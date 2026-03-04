Sahurda bunları tüketen hayatta susamıyor! Susamamak için sahurda ne yenmeli?

Sağlıklı ve dengeli bir sahur menüsünde dikkat edilmesi gerekenlerin başında susama ihtiyacını tetikleyecek besinlerin tüketilmemesi geliyor. Yanlış beslenme sonucu oruçluyken gelen sık susama hissini önlemek için sahurda doğru besinleri tüketmek son derece önemlidir. Peki oruçluyken susamamak için sahurda neler yenmeli?



ORUÇLUYKEN SUSAMAMAK İÇİN SAHUR NASIL YAPILMALI?



Sahurda susamamak için tüketilmesi önerilenler listesi bir hayli zengindir. Envai çeşit sunulan alternatifler susuzluk hissini azaltır iken sağlıklı beslenme yolunda da önemli bir harita çizmektedir.

Oruçluyken gelen su içme ihtiyacını en aza indirmek için sahur sofranızda şu besin gruplarına öncelik tanıyabilirsiniz:



BOL SIVI ŞART!



Acısız ve baharatı az ezogelin çorbası, yayla, tarhana veya şehriye çorbası gibi tariflerle sıvı alınımınızı desteklemiş olabilirsiniz.

Bunların dışında etli, tahıllı ve bakliyatlı yemekleri tamamlayan hoşaf ve komposto gibi alternatifler de yeterli miktarda sıvı tüketmenize olanak sağlar.



PROTEİN- KARBONHİDRAT VE YAĞ DENGESİNE DİKKAT!



Bu dengeyi sağlayabilmek için dikkat edilmesi gereken en birincil öncelik; bakliyatlarda, et ve et ürünlerini ilk sıraya koymaktır.

Etli sahur menülerine; nohut, kuru fasulye, barbunya, bezelye, börülce, soya fasulyesi, bakla, mercimek (yeşil, sarı, kırmızı) gibi kuru baklagilleri tüketebilirsiniz.



KURU MEYVELERLE SAĞLIĞINIZI KORUYUN!



Zengin vitamin ve mineral deposu olan kuru meyveler, lifli özellikleri ve antioksidan değerleri bakımından bir hayli zengindir. Lifli yapıyla tok tutma avantajını sağlarken diğer yandan da vücuttaki sıvı atılımını yavaşlatan özelliklere sahiptir.



YOĞURTLU YEMEK VE SALATA TÜKETİN!



Sağlıklı sahur menüsü için maydanoz, dereotu, roka, tere ve marul gibi mevsim yeşilliklerinden bol limonlu doyurucu bir salata tabağı tüketebilirsiniz.

Sağlıklı salataların yanı sıra sahurda yoğurtlu şeylerin tüketilmesi oruçluyken susama hissini minimum seviyeye indirecektir.