Sağlık
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Sahurda bunları tüketen hayatta susamıyor! Susamamak için sahurda ne yenmeli?

Gün içerisinde oruçluyken susayıp bitap düşmek istemiyorsanız, doğru ve sağlıklı bir sahur menüsü ile bu durumun önüne geçebilirsiniz. Sahurda susamamak için neler tüketilebilir? Susama ihtiyacını minimuma indiren gıdalar neler?

Sahurda bunları tüketen hayatta susamıyor! Susamamak için sahurda ne yenmeli?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 00:31

Sağlıklı ve dengeli bir menüsünde dikkat edilmesi gerekenlerin başında susama ihtiyacını tetikleyecek besinlerin tüketilmemesi geliyor. Yanlış sonucu oruçluyken gelen sık susama hissini önlemek için sahurda doğru besinleri tüketmek son derece önemlidir. Peki oruçluyken susamamak için sahurda neler yenmeli?


ORUÇLUYKEN SUSAMAMAK İÇİN SAHUR NASIL YAPILMALI?


Sahurda susamamak için tüketilmesi önerilenler listesi bir hayli zengindir. Envai çeşit sunulan alternatifler susuzluk hissini azaltır iken sağlıklı beslenme yolunda da önemli bir harita çizmektedir.

Sahurda bunları tüketen hayatta susamıyor! Susamamak için sahurda ne yenmeli?

Oruçluyken gelen su içme ihtiyacını en aza indirmek için sahur sofranızda şu besin gruplarına öncelik tanıyabilirsiniz:

Sahurda bunları tüketen hayatta susamıyor! Susamamak için sahurda ne yenmeli?


BOL SIVI ŞART!


Acısız ve baharatı az ezogelin çorbası, yayla, tarhana veya şehriye çorbası gibi tariflerle sıvı alınımınızı desteklemiş olabilirsiniz.

Sahurda bunları tüketen hayatta susamıyor! Susamamak için sahurda ne yenmeli?

Bunların dışında etli, tahıllı ve bakliyatlı yemekleri tamamlayan hoşaf ve komposto gibi alternatifler de yeterli miktarda sıvı tüketmenize olanak sağlar.


PROTEİN- KARBONHİDRAT VE YAĞ DENGESİNE DİKKAT!


Bu dengeyi sağlayabilmek için dikkat edilmesi gereken en birincil öncelik; bakliyatlarda, et ve et ürünlerini ilk sıraya koymaktır.

Sahurda bunları tüketen hayatta susamıyor! Susamamak için sahurda ne yenmeli?

Etli sahur menülerine; nohut, kuru fasulye, barbunya, bezelye, börülce, soya fasulyesi, bakla, mercimek (yeşil, sarı, kırmızı) gibi kuru baklagilleri tüketebilirsiniz.


KURU MEYVELERLE SAĞLIĞINIZI KORUYUN!


Zengin vitamin ve mineral deposu olan kuru meyveler, lifli özellikleri ve antioksidan değerleri bakımından bir hayli zengindir. Lifli yapıyla tok tutma avantajını sağlarken diğer yandan da vücuttaki sıvı atılımını yavaşlatan özelliklere sahiptir.


YOĞURTLU YEMEK VE SALATA TÜKETİN!


Sağlıklı sahur menüsü için maydanoz, dereotu, roka, tere ve marul gibi mevsim yeşilliklerinden bol limonlu doyurucu bir salata tabağı tüketebilirsiniz.

Sahurda bunları tüketen hayatta susamıyor! Susamamak için sahurda ne yenmeli?

Sağlıklı salataların yanı sıra sahurda yoğurtlu şeylerin tüketilmesi oruçluyken susama hissini minimum seviyeye indirecektir.

