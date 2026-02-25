Sahurda maden suyunu böyle içmek bakın ne işe yarıyor! Diyetisyen Büşra Çalışkan'dan susuzluğu anında gideren formül

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının girmesi ile beraber milyonlarca Müslüman, oruç ibadeti ile huzur bulur iken sahur vakti yanlış beslenme şekli ile gün içerisindeki susama ihtiyacını arttırabiliyor.

Doğru besin ve sağlıklı alternatiflerle gerçekleştirilen örnek sahur menüleri, oruç ibadetini daha kolay yerine getirme imkanı sunarken sağlıklı beslenmeye de yardımcı oluyor. Oruçluyken susamamak için Diyetisyen Büşra Çalışkan önemli püf noktayı verdi.

ORUÇLUYKEN SUSAMAMAK İÇİN DİYETİSYEN BÜŞRA ÇALIŞKAN'DAN ALTIN ÖNERİ!

Saatler süren açlık ve susuzluk sonrasında oruç tutmakta zorlanmamak için doğru bir sahur programı yapmak son derece önem taşır.

Ağır, yağlı ve hamurişi gıdaları değil sahurda normal gündelik hayatta bile tüketmememiz gerektiğini söyleyen uzmanlar, oruçlu iken kaçınılması gereken hususlar üzerinde duruyor.

Peki ünlü diyetisyen Büşra Çalışkan ne öneriyor? İşte uzmanından önemli tavsiyeler...

DİYETİSYEN BÜŞRA ÇALIŞKAN'DAN SUSAMAMA TAVSİYESİ:

Diyetisyen Büşra Çalışkan, gün boyu susuzluk çeken kişiler için önemli bir açıklamada bulundu. Sağlık, güzellik ve diyet kategorilerinde öne çıkan isimlerden olan Büşra Çalışkan, maden suyu tüketimine dikkat çekti. Sahurda maden suyu içmeyi etkili bulan Çalışkan, şu ifadede bulundu:

"Ramazan ayında oruç tutarken susamamak için maden suyu tüketmelisin. Oruç tuttuğumuzda vücudumuz yaklaşık 16 saat boyunca susuz kalır.

Ter yoluyla da birçok vitamin ve mineral kaybı yaşanır. Peki biz bu durumda ne yapmalıyız? Sahurda 1 şişe maden suyunun içerisine yarım limonu sıkıp için. İsterseniz ayranınızın ya da mayalı içeceğinizin içine ekleyerek de tüketebilirsiniz."