Tuba Ünsal'ın hastaneye kaldırılmıştı: İşte FMF hastalığıyla ilgili bilinmeyenler

30 May 2024 17:11 - Güncelleme : 30 May 2024 17:29

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Mara Hatun rolüne hayat veren ünlü oyuncu Tuba Ünsal, FMF atağı yüzünden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini bilgilendirdi. Hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal yaptığı paylaşımda, "Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanenin çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım" dedi. Ünlü oyuncunun hastaneye kaldırılmasından sonra FMF hastalığının ne olduğu merak konusu oldu.

FMF (AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ) NEDİR?

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), genellikle Akdeniz kökenli bireylerde görülen bir otoinflamatuar hastalıktır. FMF, bağışıklık sisteminin kendi dokularına karşı aşırı tepki vermesiyle karakterizedir.

FMF NASIL OLUR?

FMF atakları genellikle 1-3 gün sürer ve kendiliğinden sona erer. Atakların sıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterir; bazı hastalar yılda birkaç kez atak geçirirken, bazıları ayda bir veya daha sık atak yaşayabilir. Ataklar arasında hastalar genellikle tamamen sağlıklıdır.

FMF BELİRTELERİ NELER?

FMF ataklarının belirtileri şu şekildedir:

Karın Ağrısı: En yaygın belirtidir. Şiddetli ve kramp tarzında olabilir, bazen apandisit ile karıştırılabilir.

Ateş: Aniden başlayan ve genellikle 38-40°C arasında olan yüksek ateş görülür.

Göğüs Ağrısı: Plevra iltihabına bağlı olarak göğüste ağrı ve nefes alırken batma hissi oluşabilir.

Eklemlerde Ağrı ve Şişlik: Özellikle diz ve ayak bileği gibi büyük eklemlerde ağrı ve şişlik meydana gelebilir.

Cilt Belirtileri: Deride kırmızı, hassas ve sıcak alanlar görülebilir. Özellikle bacakların ön kısmında erizipel benzeri döküntüler olabilir.



FMF TEDAVİSİ NASIL OLUR?

FMF’nin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, belirtilerin yönetiminde etkili olan çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır:

Kolşisin: FMF tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçtır. Atak sıklığını ve şiddetini azaltır. Düzenli kullanımı hayati öneme sahiptir.

Nonsteroid Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAID): Ağrı ve ateşin yönetiminde kullanılır.

İmmünsupresif İlaçlar: Şiddetli vakalarda bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar tercih edilebilir.

FMF tedavi edilmediğinde, amyloidoz gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, düzenli doktor kontrolü ve ilaç kullanımı oldukça önemlidir.