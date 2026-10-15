Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:59

Siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp her gün yenir mi?

Siyah turp ve bal, özellikle öksürük ve boğaz tahrişi dönemlerinde evde hazırlanan geleneksel karışımlar arasında yer alıyor. Peki siyah turp ve bal nasıl hazırlanır, ne kadar bekletilir ve her gün tüketilmesi güvenli midir? İşte hazırlanışından tüketim sıklığına kadar merak edilenler.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp her gün yenir mi?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 16:59

Siyah turp ve karışımı, özellikle ve boğaz tahrişini hafifletmek amacıyla tercih edilen geleneksel yöntemler arasında yer alıyor. Ancak bu karışımın hazırlanışı kadar tüketim sıklığı ve olası yan etkileri de önem taşıyor.

HABERİN ÖZETİ

Siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp her gün yenir mi?

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Siyah turp ve bal karışımı, öksürük ve boğaz tahrişini hafifletmek amacıyla kullanılan geleneksel bir yöntemdir ancak tüketim sıklığı ve olası yan etkileri konusunda dikkatli olunması önerilir.
Siyah turpun içi oyularak içine bal eklenir ve birkaç saat bekletildikten sonra oluşan sıvı tüketilir.
Bu karışımın her gün tüketilmesinin herkes için uygun olduğu söylenemez; kişinin yaşı ve sağlık durumu önemlidir.
Bal, boğazı yatıştırmaya yardımcı olabilir ancak karışımın öksürüğü tedavi ettiği kesin değildir ve bir yaşından küçük bebeklere bal verilmemelidir.
Diyabeti, alerjisi veya mide hassasiyeti bulunan kişilerin tüketim konusunda dikkatli olması gerekir.
Öksürük birkaç hafta sürerse, kötüleşirse veya ateş, göğüs ağrısı, nefes darlığı eşlik ederse ev yapımı karışımlarla yetinilmeyip sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

•    Siyah turpun içi oyularak bal eklenir ve suyunun süzülmesi beklenir.
•    Karışımın suyunun çıkması için birkaç saat beklemek yeterli olabilir.
•    Her gün tüketilmesinin herkes için uygun olduğu söylenemez; kişinin yaşı ve sağlık durumu önemlidir.
•    Bal boğazı yatıştırmaya yardımcı olabilir ancak karışımın öksürüğü tedavi ettiği kesin değildir.
•    Bir yaşından küçük bebeklere bal kesinlikle verilmemelidir.
•    Diyabeti, alerjisi veya mide hassasiyeti bulunan kişilerin tüketim konusunda dikkatli olması gerekir.

SİYAH TURP VE BAL NASIL HAZIRLANIR?

Siyah turp ve bal karışımını hazırlamak için büyük boy, sert ve taze bir siyah turp ile doğal bal tercih edilebilir.

Turpun iç kısmının oyulması, balın eklenmesi ve ortaya çıkan sıvının temiz bir kaba alınması temel hazırlama aşamalarını oluşturur.

Siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp her gün yenir mi?

Malzemeler:

•    1 adet orta veya büyük boy siyah turp
•    1-2 yemek kaşığı bal
•    Temiz bir cam kap veya küçük bir bardak

Hazırlanışı:

1.    Siyah turpu akan su altında iyice yıkayın ve dış yüzeyindeki kirleri temizleyin.
2.    Turpun üst kısmını kapak gibi kesin. Alt kısmını delmeden, içini kaşık yardımıyla dikkatlice oyun.
3.    Oyduğunuz bölüme balı ekleyin. Balın taşmaması için turpun içinde bir miktar boşluk bırakın.
4.    Turpu temiz bir bardağın üzerine yerleştirin ve birkaç saat bekletin. Turpun suyu bal ile karışarak alttaki kaba damlayacaktır.
5.    Oluşan sıvıyı temiz bir kaşıkla alarak tüketebilirsiniz.

Siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp her gün yenir mi?

Karışımı hazırlarken uzun süre oda sıcaklığında bekletmekten kaçının.

Özellikle sıcak ortamda bozulma riski artabileceğinden hijyene dikkat edin.

Hazırlanan karışımın ne kadar süre güvenle saklanabileceğine ilişkin standart bir ev yapımı tarif bulunmadığı için küçük miktarlarda hazırlamak ve tazeyken tüketmek daha temkinli bir yaklaşımdır.

Siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp her gün yenir mi?

SİYAH TURP HER GÜN YENİR Mİ?

Siyah turp, dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilebilen bir sebzedir. Ancak siyah turpun bal ile karıştırılarak her gün yenmesinin öksürüğü önlediği, bağışıklığı güçlendirdiği veya hastalıkları tedavi ettiği yönünde yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

Turpun kendisini yemek ile bal karışımını düzenli olarak tüketmek de aynı şey değildir. Sebze olarak siyah turp, kişinin beslenme düzenine uygun miktarlarda eklenebilir.

Siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp her gün yenir mi?

Bal ilave edildiğinde ise karışımdaki şeker miktarı artar. Bu nedenle özellikle diyabeti bulunan kişilerin tüketim miktarına dikkat etmesi gerekir.

Her gün tüketmek isteyenlerin öncelikle kendi sağlık durumlarını göz önünde bulundurması önemlidir. Mide yanması, reflü veya sindirim hassasiyeti yaşayan kişilerde turp rahatsızlık hissini artırabilir.

Düzenli ilaç kullananlar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ise yoğun miktarlarda veya tedavi amacıyla tüketmeden önce sağlık uzmanına danışmalıdır.

Siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp her gün yenir mi?

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR Mİ?

Siyah turp ve bal karışımı, halk arasında özellikle kuru öksürük ve boğaz tahrişini hafifletmek amacıyla kullanılır. Bununla birlikte, karışımın tamamının öksürük üzerindeki etkisini ortaya koyan güçlü klinik araştırmalar sınırlıdır.

NHS ve Mayo Clinic gibi sağlık kuruluşlarının paylaştığı bilgiler, balın bazı kişilerde öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Ancak bu durum, siyah turpun bal ile karıştırıldığında enfeksiyonu ortadan kaldırdığı veya öksürüğün nedenini tedavi ettiği anlamına gelmiyor.

Balın öksürük üzerindeki etkisine ilişkin araştırmaların önemli bir bölümü de çocuklarda yürütülmüş ve kanıtların sınırlılıkları vurgulanmıştır.

Öksürük birkaç hafta boyunca devam ediyorsa, giderek kötüleşiyorsa veya ateş, göğüs ağrısı ve nefes darlığı eşlik ediyorsa ev yapımı karışımlarla yetinilmemeli, sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Siyah turp ve bal nasıl hazırlanır? Siyah turp her gün yenir mi?

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Betül Merd, turpun vitamin, mineral ve lif içeriğine dikkat çekiyor.

Merd, ‘Turp içeriğindeki vitamin, mineral ve lifler sayesinde düzenli olarak tüketilmesi önerilen bir besin kaynağıdır’ ifadelerini kullanıyor.

NHS, balın öksürüğü yatıştırmak amacıyla denenebileceğini ancak etkisine ilişkin kanıtların sınırlı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle siyah turp ve bal karışımını bir ilaç veya kesin tedavi yöntemi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

KİMLER TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLMALI?

Siyah turp ve bal karışımını tüketmeden önce bazı grupların daha dikkatli davranması gerekir:

Grup / DurumUyarı ve Açıklama
Bir yaşından küçük bebeklerBal, bebek botulizmi riski nedeniyle kesinlikle verilmemelidir.
Diyabeti olanlarBal şeker içerir. Kan şekeri kontrolü açısından tüketim miktarı önemlidir.
Mide hassasiyeti yaşayanlarTurp bazı kişilerde mide yanması, şişkinlik veya rahatsızlık oluşturabilir.
Alerjisi olanlarTurpa veya bala karşı alerjik reaksiyon gelişme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Uzun süren öksürüğü olanlarKarışım belirtileri hafifletse bile altta yatan hastalığın değerlendirilmesini geciktirmemelidir.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Öksürüğü anında kesen ikili: Siyah turp ve bal
Turplar üzerinde yapılan araştırma herkesi korkuttu: Yediğiniz sebzeler aslında tehlike saçıyor
ETİKETLER
#öksürük
#bebekler
#bal
#Siyah Turp
#Boğaz Tahrişi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.