerji ve besin sinyallerine verdiği tepkiyi değiştirerek yaşlanma sürecine etki ediyor.

Ömrü uzatmak mümkün mü? Bir ilaç ile hayvanlarda başardılar
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DİYETLE BİRLİKTE TERS ETKİ YAPIYOR

Rapamisin yaşlanmayı yavaşlatma potansiyeli taşısa da kesin bir çözüm olarak görülmüyor. Bazı çalışmalar, hem az yemek hem de rapamisin kulanımının yaşam süresini kısaltmış bile olabileceğini ileri sürüyor.

Ayrıca rapamisinin bağışıklık sistemi ve üreme sağlığı üzerinde yan etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle bilim insanları daha düşük ve aralıklı dozları test ediyor. İnsanlar üzerinde yapılan bir denemede, düşük doz rapamisinin sağlık göstergelerini iyileştirdiği gözlemlendi.

ETİKETLER
#bilim insanları
#yaşlanma
#Rapamisin
#hayvan deneyi
#Rapamycin
#Kalori Kısıtlama
#Metformin
#İlaç Geliştirme
#Sağlık
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