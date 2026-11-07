Sarımsaklı tuz neye iyi gelir? Sarımsaklı tuz kandaki enfeksiyonu azaltır mı?

Sarımsaklı tuz, bağışıklığı güçlendirirken vücutta da neden olabilecek enfeksiyonları kapı dışarı edebilir. Sağlık açısından iyileştirici yönleri olan sarımsak gerek kokusu ve gerekse de özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sarımsaklı tuz genellikle kurutulmuş sarımsak ve tuzun birleşiminden meydana gelir.

Yemeklere aroma ve lezzet kazandırmak için kullanılır.

Sarımsak, antimikrobiyal özellikleri araştırılan bileşeni de içerir.

Sarımsaklı tuz kanda biriken enfeksiyona iyi gelebilir.

SARIMSAKLI TUZ NEYE İYİ GELİR?

Sarımsaklı tuz, kurutulmuş sarımsak olarak da bilinir. Ancak evde genellikle sarımsak ve tuzun birleşmesiyle bir araya gelen sarımsak, yıllardır sağlık alanında faydasıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

Sarımsak denilince akıllara ilk gelen kesinlikle yemeklere aroma ve lezzet kazandırdığı oluyor. Diğer bir yandan da baharat olarak gündeme gelse de sağlık açısından da birtakım sorunlara da yardımcı oluyor.

Sarımsak, bakteri, mantar ve parazitleri vücuttan uzak tutar. Hatta soğuk algınlığı ve gribi de önleyerek kan da meydana gelen basıncı ve kolesterol düzeyeni düşürmeye yardımcı olur. Eklem ve kemik sağlığına da yardımcı olur.

SARIMSAKLI TUZ KANDAKİ ENFEKSİYONU AZALTIR MI?

Sarımsaklı tuz hakkında en çok merak edilen konulardan biri de kandaki enfeksiyonu temizleyip temizlemediği oldu. Özellikle de hastalıkların meydana getirdiği sorunları çözme konusunda da yardımcı olabiliyor.

Bağırsak sisteminin de meydana gelen güçlendirme işlemini rahatlıkla yapabilen sarımsaklı tuz, virüslere karşı bir direnme ve onları yok etme konusunda savaşmaya çok açıktır. Sarımsak virüslerin konakçı hücrelere girmesine ya da direnmesine karşı onları yok edebilme konuyla yardımcı olur.

Kanda meydana gelen enfeksiyonu da hafif bir düzenleme çeken sarımsaklı tuz, kalp krizi, felç gibi kalp sağlığının risk faktörü lan kan basıncını da düzenlemeye ve kontrol etmeyi hedefler. Bu da içerdiği allisin sayesinde meydana gelir.

SARIMSAĞIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAYDASI VAR MI?

Sarımsak dengeli beslenmenin içerisinde yer alması gereken besinler arasında yerini alır. Bununla birlikte de sarımsak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara iyi geldiği yönleri olduğu ifade ediliyor.

Bağışıklık sistemine olan iyi etkisi sayesinde de kemik sağlığına ve meydana gelebilecek herhangi virüs ya da bakterinin son bulmasına yardımcı olacaktır. Bir de bilindiği üzere doğal bir antibiyotik olan sarımsak, bağışıklık sistemine de destek verir.

Ama şunu unutmamanız da fayda var. Özellikle de sarımsaklı tuz kullanım zamanına göre farklılık göstermektedir. Çünkü içindeki tuz miktarındaki artış son derece böbreklere zarar verebilir. Bu sebeple de özellikle de tansiyon, böbrek hastalarının dikkatli davranması gerekiyor.

SARIMSAKLI TUZUN TÜKETİMİ KONUSUNDA UZMANLAR NE DİYOR?

Sarımsaklı tuz tüketiminde uzman isimlerden dikkat çeken açıklamalar da geliyor. Söylediği her sözle gündemde yer alan Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve işlenmemiş beslenmenin öneminde dikkat çekerken sodyum miktarına dikkat edilmesi gerektiği ifade ediyor.