TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Fatimatüzzehra Maslak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:53

Şah damarı yüzde 90 tıkalıydı! Ameliyat masasında Titanic müziği istedi

Şah damarında yüzde 90'a yakın darlık tespit edilen 70 yaşındaki İlhami Adıgüzel, felç riskine karşı ameliyat kararı aldı ancak uyutulmak istemedi. Doktorlarıyla konuşarak ameliyat masasında kalan Adıgüzel, operasyon sırasında Titanic müziğinin çalınmasını istedi. Yaklaşık 15 dakikada tamamlanan ameliyatta sakinleştirici ilaç da kullanılmadı.

Avatar
Editor
 Fatimatüzzehra Maslak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:53

Şah damarında yüzde 90'a yakın daralma tespit edilen 70 yaşındaki İlhami Adıgüzel, felç geçirme riski nedeniyle ameliyat kararı aldı. Ancak operasyonla ilgili doktorlarından sıra dışı bir isteği vardı: Uyutulmadan ameliyat olmak. Ankara'dan İstanbul'a gelen Adıgüzel, doktorlarıyla konuşarak girdiği ameliyat masasında gözlerini hiç kapatmadı. Üstelik operasyon sırasında Titanic filminin müziğinin çalınmasını istedi.

RUTİN KONTROL HAYATINI KURTARABİLECEK TEHLİKEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Her yıl düzenli sağlık kontrollerini yaptıran 70 yaşındaki İlhami Adıgüzel'in şah damarında ileri derecede daralma tespit edildi. Yapılan incelemelerde damarındaki tıkanıklığın yüzde 80-90 seviyelerine ulaştığı belirlendi. Doktorlar, bu durumun felç riskini beraberinde getirdiğini belirterek ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Şah damarı yüzde 90 tıkalıydı! Ameliyat masasında Titanic müziği istedi

Daha önce de ameliyat önerisi alan Adıgüzel, bu kez farklı bir yol izlemek istedi. Operasyon sırasında genel anesteziyle uyutulmak istemeyen 70 yaşındaki hasta, bu yöntemin mümkün olup olmadığını araştırdı. Ankara'dan İstanbul'a gelerek Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde tedavi için başvurdu.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Cengiz Köksal ve Doç. Dr. Emre Selçuk tarafından değerlendirilen hastanın açık ameliyatla tedavi edilmesine karar verildi.

ŞAH DAMARI AMELİYATI SIRASINDA HİÇ UYUMADI

Hastanın damar yapısının oldukça kireçli ve ileri derecede daralmış olduğunu belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, daha önce de ameliyat önerildiğini ifade etti.

Şah damarı ameliyatlarının her zaman genel anestezi altında yapılmasının gerekmediğini anlatan Köksal, uygun hastalarda uyanık ameliyat yönteminin uygulanabildiğini söyledi.

Şah damarı yüzde 90 tıkalıydı! Ameliyat masasında Titanic müziği istedi

Operasyon sırasında beynin kan dolaşımını korumak amacıyla şant adı verilen özel bir sistem kullanıldı. Böylece cerrahi işlem devam ederken beynin kan akışının sürdürülmesi sağlandı.

Yaklaşık 45 dakikalık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilen ameliyat yaklaşık 15 dakika sürdü. İlhami Adıgüzel ise operasyon boyunca doktorlarıyla konuşmaya devam etti.

UYANIK AMELİYATIN ÖNEMLİ AVANTAJI: BEYİN FONKSİYONLARINI TAKİP ETMEK

Doç. Dr. Emre Selçuk, şah damarındaki ciddi darlıkların felç ve kalıcı nörolojik kayıpların önemli nedenleri arasında bulunduğunu belirtti.

Hastanın damar yapısının ileri derecede kireçli olması nedeniyle stent tedavisine uygun olmadığını söyleyen Selçuk, açık ameliyatın tercih edildiğini aktardı.

Uyanık gerçekleştirilen operasyonun önemli avantajlarından birinin hastanın nörolojik durumunun ameliyat sırasında doğrudan takip edilebilmesi olduğunu vurgulayan Selçuk, hastanın konuşmasının ve sorulara yanıt vermesinin beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Şah damarı yüzde 90 tıkalıydı! Ameliyat masasında Titanic müziği istedi

AMELİYAT MASASINDA TİTANİC MÜZİĞİ İSTEDİ

Yaşadığı süreci anlatan İlhami Adıgüzel, ameliyat öncesinde birçok doktorla görüştüğünü ve uyutulmadan ameliyat olmayı özellikle istediğini söyledi.

Ameliyathaneye girdiğinde doktoruna romantik bir müzik çalınmasını teklif ettiğini anlatan Adıgüzel, o anları şu sözlerle aktardı:

“Hocama bir romantik müzik çalabilir misiniz dedim. Hangi müziği istiyorsun diye sordu. Titanic müziğini istedim. Sonu iyi değil Titanic'in ama müziği güzel dedim. Titanic müziği eşliğinde ameliyatımı oldum.”

Operasyon boyunca bilincinin açık olduğunu belirten Adıgüzel, sakinleştirici ilaç dahi almadığını söyledi:

“Uyumadım, hatta sakinleştirici bile vermediler. Ben istemedim.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japon geleneksel tıptan şaşırtan lenf çalıştırma yöntemi! Sabahları koltuk altınızı 50 kere tokatlayın
ETİKETLER
#Titanic
#Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi
#İlhami Adıgüzel
#Şah Damarı Ameliyatı
#Cengiz Köksal
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.