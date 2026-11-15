Sağlık Bakanlığı tarafından "1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de yılda yaklaşık 34 bin kişiye tanısı konulan akciğer kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında ilk, kadınlarda ise dördüncü sırada yer aldığı ifade edildi.

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HABERİN ÖZETİ Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki sigarayı bırakma tablosunu açıkladı: Son 11 yılda 1 milyon 500 bini aşkın kişiye ilaç desteği sağlandı Sağlık Bakanlığı, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada akciğer kanserinin belirtileri, tütün kullanımının riskleri ve sigarayla mücadele kapsamındaki hizmetlere ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de yılda yaklaşık 34 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulurken, hastalık erkeklerde ilk, kadınlarda ise dördüncü sırada yer almaktadır. Elektronik sigaralar da dahil olmak üzere tütün ve tütün ürünleri, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 80-90'ına neden olmaktadır. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 1910'dan fazla sigara bırakma polikliniğinde 2026'da 356 bin vatandaşa hizmet sunulmuştur. 2015'ten bu yana sigara bırakma polikliniklerinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye ücretsiz ilaç desteği verilmiştir. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden 2025'ten bu yana 670 bine yakın çağrı cevaplanmıştır. Dumansız hava sahası ihlallerine yönelik denetimler, 81 ilde ALO 184 SABİM Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması bildirimleri doğrultusunda 7 gün 24 saat yürütülmektedir.

AKCİĞER KANSERİNİN EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ TÜTÜN

Açıklamada, akciğer kanserinin başlıca belirtileri arasında geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, tekrarlayan bronşit veya zatürre, açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık ve sürekli yorgunluğun yer aldığı belirtilerek, uzun süren veya tekrarlayan şikayetlerde sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği kaydedildi.

Akciğer kanserinin en önemli ve önlenebilir risk faktörünün tütün ve tütün ürünleri kullanımı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, elektronik sigaralar da dahil olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 80-90'ına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kanserden korunmanın en etkili yolunun tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak olduğuna belirtilerek, "Bu doğrultuda, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için Türkiye genelinde 1910'dan fazla sigara bırakma polikliniği faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda ise 2026'da 356 bin vatandaşımıza hizmet sunularak, bir yıl içerisinde polikliniklerden hizmet alan kişi sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

1 MİLYON 500 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İLAÇ DESTEĞİ SAĞLANDI

Uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında, sigara bırakma polikliniklerinin 380'den fazla çevrim içi poliklinikle de hizmet verdiğine işaret edilen açıklamada, 7 gün 24 saat danışmanlık ve motivasyon desteği verilen ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden ise 2025'ten bu yana 670 bine yakın çağrının cevaplandığı vurgulandı.

Açıklamada, sigara bırakma sürecinde uygun bulunan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlandığı aktarılarak, 2015'ten bu yana sigara bırakma polikliniklerinde 1 milyon 500 binden fazla kişinin bu uygulamadan yararlandığı vurgulandı.

Dumansız hava sahası ihlallerine yönelik denetimlerin, 81 ilde yetkilendirilen kamu görevlilerinden oluşan ekipler tarafından 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, ALO 184 SABİM Tütün İhbar Hattı'na iletilen ihbarlar ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden yapılan bildirimler doğrultusunda da gerekli denetimlerin Bakanlıkça gerçekleştirildiği ifade edildi.