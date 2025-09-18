Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Turplar üzerinde yapılan araştırma herkesi korkuttu: Yediğiniz sebzeler aslında tehlike saçıyor

Yeni araştırmalar, nanoplastiklerin sadece toprakta değil sebzelerin köklerinden yenilebilir kısımlarına kadar ulaşabildiğini ortaya koydu. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 17:39

Plymouth Üniversitesi araştırmacıları, sebzelerde binlerce tehlikeli parçacık bulunduğunu açıkladı. Elde edilen bulgular, özellikle turplar üzerinde yapılan çalışmalarda, nanoplastiklerin köklerden başlayarak yenilebilir kısımlara kadar ulaşabildiğini gösterdi.

Turplar üzerinde yapılan araştırma herkesi korkuttu: Yediğiniz sebzeler aslında tehlike saçıyor

DİĞER SEBZELERDE DE AYNI ETKİ GÖRÜLEBİLİR

Çapı santimetrenin milyonda biri kadar olan nanoplastik parçacıklar, kök sistemine girdikten sonra bitkilerin sap ve köklerinde birikme eğilimi gösteriyor. Araştırmayı yürüten Dr. Nathaniel Clark, elde edilen sonuçların yalnızca turplar için geçerli olmadığını, farklı sebzelerde de benzer bir durumun olabileceğini vurguladı.

Turplar üzerinde yapılan araştırma herkesi korkuttu: Yediğiniz sebzeler aslında tehlike saçıyor

Mikroplastik kirliliği, Mariana Çukuru'nun derinliklerinden Everest'in zirvesine kadar geniş bir coğrafyada tespit ediliyor. Araştırma ekibi, turpları hidroponik bir sistemde yetiştirerek köklerin temas ettiği çözelti içinde mikroplastiklerin bitkiye ne ölçüde geçtiğini inceledi.

Beş günlük sürecin sonunda, plastik parçacıklarının yaklaşık yüzde 25'inin yenilebilir köklere ulaştığı tespit edildi.

Turplar üzerinde yapılan araştırma herkesi korkuttu: Yediğiniz sebzeler aslında tehlike saçıyor

Dr. Clark, "Bitkilerin köklerinde zararlı olabilecek parçacıkları filtreleyen Caspary şeridi adlı bir tabaka bulunuyor. Çalışmamız, nanoplastik parçacıkların bu bariyeri aşabileceğini ve bitkilerde birikerek, yiyen canlılara geçebileceğini gösteren ilk çalışma" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin katmanları Teknofest'te görücüye çıktı
TEKNOFEST'te yerli insansız deniz araçlarına büyük ilgi
ETİKETLER
#sebze
#çevre kirliliği
#mikroplastik
#Turpun Büyüğü Heybede
#Nanoplastik
#Yiyecek Güvenliği
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.