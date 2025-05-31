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 | Emir Yücel

Özel hastanede doğum yapanlar dikkat! Ücret iade talebi kabul edildi

Kahramanmaraş’ta özel bir hastanede doğum yapan bir kadından alınan 24 bin TL’lik ücret, Tüketici Hakem Heyeti tarafından yapılan inceleme sonucu fazla bulundu ve iadesine karar verildi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu emsal kararın özel hastanelerin yasal sınırların ötesinde aldığı fazla ücretlere karşı tüketicilere umut olduğunu belirtti. Şahin, vatandaşların belgelerini saklayarak hakem heyetlerine başvurmaya çağırdı.

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Özel hastanede doğum yapanlar dikkat! Ücret iade talebi kabul edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 16:32

Kahramanmaraş’ta özel bir hastanede doğum yapan bir kadından alınan 24 bin TL’lik ücret, Tüketici Hakem Heyeti tarafından yapılan inceleme sonucu fazla bulundu ve iadesine karar verildi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu emsal kararın özel hastanelerin yasal sınırların ötesinde aldığı fazla ücretlere karşı tüketicilere umut olduğunu belirtti. Şahin, vatandaşların belgelerini saklayarak hakem heyetlerine başvurmaya çağırdı.

Özel hastanede doğum yapanlar dikkat! Ücret iade talebi kabul edildi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici hakem heyetinden çıkan emsal karara göre özel hastanelerin vatandaşlardan aldıkları fazla ücretlerim hakem heyetine başvurulması halinde ücretin iade edileceğini belirtti. Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede doğum yapan bir kadından 24 bin TL ücret alındı.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR!

Doğum yapan kadın, hastaneden taburcu olduktan sonra fazla ücret alındığını söyleyerek, Onikişubat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Atanan bilirkişinin raporuna göre, fazla ücret alındığı tespit edildi ve iadesine karar verildi. Alınan bu karar emsal niteliği taşırken, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Özel hastanede doğum yapanlar dikkat! Ücret iade talebi kabul edildi

Şahin, "Özel hastanelerin yıllardır önüne geçemediğimiz bir uygulaması var. Bakanlığın çıkarmış olduğu yasalara göre özel hastaneler hastalardan fark ücreti talep etmesi sahip. Bu fark ücreti belli bir oranda geçerli. Bakanlık bunu belirlemiş ama özel hastaneler bu farkla yetinmiyorlar ve daha fazla para almanın yoluna gidiyorlar. Burada da ilk defa bir hakem heyetinden emsal bir karar çıktı. Daha önce fazla parası alınan tüketiciler SGK’ya başvuruyordu.

Özel hastanede doğum yapanlar dikkat! Ücret iade talebi kabul edildi

İlk defa hakem heyetine başvuruyor ve heyet çok doğru bir kararla bilirkişi atayarak alınan fazla ücreti tespit ediyor. Yasaların belirlediği oranın üzerinde olduğu için iadesine karar veriyor. Hastamız sezeryanla doğrum yapmış ve kendisinden 24 bin TL ücret alınmış. Bilirkişi de alınması gereken paranın farkıyla beraber 9 bin TL olduğunu belirlemiş. Geriye kalan fazla bedelin iadesine karar veriliyor. Burada bilirkişini ücretini de tebligat masraflarını da hastane ödüyor. Bu gerçekten emsal bir karar.

Özel hastanede doğum yapanlar dikkat! Ücret iade talebi kabul edildi

Kahramanmaraş Onikişubat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetini tebrik ediyorum. Bütün hakem heyetlerinin tüketiciden alınan bu fazla bedeli geri iade etmesi durumunda olduğunu gösteren bir karar. Hastalarımız bir özel hastaneye gittiğinde ücret ödüyorlar ama daha sonra belgelerini saklayarak bunun peşine düşüp, fark ücretini de kontrol ettiğinde başvururlarsa haklarını geri alabilirler" diye konuştu.

ETİKETLER
#Ekonomi
#tüketici hakem heyeti
#tüketici hakları
#özel hastane
#Doğum Müdahalesi
#Ücret İadesi
#Fazla Ücret
#Sağlık
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