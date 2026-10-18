Siyah sarımsak neye iyi gelir? Siyah sarımsak hangi yemeklerde kullanılır?

Normal sarımsağın kontrollü sıcaklık ve nem altında belirli bir süre bekletilmesiyle elde edilen siyah sarımsak, hafif tatlı ve balsamik sirkeyi andıran lezzetiyle ön plana çıkıyor. Özellikle son yıllarda sağlıklı beslenmeye dikkat edenlerin ilgisini çeken siyah sarımsak, kendine özgü aroması ve yumuşak dokusuyla mutfaklarda daha fazla yer buluyor.

Siyah sarımsak, hücre yaşlanmasını yavaşlatır.

Siyah sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Siyah sarımsak, kolesterol, trigliserid ve kan basıncı üzerinde olumlu etkiler gösterir.

Siyah sarımsak, beyin fonksiyonlarını ve hafızayı güçlendirir.

Siyah sarımsak, cilt sağlığını destekler.

Siyah sarımsak sindirim sistemi üzerinde etkilidir.

Siyah sarımsak, et ve tavuk yemeklerinde kullanılır.

Siyah sarımsak, makarna ve risottoda tercih edilir.

Siyah sarımsak, çorba, sebze yemekleri ve salata soslarında kullanılır.

SİYAH SARIMSAK NEDİR?

Siyah sarımsak, taze sarımsağın kontrollü sıcaklık ve nem koşullarında haftalar boyunca bekletilmesiyle meydana gelen bir besin kaynağıdır. Sarımsağın bu süreçte renginin koyulaşması, dokusunun yumuşaması ve keskin kokusunun azalmasıyla oluşan siyah sarımsak; tatlı, hafif ekşimsi ve yoğun bir aromaya dönüşür.

Ayrı bir sarımsak türü olmayan siyah sarımsak, üretim sırasında meydana gelen çeşitli kimyasal değişimlerle oluşur. Sarımsağın hem rengi hem de lezzetinin farklılaşmasıyla meydana gelen bu besin, aynı zamanda norma sarımsağın keskin tadını sevmeyenler için alternatif bir seçenektir.

SİYAH SARIMSAK NEYE İYİ GELİR?

Sahip olduğu yüksek antioksidan yapısı sayesinde siyah sarımsak, sağlığımız açısından birçok fayda sağlar. Serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını azaltmasına yarar sağlayan siyah sarımsak, beyaz sarımsağa kıyasla yaklaşık 2 ila 10 kat daha fazla antioksidan kapasiteye sahiptir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan siyah sarımsağın başlıca faydaları şu şekildedir:

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Kan şekerini dengeler.

Karaciğer fonksiyonlarını destekler.

Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı güçlendirir.

Anti-Kanser etkiler gösterebilir.

Cilt sağlığını destekler.

Sindirim sistemine faydalıdır.

Enerji ve dolaşım sistemi üzerinde etkilidir.

Siyah sarımsak, içerdiği çeşitli antioksidanlar sayesinde beslenme ve salık araştırmalarında ilgi gören bir besin türüdür. Antioksidan bileşikler barındıran siyah sarımsak, vücuttaki oksidatif stresle ilişkili süreçlerde rol oynar.

SİYAH SARIMSAK HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Siyah sarımsak, hem besin takviyesi olarak hem de mutfakta doğal bir lezzet artırıcı olarak kullanılabilir. Siyah sarımsağın günde 1-2 diş çiğ olarak tüketilmesi önerilir. Sade tüketilebileceği gibi çeşitli yemeklerle de tüketilebilen siyah sarımsak; salatalara, makarnalara, çorbalara ve et yemeklerine eklenebilir.

Ancak siyah sarımsağın aşırı tüketimi; mide rahatsızlığına, düşük tansiyona neden olabilir. Özellikle düzenli ilaç kullananların siyah sarımsak tüketmeden önce mutlaka doktoruna başvurması önerilir. Siyah sarımsağın kullanılabileceği başlıca yemekler şu şekildedir:

Et ve tavuk yemekleri

Makarna ve risotto

Salata sosları

Çorba ve sebze yemekleri

Ekmek ve kahvaltılık soslar

Burger ve sandviçler

SİYAH SARIMSAK HAKKINDA UZMANLAR NELER SÖYLÜYOR?

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, siyah sarımsağın kalp damarlarında biriken kireçlenmeyi azaltan tek doğal besin olduğunu söylüyor. Dönmez, siyah sarımsak hakkında şu ifadelere yer veriyor:

"Sarımsak içindeki allil sistein adlı etkili biyoaktif bileşenler sayesinde lipid metabolizması üzerinde düzenleyici etkiye sahiptir. Normal sarımsağa göre çok daha yüksek allil sistein içeren siyah sarımsak kalp damar sağlığında kireçlenmeyi geriye çeviren doğal besindir.

Normal sarımsağın olgunlaştıktan sonra güneşte maksimum 60 güne kadat ısıl işleme tabi olmasıyla melanoidlerden zengin bir renk değişimiyle üretilmesi sonucu elde edilir. Polifenol ve sülfürlü bileşikler bu süreçte yoğunlaşır. Bu değişime sarımsağın fermentasyonu denir.

Siyah sarımsak vazodilatör, endotel hücre iyileşmesi, oksidatif stresi azalttıcı etkileriyle lipidlerin ve kalsiyumun damar içinde birikip kireçlenmesini önler.

Siyah sarımsak prebiyotik etkilidir ve mikrobiyotada kalbe faydalı bakteri üretimini de destekler.

Damardaki kireçleri temizlemek için; 1 kase ev yapımı yoğurdun içine 2 diş siyah sarımsağı ezin ve 1 yemek kaşığı yüksek polifenollü zeytinyağı ekleyerek karıştırıp 21 gün düzenli tüketin."