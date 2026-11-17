Fast food, kızartmalar, paketli gıdalar ve şekerli içecekler... Günlük beslenme alışkanlıkları karaciğer sağlığını tehdit ediyor. Son yıllarda giderek daha fazla gündeme gelen karaciğer yağlanması, başlangıçta belirgin şikayetlerle kendini göstermiyor. Halsizlik, bitkinlik, sürekli yorgunluk ve karnın sağ üst tarafında ağrı gibi belirtilerle kendini gösterebilen hastalık, ilerleyen süreçte karaciğer fibrozuna ve siroza kadar ulaşabiliyor. Üstelik karaciğer yağlanması yalnızca fazla kilolu kişilerde görülmüyor. Diyetisyen Bahattin Arslan, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, özellikle sıklıkla fast food tüketenlere ve göbek çevresinde yağlanma olanlara kritik uyarıda bulundu.

FAST FOOD, ŞEKERLİ VE YAĞLI GIDALAR TÜKETİMİ KRİTİK

Karaciğer yağlanmasının son yıllarda yaygınlaşmasında yanlış beslenme alışkanlıklarının önemli rol oynadığını belirten Diyetisyen Bahattin Arslan; fast food, paketli gıdalar, aşırı yağlı yiyecekler ve şekerli içeceklerin karaciğer sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Obezite, yüksek kolesterol, yüksek trigliserid, diyabet ve hareketsiz yaşamın da karaciğer yağlanması riskini artırdığını ifade eden Arslan, kontrolsüz ilaç kullanımının da nedenler arasında yer alabildiğine dikkat çekti.

Bahattin Arslan, özellikle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının temelinde sağlıksız beslenme alışkanlıklarının bulunduğunu belirterek, fast food ağırlıklı beslenmenin önemli risk faktörlerinden biri olduğunu vurguladı:

"Karaciğer yağlanmasının son yıllarda bu kadar artmasının sebebi kötü beslenme ve buna bağlı gelişen hastalıklar, obezite, yüksek kolesterol, yüksek trigliserid ve diyabet, hareketsizlik sonucu kilo artışı, bazı ilaçlar (kontrolsüz ilaç kullanımı). Bunlar arasında temel neden fast food şeklinde beslenme, aşırı yağlı gıdalar, paketli gıdalar, aşırı şekerli gıdalar (alkole bağlı olmayan) karaciğer yağlanmasının temel nedenlerinden."

BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Karaciğer yağlanmasının en dikkat çekici yönlerinden biri, uzun süre belirgin bir belirti vermeden ilerleyebilmesi. Hastalığın başka rahatsızlıklarla karıştırılabildiğini belirten Arslan, özellikle şu şikâyetlere dikkat çekti:

"Karaciğer yağlanmasının belirtileri diğer rahatsızlıkların karıştırıldığından (halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, karında dolgunluk hissi, sağ üst tarafta ağrı) sadece doktora gidildiğinde kan tahlili ve ultrasonda tesadüfen çıkıyor. Bu yüzden birçok kişi farkında bile olmayabiliyor. AST ve ALT gibi karaciğer enzimi değerleri, Trombosit seviyeleri, Ultrason, Fibro scan testleri ile karaciğer yağlanmasının evresi tespiti edilebilir."

ZAYIF KİŞİLERDE DE KARACİĞER YAĞLANMASI OLABİLİR

Karaciğer yağlanmasının yalnızca obezite sorunu yaşayan kişileri ilgilendirdiği düşüncesinin doğru olmadığını vurgulayan Bahattin Arslan, zayıf kişilerin de risk altında olabileceğini söyledi.

Karaciğer yağlanmasının yalnızca kilolu kişilerde görüldüğü algısının doğru olmadığını belirten Bahattin Arslan, zayıf kişilerde de ortaya çıkabileceğini ve kötü beslenen herkeste görülebileceğini açıkladı:

"Zayıf veya şişman fark etmez kötü beslenen ve hareketsiz yaşantısı olan herkeste karaciğer yağlanması görülebilir. Özellikle fazla alkol tüketenlerde daha sık görülür."

ÇOCUKLAR VE GENÇLERDE RİSK ARTIYOR

Karaciğer yağlanmasının artık yalnızca yetişkinleri ilgilendiren bir sağlık sorunu olmadığını belirten Arslan, çocuklar ve gençlerde de riskin arttığına dikkat çekti.

Özellikle fast food tüketimi, yüksek şeker içeren yiyecek ve içecekler ile hareketsiz yaşamın bu artışta etkili olduğunu ifade eden Bahattin Arslan, risk oluşturan alışkanlıkları şöyle sıraladı:

"Çocuklarda ve gençlerde karaciğer yağlanmasının artmasının temel nedeni fastfood gıdalar, yüksek şekerli yiyecek ve içecekler (bisküviler, kola, gazoz, glikoz şuruplu gıdalar, kızartmalar, pastane ürünleri). Buna ek olarak bilgisayar ve cep telefonu karşısında geçirilen hareketsiz dakikalar gibi yaşam tarzı alışkanlıkları da artışı etkileyen nedenler arasında yer alıyor."

"KARACİĞER YAĞLANMASI FİBROZ VE SİROZA KADAR İLERLEYEBİLİR"

Karaciğer yağlanmasının hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Bahattin Arslan, hastalığın ilerleyen aşamalarda ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Özellikle karaciğer enzimlerindeki yükselişin takip edilmesi gerektiğini belirten Arslan, beslenme düzeninin değiştirilmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti:

"Karaciğer yağlanma safhasında kan parametrelerinde AST ve ALT yüksekliği olduğu zamanlarda beslenme değişikliği ve düzenli hareketle tedavi edilip bu değer düşünülüyor bu değerler düşürülmezse süreç fibroza ve siroza ilerleyebiliyor."

KARACİĞER YAĞLANMASI OLANLAR NASIL BESLENMELİ?

Karaciğer yağlanmasının erken evrelerinde beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişikliklerinin önemli olduğunu belirten Arslan, karaciğerin kendini yenileme kapasitesine dikkat çekti.

Yağlanmaya neden olan alışkanlıkların değiştirilmesiyle karaciğer sağlığının iyileşmesine katkı sağlanabileceğini ifade eden Bahattin Arslan, beslenmede şu değişikliklerin yapılmasını önerdi:

"Karaciğer yağlanmasını ilk evrelerde düzenli beslenme ve yaşam biçimi değişikliği ile geri döndürülebilmektedir. Karaciğer kendini yenileme kapasitesi olan bir organdır. Yağlanmaya yol açan temel nedenler ortadan kaldırıldığında hücrelerdeki iyileşme ve geri sağlıklı yapıya kavuşmaktadır.

Beslenmede yağlı hayvansal ürünler yerine az yağlı hayvansal ürünler tüketilmeli. Yağlı etler, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler, tavuk derileri, ve yağlı etlerin çıkarılıp yerine yağsız etler, tavuk göğüs eti ve balık eklenmeli.

Basit ve işlenmiş rafine şekerli fabrikasyon gıdalar yerine doğal şekerler ve meyveler eklenmeli.

Daha fazla sebze (Özellikle enginar, kereviz ,semizotu, kırmızı pancar) tüketilmeli.

Kızarma şeklindeki pişirim yöntemleri yerine, haşlama -ızgara- fırınlama şeklinde yemekler tüketilmeli.

Katı yağlar ve tereyağı yerine zeytinyağı ve ayçiçek yağı tercih edilmeli.

Asitli ve şekerli içecekler yerine su, taze meyve suyu, taze sebze suları ve sade maden suyu tüketilmeli.

Süt ve yoğurt ürünlerinde yarım yağlı tercih edilmeli.

Gün içinde 1 çay bardağı kadar karışık ceviz badem fındık ve gün kurusu, kuru kayısı içeren bir öğün ekleyerek beslenme düzeni oluşturmak temel beslenme tedavisidir."

GÖBEK ÇEVRESİ YAĞLANMASI KARACİĞER YAĞLANMASININ SEBEBİ OLABİLİR

Karaciğer yağlanmasıyla bel çevresindeki yağlanma arasındaki ilişkiye dikkat çeken Arslan, özellikle göbek bölgesinde biriken yağların önemli bir risk göstergesi olabileceğini söyledi.

Bel çevresinin kadınlarda 88 santimetreyi, erkeklerde ise 102 santimetreyi aşmasının metabolik risklerle ilişkili olabileceğini belirten Bahattin Arslan, karın bölgesindeki yağlanmanın kan yağları ve karaciğer sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade etti:

"Göbek çevresindeki yağlanma, karaciğer yağlanmasının habercisi olabilir. Kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm geçen göbek çevresi kan yağlarını (kolesterol ve trigliseritleri karaciğer enzimlerin artırabileceğinden) ve organların etrafını yağlandıracağından karaciğer yağlanmasına sebep olabilmektedir."

"BİTKİSEL KÜRLER YARARDAN ÇOK ZARAR VEREBİLİR"

Karaciğeri temizlediği iddia edilen bitki kürlerinin faydadan çok zarar verebileceğinin altını çizen Arslan, şu sözleri kullandı:

"Karaciğer zaten bir temizleme ve toksinleri arıtma organıdır dışarıdan bir kür veya karışımlar bu işi yapamaz. Bitkisel kürler yarardan çok zarar verebilir."

"KARACİĞER YAĞLANMASI BÖBREK HASTALIKLARI, KEMİK ERİMESİ YAPABİLİR"

Karaciğer yağlanması olan kişilerde oluşabilecek sağlık risklerine dikkat çeken Bahattin Arslan, şunları söyledi:

"Karaciğer, vücudun laboratuvarı gibidir. Toksinlerin temizlenmesinden metabolizmanın düzenlenmesine kadar pek çok hayati görevi vardır. Bu görevlerin aksaması, vücuttaki diğer organ ve sistemlerin işleyişini de olumsuz etkileyebilir. Böbrek hastalıklarından, cilt hastalıklarına sivilceler, polikistik over sendromu, bazı kanserler ve kemik erimesi karaciğer yağlanmasının uzun dönemdeki sebep olabileceği hastalıklardır."