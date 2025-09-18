Turplar üzerinde yapılan araştırma herkesi korkuttu: Yediğiniz sebzeler aslında tehlike saçıyor

Plymouth Üniversitesi araştırmacıları, sebzelerde binlerce tehlikeli mikroplastik parçacık bulunduğunu açıkladı. Elde edilen bulgular, özellikle turplar üzerinde yapılan çalışmalarda, nanoplastiklerin köklerden başlayarak yenilebilir kısımlara kadar ulaşabildiğini gösterdi.

DİĞER SEBZELERDE DE AYNI ETKİ GÖRÜLEBİLİR

Çapı santimetrenin milyonda biri kadar olan nanoplastik parçacıklar, kök sistemine girdikten sonra bitkilerin sap ve köklerinde birikme eğilimi gösteriyor. Araştırmayı yürüten Dr. Nathaniel Clark, elde edilen sonuçların yalnızca turplar için geçerli olmadığını, farklı sebzelerde de benzer bir durumun olabileceğini vurguladı.

Mikroplastik kirliliği, Mariana Çukuru'nun derinliklerinden Everest'in zirvesine kadar geniş bir coğrafyada tespit ediliyor. Araştırma ekibi, turpları hidroponik bir sistemde yetiştirerek köklerin temas ettiği çözelti içinde mikroplastiklerin bitkiye ne ölçüde geçtiğini inceledi.

Beş günlük sürecin sonunda, plastik parçacıklarının yaklaşık yüzde 25'inin yenilebilir köklere ulaştığı tespit edildi.

Dr. Clark, "Bitkilerin köklerinde zararlı olabilecek parçacıkları filtreleyen Caspary şeridi adlı bir tabaka bulunuyor. Çalışmamız, nanoplastik parçacıkların bu bariyeri aşabileceğini ve bitkilerde birikerek, yiyen canlılara geçebileceğini gösteren ilk çalışma" dedi.