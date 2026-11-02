Şah damarı yüzde 90 tıkalıydı! Ameliyat masasında Titanic müziği istedi

Şah damarında yüzde 90'a yakın daralma tespit edilen 70 yaşındaki İlhami Adıgüzel, felç geçirme riski nedeniyle ameliyat kararı aldı. Ancak operasyonla ilgili doktorlarından sıra dışı bir isteği vardı: Uyutulmadan ameliyat olmak. Ankara'dan İstanbul'a gelen Adıgüzel, doktorlarıyla konuşarak girdiği ameliyat masasında gözlerini hiç kapatmadı. Üstelik operasyon sırasında Titanic filminin müziğinin çalınmasını istedi.

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Her yıl düzenli sağlık kontrollerini yaptıran 70 yaşındaki İlhami Adıgüzel'in şah damarında ileri derecede daralma tespit edildi. Yapılan incelemelerde damarındaki tıkanıklığın yüzde 80-90 seviyelerine ulaştığı belirlendi. Doktorlar, bu durumun felç riskini beraberinde getirdiğini belirterek ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Daha önce de ameliyat önerisi alan Adıgüzel, bu kez farklı bir yol izlemek istedi. Operasyon sırasında genel anesteziyle uyutulmak istemeyen 70 yaşındaki hasta, bu yöntemin mümkün olup olmadığını araştırdı. Ankara'dan İstanbul'a gelerek Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde tedavi için başvurdu.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Cengiz Köksal ve Doç. Dr. Emre Selçuk tarafından değerlendirilen hastanın açık ameliyatla tedavi edilmesine karar verildi.

ŞAH DAMARI AMELİYATI SIRASINDA HİÇ UYUMADI

Hastanın damar yapısının oldukça kireçli ve ileri derecede daralmış olduğunu belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, daha önce de ameliyat önerildiğini ifade etti.

Şah damarı ameliyatlarının her zaman genel anestezi altında yapılmasının gerekmediğini anlatan Köksal, uygun hastalarda uyanık ameliyat yönteminin uygulanabildiğini söyledi.

Operasyon sırasında beynin kan dolaşımını korumak amacıyla şant adı verilen özel bir sistem kullanıldı. Böylece cerrahi işlem devam ederken beynin kan akışının sürdürülmesi sağlandı.

Yaklaşık 45 dakikalık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilen ameliyat yaklaşık 15 dakika sürdü. İlhami Adıgüzel ise operasyon boyunca doktorlarıyla konuşmaya devam etti.

UYANIK AMELİYATIN ÖNEMLİ AVANTAJI: BEYİN FONKSİYONLARINI TAKİP ETMEK

Doç. Dr. Emre Selçuk, şah damarındaki ciddi darlıkların felç ve kalıcı nörolojik kayıpların önemli nedenleri arasında bulunduğunu belirtti.

Hastanın damar yapısının ileri derecede kireçli olması nedeniyle stent tedavisine uygun olmadığını söyleyen Selçuk, açık ameliyatın tercih edildiğini aktardı.

Uyanık gerçekleştirilen operasyonun önemli avantajlarından birinin hastanın nörolojik durumunun ameliyat sırasında doğrudan takip edilebilmesi olduğunu vurgulayan Selçuk, hastanın konuşmasının ve sorulara yanıt vermesinin beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

AMELİYAT MASASINDA TİTANİC MÜZİĞİ İSTEDİ

Yaşadığı süreci anlatan İlhami Adıgüzel, ameliyat öncesinde birçok doktorla görüştüğünü ve uyutulmadan ameliyat olmayı özellikle istediğini söyledi.

Ameliyathaneye girdiğinde doktoruna romantik bir müzik çalınmasını teklif ettiğini anlatan Adıgüzel, o anları şu sözlerle aktardı:

“Hocama bir romantik müzik çalabilir misiniz dedim. Hangi müziği istiyorsun diye sordu. Titanic müziğini istedim. Sonu iyi değil Titanic'in ama müziği güzel dedim. Titanic müziği eşliğinde ameliyatımı oldum.”

Operasyon boyunca bilincinin açık olduğunu belirten Adıgüzel, sakinleştirici ilaç dahi almadığını söyledi:

“Uyumadım, hatta sakinleştirici bile vermediler. Ben istemedim.”