Sağlık
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Sahurda mideyi rahatlatan besinler neler? Sahur sofranızda bunları yiyin orucunuzu gün boyu rahat tutun!

Ramazan Ayında yaygın görülen şişkinlik ve hazımsızlıklarını önleyici sağlıklı sahur menüsü önerilerini sizler için bir araya getirdik. Peki sağlıklı sahur menülerinde neler var? Sahur sonrası hazımsızlık yaşamamak için neler tüketilmeli? İşte mide rahatlatan koruyucu besinler...

Sahurda mideyi rahatlatan besinler neler? Sahur sofranızda bunları yiyin orucunuzu gün boyu rahat tutun!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 01:21
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 01:23

On bir ayın sultanı olan mübarek ayında uzun süreli aç ve susuz kalma durumları, herkeste olmasa da bazı kişilerde birtakım mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Özellikle de gecenin bir vakti uyanıp yemek tüketilir tüketilmez yatağa geçiş yapan kimselerde artış gösteren mide asidi, sabah uyanıldığında hazımsızlık ve şişkinlik sorununu da beraberinde getirebilir. Peki mide ve bağırsak sağlığını korumak için sahurda ne tüketilebilir?


SAHUR SOFRANIZDA MİDEYİ RAHATLATAN BESİNLERE YER AÇIN!


Yanlış alışkanlıkları, ağır, yağlı ya da işlenmiş besin tüketimi özellikle de Ramazan ayında oruç tutacak olan kimseler için oldukça sıkıntı veren bir durumdur. Uzman önerilerine baktığımızda; doğru bir iftar ve menüsü, sağlıklı beslenme anlamında kritik bir rol oynuyor.

Sahurda mideyi rahatlatan besinler neler? Sahur sofranızda bunları yiyin orucunuzu gün boyu rahat tutun!


Dolayısıyla da iftar ve sahur menülerinde mide yormayacak, hafif alternatiflere yönelmek gerek sağlığı korumak gerek de oruç ibadetinin daha kolay yerine getirme imkanına olanak sağlar. Peki sahurda neler tüketilebilir?


SAHURDA NELER TÜKETİLEBİLİR? SAHURDA NEYİ YEMEK MİDE YORMAZ?


Oruç ibadeti için kalkılan sahur vaktinde sofraya; Yoğurt, kefir, yulaf, muz ve az yağlı peynir gibi besinlere yer vermek, mide rahatlatma ve gün içindeki sindirimi kolaylaştırması bakımından oldukça önemlidir.

Sahurda mideyi rahatlatan besinler neler? Sahur sofranızda bunları yiyin orucunuzu gün boyu rahat tutun!


Ramazan’da özellikle de mide yanmasını engellemek ya da hafifletmek için tüketilmesi önerilen bu yiyeceklerin kişi üzerindeki etkileri ise genel olarak şu şekildedir:

Sahurda mideyi rahatlatan besinler neler? Sahur sofranızda bunları yiyin orucunuzu gün boyu rahat tutun!


Yoğurt ve kefir; mideyi rahatlatan probiyotikler yönünden zengin bir besin kaynağıdır.
Muz; mide asidinin yukarı çıkmasını engelleyip dengede kalmasına yardımcı olur.
Ilık su içmek; mideyi rahatlatabilir, yiyecekler daha kolay hazmedilir.

Sahurda mideyi rahatlatan besinler neler? Sahur sofranızda bunları yiyin orucunuzu gün boyu rahat tutun!


Yulaf ise; sindirimi kolaylaştırarak mideyi korumaya yardımcıdır.
Ayrıca eğer vakit varsa; sahur yapıp ezan okunmadan önce papatya ya da rezene çayı tüketmek sindirimi epey derecede kolaylaştırıp mideyi rahatlatabilir.

Sahurda mideyi rahatlatan besinler neler? Sahur sofranızda bunları yiyin orucunuzu gün boyu rahat tutun!

3 GÜNLÜK SAĞLIKLI SAHUR MENÜSÜ LİSTESİ!

İLK GÜN:
Lor peynirli omlet
2 dilim az tuzlu beyaz peynir
3 tane kuru kayısı veya 2 tane hurma
Söğüş sebze
5 adet tuzsuz zeytin adet ceviz
Tahıllı ekmek

İKİNCİ GÜN:
1 bardak süt
2 tane haşlanmış yumurta
1 dilim az tuzlu beyaz peynir
Söğüş sebze
1 porsiyon meyve
Yarım avokado veya 10-12 adet çiğ fındık
Esmer ekmek

ÜÇÜNCÜ GÜN:
Yoğurtlu ve/veya tahıllı çorba
Haşlanmış yumurta salatası
2 adet ceviz
2 tane hurma
8-10 adet çiğ fındık
Çavdar ekmek

ETİKETLER
#beslenme
#sindirim
#ramazan
#sahur
#Mide Sağlığı
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
