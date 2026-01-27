Menü Kapat
Sıradaki Pandemi Nipah Virüsü mü? Bu virüsün tedavisi yok: Korunma hayati önem taşıyor!

Hindistan’daki Nipah virüsü salgını, dünyayı yeniden maske ve mesafe günlerine döndürme endişesi oluşturdu. Ölüm oranının yüksek olduğu bu virüse karşı henüz bir ilaç veya aşı bulunmadığını vurgulayan Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Hastalık grip gibi başlayıp beyin iltihabına dönüşebiliyor. Asya seyahatinden dönenler 45 gün boyunca kendini izlemeli” uyarısında bulundu.

Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşan ve ölüm oranı çok yüksek olan tehlikeli bir zoonotik olarak biliniyor. Özellikle Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülen bu virüs, zaman zaman ölümcül salgınlara yol açmasıyla dikkat çekiyor. Son olarak Hindistan’da tespit edilen yeni vakalar sonrası bölgede önlemler artırılırken, salgının yeniden gündeme gelmesi “Nipah virüsü küresel bir tehdit mi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Nipah virüsüne karşı spesifik bir antiviral tedavi bulunmadığını vurgulayan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, hastalıkla mücadelede en etkili yöntemin korunma olduğunu belirtti.

Sıradaki Pandemi Nipah Virüsü mü? Bu virüsün tedavisi yok: Korunma hayati önem taşıyor!

AĞIR SOLUNUM VE BEYİN ENFEKSİYONUNA YOL AÇABİLİR

Hastalığın basit belirtilerle başlayabileceğini ancak hızla ağır tablolara ilerleyebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Diktaş, “Ateş, kas ağrıları, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle başlayan hastalık, bazı olgularda ağır solunum yetmezliğine ya da beyin enfeksiyonu olan ensefalite kadar ilerleyebilmektedir. Bu durum, hastalığın ölümcüllüğünü artıran en önemli faktörlerden biridir” ifadelerini kullandı.

Sıradaki Pandemi Nipah Virüsü mü? Bu virüsün tedavisi yok: Korunma hayati önem taşıyor!

SEYAHAT EDENLERE ÖNEMLİ UYARI

Türkiye’nin Nipah virüsünün doğal olarak görüldüğü ülkeler arasında yer almadığını belirten Doç. Diktaş, “Ülkemiz bu yarasaların doğal yaşam alanı içerisinde yer almamaktadır. Ancak Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerine seyahat eden vatandaşlarımızın dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Bu ülkelere seyahat eden kişilerin açıkta satılan yiyeceklerden, meyve sularından ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kesinlikle kaçınması gerekir. Ayrıca meyve yarasalarının bulunduğu alanlarda temas riskine karşı son derece dikkatli olunmalıdır” diye konuştu.

Sıradaki Pandemi Nipah Virüsü mü? Bu virüsün tedavisi yok: Korunma hayati önem taşıyor!

BELİRTİLER 45 GÜNE KADAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Nipah virüsünün kuluçka süresinin uzun olabildiğini hatırlatan Doç. Diktaş, “Virüsle temas sonrası belirtiler genellikle 4 ila 14 gün içinde ortaya çıksa da bu süre 45 güne kadar uzayabilmektedir. Bu nedenle riskli bölgelere seyahat eden kişiler, dönüş sonrası bu süre boyunca kendilerini yakından izlemelidir. Seyahat öyküsü olan kişilerde ateş, solunum sıkıntısı, bilinç değişikliği gibi belirtiler ortaya çıkarsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve seyahat bilgisi sağlık çalışanlarıyla paylaşılmalıdır. Erken farkındalık hem bireysel hem de toplumsal korunma açısından kritik önemdedir.” dedi.

Sıradaki Pandemi Nipah Virüsü mü? Bu virüsün tedavisi yok: Korunma hayati önem taşıyor!
