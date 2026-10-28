Sürekli karnı acıkanlar dikkat! Arkasındaki 4 gizli neden belli oldu

BEYİN AÇLIK HİSSİYLE BİZE NE ANLATMAYA ÇALIŞIYOR?

Dyt. Eriş, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen insan karnı tok olduğu hâlde buzdolabının kapağını tekrar tekrar açar. Aslında fiziksel olarak aç değildir ama sanki içinde bir şey eksiktir. Peki, bu gerçekten açlık mı, yoksa bedenin ve beynin bize anlatmaya çalıştığı başka bir şey mi?

Bilimsel açıdan bakarsak, sürekli açlık hissetmenin tek bir nedeni yoktur. Yetersiz veya dengesiz beslenme, uyku eksikliği, stres, bazı ilaçlar, hormonal ve metabolik durumlar bu hissi etkileyebilir.

Bazen de yemek, fiziksel açlıktan çok duygusal bir ihtiyacı karşılamaya çalışır. Kişi bazen üzüntüsünü, yalnızlığını, sıkıntısını veya içindeki boşluk hissini yemekle yatıştırmaya çalışır. Çikolata ya da tatlı yediğinde kısa süreli rahatlama hissedebilir. Ancak altta yatan duygu çözülmediğinde yeme isteği yeniden ortaya çıkabilir."