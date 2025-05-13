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Sağlık
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 | Banu İriç

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Sokaklarda tek tek kilolu kişiler tespit ediliyor

Türkiye geneli obezitenin ciddi boyutlara ulaşmasıyla Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Memişoğlu'nun duyurduğu kilolu kişilerin tespit edilerek doğru yönlendirme yapılması tarama programında sağlık çalışanları iş başında. Çeşitli meydanlarda vatandaşlar kilo ölçümüne teşvik edilerek sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme yapılıyor. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 20:14

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, 81 ilde eş zamanlı başlatılan tarama programını duyurmasının ardından Iğdır’da da “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası kapsamında sahaya çıkıldı. Bakan Memişoğlu’nun, “Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek” açıklamasının ardından il sağlık müdürlükleri uygulamayı hayata geçirdi.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Sokaklarda tek tek kilolu kişiler tespit ediliyor

VÜCUT KİLO İNDEKSİ ÖLÇÜLDÜ, OLMASI GEREKEN KİLO ANLATILDI

Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını desteklemeye yönelik kampanya çerçevesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirici bir etkinlik düzenledi. Millet Bahçesi önünde kurulan stantlarda sağlık personeli vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümlerini gerçekleştirdi. Elde edilen veriler doğrultusunda katılımcılara ideal kilo aralıkları hakkında bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Sokaklarda tek tek kilolu kişiler tespit ediliyor

Etkinlikte ayrıca dengeli beslenme, hareketli yaşam ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında rehberlik sunularak bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Sokaklarda tek tek kilolu kişiler tespit ediliyor

RİSKLİ BİREYLER TESPİT EDİLİYOR

Iğdır Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Yeşim Okur, kampanyanın amacının bireylerin kendi sağlık durumlarının farkına varmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Okur, “Burada tespit ettiğimiz riskli bireyleri Toplum Sağlığı Merkezlerimize yönlendiriyoruz. Salı ve perşembe günleri görev yapan diyetisyen arkadaşlarımız bu kişilere gerekli danışmanlık ve yönlendirmeleri yapacak” dedi.

“İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasının Iğdır’da 10 Temmuz’a kadar farklı noktalarda süreceği bildirildi.

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#Sağlık
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