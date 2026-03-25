Türkiye’de yaşam süresi neden 10 yıl daha kısa? İşte çarpıcı gerçekler...

Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Araz ve Prof. Dr. Oktay Ergene, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklarda tedaviye uyumun hayati önemine dikkat çekti. Türkiye’de tedaviye uyum oranının yalnızca %36 seviyesinde olduğunu belirten uzmanlar, Servier Türkiye’nin desteğiyle hayata geçen projeyle ölüm oranlarını %21 azaltmayı hedefliyor.

"TÜRKİYE'DE KRONİK HASTALIK ORANLARI YÜKSEK"

Türkiye'de hipertansiyonun erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 31'inde, diyabetin ise yüzde 16'sında görüldüğünü aktaran Araz, bu oranların yüksekliğine dikkat çekti. Kontrol oranlarının ise istenilen seviyede olmadığını vurgulayan Araz, kronik hastalıklarda hedef değerlere ulaşma oranının yüzde 30-40 civarında olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'DE TEDAVİYE UYUM ORANI YÜZDE 36"

Tedaviye uyumun hem dünyada hem de Türkiye'de yeterli düzeyde olmadığını dile getiren Araz, "Hastaların tedaviye uyum oranı dünya genelinde yüzde 30 ila 50 arasında. Türkiye'de ise bu oran yaklaşık yüzde 36 seviyesinde" diye konuştu.

"UYUM ARTARSA ÖLÜM VE KOMPLİKASYONLAR AZALIYOR"

Tedaviye uyumun artırılmasının önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Araz, "Tedaviye uyum sayesinde ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 21 azalma, organ hasarı ve komplikasyonlarda ise yüzde 30 ila 50 oranında düşüş sağlamak mümkün" dedi.

"2030'DA TEDAVİ BAŞARI HEDEFİ YÜZDE 50"

2030 yılına yönelik hedeflere de değinen Araz, tedaviye uyumu artırarak tedavi başarısında artışa yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti ve "Amacımız Türkiye'de tedavi başarı oranını diyabette yüzde 36,7'den, hipertansiyonda ise yüzde 22,2'den yüzde 50'ye çıkarmak. Bu sayede hastalıkların uzun vadede oluşturduğu zararları azaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"METABOLİK HASTALIKLAR ERKEN ÖLÜMLERİN BAŞLICA NEDENİ"

Kalp Damar Hastalıklarından Korunma ve Farkındalık Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Ergene ise diyabet, obezite ve hipertansiyonun birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek, bu hastalıkların kontrol altına alınmaması halinde erken ölüm riskinin ciddi şekilde arttığını söyledi. Metabolik hastalıkların temelinde obezite ve glikoz kontrol bozukluğunun yer aldığını belirten Ergene, "Diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları birbiriyle ilişkili. Bu hastalıklar orta ve uzun vadede ciddi organ hasarlarına yol açarak dünyada erken ölümlerin en önemli nedenlerinden biri haline geliyor" dedi.

"50 YAŞ SONRASI RİSK HIZLA ARTIYOR"

ABD'de yapılan bir araştırmaya değinen Oktay Ergene, belirli yaşın üzerindeki bireylerde bu hastalıklardan en az birinin görülme oranının yüzde 90'ların üzerine çıktığını belirterek, "50 yaş sonrası 10 kişiden 9'unda bu hastalıklardan en az biri görülüyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE OBEZİTE VE DİYABET ORANI YÜKSEK"

Türkiye'de obezite oranının erişkin nüfusta yüzde 36-40 seviyelerinde olduğunu, diyabetin ise yaklaşık yüzde 17 oranında görüldüğünü aktaran Ergene, bu oranların Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça yüksek olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ DAHA KISA"

Türkiye'de yaşam süresinin gelişmiş ülkelere göre daha kısa olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oktay Ergene, "Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi 80'li yaşların üzerine çıkarken, Türkiye'de bu rakam 77 civarında. Arada 10 yıla varan farklar bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI ERKEN YAŞTA KAZANILMALI"

Hastalıkların önlenmesinde sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine işaret eden Ergene, yaşam tarzının genç yaşlarda düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Hastalık geliştikten sonra ise ilaç tedavisinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"HİPERTANSİYON ÇOĞU ZAMAN CİDDİYE ALINMIYOR"

Hipertansiyonun çoğu zaman hafife alındığını dile getiren Prof. Dr. Oktay Ergene, "Hipertansiyon, dünyadaki ölümlerin ve kalp hastalıklarının önemli bir kısmından sorumlu. Ancak toplumda yeterince ciddiye alınmıyor ve ilaç kullanımı ihmal ediliyor. Türkiye'de sağlık sisteminde ilaca erişim çok iyi durumda iken kronik hastalıklar için düzenli ilaç kullanım oranlarımız çok düşük" dedi.

"TUZ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI ÖNEMLİ"

Toplumsal önlemlerin önemine de değinen Ergene, tuz tüketiminin azaltılmasının hipertansiyonla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

"70 YAŞINDA HİPERTANSİYON ORANI YÜZDE 70"

İleri yaşlarda hipertansiyon görülme sıklığının arttığını ifade eden Ergene, "30 yaşındaki bireylerde hipertansiyon görülme oranı yüzde 30 iken, 40 yaşındaki bireylerde yüzde 40, 70 yaşındaki bireylerde ise bu oran yüzde 70'i buluyor. Yani 10 kişiden 7'sinde hipertansiyon var" dedi.

"TANSİYON KONTROLÜ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Kan basıncının kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Ergene, "Günümüzde artık biliyoruz ki tansiyonun 130/80 mmHg'nin altına indirilmesi gerekiyor. Aksi halde kalp krizi ve inme riski ciddi şekilde artıyor. Basit bir ilaç tedavisiyle bu riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkün" diye konuştu.

"TİYATRO HATIRLATIR, UYUM YAŞATIR"

Tiyatro sanatçısı Mert Öner ise aynı takvimde buluşan Dünya Tedaviye Uyum Günü ve Dünya Tiyatro Günü'nün adeta hayatın dengesine vurgu yaparak, "27 Mart'ın iki anlamı var: Dünya Tiyatro Günü ve Tedaviye Uyum Günü. Aynı günde buluşmaları, hayatın hem sahnede hem bedenimizde aynı incelikli dengeyle aktığını hatırlatıyor, bu rastlantının içinde tuhaf bir sevinç, derin bir anlam var. Sahne, insanın doğayla yeniden aynı ritmi aradığı yerdir. Bir nefes, bir söz, bir beden. Hepsi görünmeyen bir uyumun parçası. Tiyatro hatırlatır. Uyum yaşatır. Hikâyeler ise unuttuklarımızı iyileştirir. Bizi birbirimize, toprağa, hayata yeniden bağlar. Çünkü dünya, ancak hikayelerimizi paylaştığımız sürece dengede kalır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE 2030'DA YÜZDE 50 PROJESİ"

Dünyada veriler her iki hastadan birinin tedaviye uyumsuz olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre dünyada 1.3 milyar kişi hipertansiyon, 800 milyondan fazla kişi de diyabet hastası. Her 9 kişiden biri diyabetle yaşadığının farkında değil. OECD verileri, tedaviye uyumun artmasıyla uzun dönemde ölüm oranlarının yüzde 21 azaltılabileceğini gösteriyor. Aynı araştırma, yüksek hasta uyumunun sağlık harcamaları üzerinde yıllık 125 milyar euro katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.

Türkiye'de ise tüm erişkinlerin yüzde 31'i hipertansiyon, yüzde 16,6'si diyabet hastası. Hipertansiyon tedavisine başlayan hastaların yarısı ilk iki yılda tedavilerini yarım bırakıyor. Tedaviye uyum sağlamayan hastaların hastaneye yatışlar üzerindeki artış oranı yüzde 20'ye varıyor. Alarm veren bu tablonun değişmesine katkı sağlamak için hayata geçen Türkiye 2030'da yüzde 50 projesi 13 uzmanlık 1 hasta derneğinin katılımıyla ortaya çıkan ve hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklarda hastanın tedaviye uyumu ve tedavi başarısının yükselmesini hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Servier Türkiye'nin koşulsuz desteklediği bu projenin amacı 2030 yılına kadar hipertansiyonda yüzde 22,2, diyabette yüzde 36,7 olan tedavi başarı oranını yüzde 50'ye çıkartmaktır.

"14 DERNEK ORTAK AMAÇ İÇİN BİRLEŞTİ"

Hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklarda tedaviye uyum oranlarını yükselterek hastalık kontrol başarısını 2030'a kadar en az yüzde 50'ye ulaştırmayı hedefleyen bu projede, Ateroskleroz Derneği, Avrasya Kalp Yetersizliği Derneği, Dahiliye Uzmanları Derneği, İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Araştırma Derneği, Kalp Damar Hastalıklarıyla Mücadele ve Farkındalık Derneği, Kardiyovasküler Akademi Derneği, Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, Metabolik Sendrom Derneği, Türk Diyabet Cemiyeti, Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türkiye Diyabet Vakfı, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği yer alıyor.